Диагностика по английскому языку за 8 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по английскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 8 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 392 задания · примерно 588 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 8 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (80 тем, 392 заданий · примерно 588 мин).
Взаимоотношения в семье и с друзьями
- Взаимоотношения в семье и с друзьями (общение с друзьями)
- Взаимоотношения в семье и с друзьями (знакомство со сверстниками)
- Взаимоотношения в семье и с друзьями (вежливое общение)
- Взаимоотношения в семье и с друзьями (семейные праздники)
- Взаимоотношения в семье и с друзьями (поздравление с праздниками)
- Взаимоотношения в семье и с друзьями (возникновение конфликтов)
- Взаимоотношения в семье и с друзьями (разрешение конфликтов)
Внешность и характер человека (литературного персонажа)
- Внешность и характер человека (литературного персонажа). (черты характера)
- Внешность и характер человека (литературного персонажа). (описание внешности)
- Внешность и характер человека (литературного персонажа). (описание членов семьи и друзей)
- Внешность и характер человека (литературного персонажа). (сравнение)
- Внешность и характер человека (литературного персонажа). (описание персонажа)
- Внешность и характер человека (литературного персонажа). (внешность и внутренний мир)
- Внешность и характер человека (литературного персонажа). (описание знаменитости)
Досуг и увлечения современного подростка
- Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (мода)
- Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (жизнь онлайн)
- Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (необычные увлечения)
- Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (занятия в свободное время)
- Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (компьютер)
Здоровый образ жизни
- Здоровый образ жизни (сбалансированное питание)
- Здоровый образ жизни (питание школьников)
- Здоровый образ жизни (рецепты здорового питания)
- Здоровый образ жизни (спорт)
- Здоровый образ жизни (популярные виды спорта)
- Здоровый образ жизни (фитнес)
- Здоровый образ жизни (мой любимый вид спорта)
- Здоровый образ жизни (спортивная символика)
Покупки и финансовая грамотность
- Покупки: одежда, обувь и продукты питания (виды магазинов)
- Покупки: одежда, обувь и продукты питания (в магазине)
- Покупки: одежда, обувь и продукты питания (покупки на рынке)
- Покупки: одежда, обувь и продукты питания (описание покупок)
- Покупки: одежда, обувь и продукты питания (покупка подарков)
- Покупки: одежда, обувь и продукты питания (одежда и обувь)
Школа и школьная жизнь
- Школа, школьная жизнь (любимые предметы)
- Школа, школьная жизнь (взаимоотношения в школе)
- Школа, школьная жизнь (международные обмены для школьников)
- Школа, школьная жизнь (школьные будни)
- Школа, школьная жизнь (использование интернета)
- Школа, школьная жизнь (онлайн - обучение)
- Школа, школьная жизнь (экзамены)
- Школа, школьная жизнь (проект)
Отдых и путешествия
- Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам (виды путешествий)
- Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам (занятия на отдыхе)
- Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам (трудности в путешествиях)
- Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам (различные туры)
Экология, природа и стихийные бедствия
- Проблемы экологии (перерабатываемые материалы)
- Проблемы экологии (экологичные материалы)
- Природа. Стихийные бедствия (виды природных катастроф)
- Природа. Стихийные бедствия (последствия природных катастроф)
- Природа. Стихийные бедствия (причины возникновения)
- Природа (глобальные вызовы)
- Природа (климат, погода)
- Природа (флора и фауна)
- Природа (природные памятники в опасности)
- Природа (редкие животные)
- Проблемы экологии (волонтерское экологическое движение)
Условия проживания и транспорт
- Условия проживания в городской/сельской местности (транспорт)
- Условия проживания в городской/сельской местности (история транспорта)
- Условия проживания в городской/сельской местности (современный транспорт)
- Условия проживания в городской/сельской местности (утилизация мусора)
Средства массовой информации
- Средства массовой информации (влияние СМИ)
- Средства массовой информации (современные СМИ)
- Средства массовой информации (медиаграмотность)
- Средства массовой информации (интернет)
- Средства массовой информации (сетевые ресурсы)
Родная страна и страна(ы) изучаемого языка
- Страна (страны) изучаемого языка (культурные особенности)
- Родная страна и страна (страны) изучаемого языка (деньги)
- Cтрана (страны) изучаемого языка (традиционная одежда)
- Родная страна и страна (страны) изучаемого языка (достопримечательности)
- Родная страна (культурные особенности)
- Родная страна и страна (страны) изучаемого языка (национальная кухня)
- Родная страна (национальная одежда)
- Родная страна и страна (страны) изучаемого языка (традиции, обычаи)
- Родная страна и страна (страны) изучаемого языка (культурное наследие)
- Родная страна и страна (страны) изучаемого языка (образование)
Выдающиеся люди
- Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка (знаменитые путешественники)
- Выдающиеся люди родной страны (учёные)
- Выдающиеся люди страны (стран) изучаемого языка (учёные)
- Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка (писатели, поэты)
- Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка (нобелевские лауреаты)
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.