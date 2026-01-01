Диагностика по биологии за 8 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по биологии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 8 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 310 заданий · примерно 465 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 8 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (64 тем, 310 заданий · примерно 465 мин).
Основы зоологии
- Зоология – наука о животных
- Общие признаки животных. Многообразие животного мира
Уровень организации: клетка и ткани
- Строение и жизнедеятельность животной клетки
- Ткани животных. Органы и системы органов животных.
Физиологические процессы животных
- Опора и движение животных.
- Питание и пищеварение у простейших и беспозвоночных животных
- Питание и пищеварение у позвоночных животных.
- Дыхание животных.
- Транспорт веществ у беспозвоночных животных.
- Кровообращение у позвоночных животных
- Выделение у животных
- Покровы тела у животных.
- Координация и регуляция жизнедеятельности у животных
- Раздражимость и поведение животных
Индивидуальное развитие животных
- Формы размножения животных
- Рост и развитие животных
Простейшие организмы
- Общая характеристика простейших.
- Жгутиконосцы и Инфузории
- Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни человека.
Тип Кишечнополостные
- Общая характеристика кишечнополостных.
- Многообразие кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.
Тип Черви
- Черви. Плоские черви
- Паразитические плоские черви.
- Круглые черви
- Кольчатые черви.
Тип Членистоногие
- Общая характеристика членистоногих
- Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности
- Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности
- Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности.
- Насекомые с неполным превращением
- Насекомые с полным превращением
Тип Моллюски
- Общая характеристика моллюсков.
- Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека
Тип Хордовые
- Общая характеристика хордовых животных
- Общая характеристика рыб.
- Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности рыб.
- Хрящевые и костные рыбы
- Многообразие рыб. Значение рыб в природе и жизни человека
- Общая характеристика земноводных
- Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности земноводных.
- Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека
- Общая характеристика пресмыкающихся
- Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности пресмыкающихся
- Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека
- Общая характеристика птиц.
- Особенности строения и процессов жизнедеятельности птиц.
- Поведение птиц. Сезонные явления в жизни птиц
- Значение птиц в природе и жизни человека
- Общая характеристика и среды жизни млекопитающих
- Особенности строения млекопитающих.
- Процессы жизнедеятельности млекопитающих.
- Поведение млекопитающих. Размножение и развитие млекопитающих
- Многообразие млекопитающих
- Значение млекопитающих в природе и жизни человека
История развития животного мира
- Палеонтология – наука о древних обитателях Земли.
- Эволюционное развитие животного мира на Земле
- Основные этапы эволюции беспозвоночных животных
- Основные этапы эволюции позвоночных животных
Экология и взаимодействие животных
- Животные и среда обитания
- Популяции животных, их характеристики. Пищевые связи в природном сообществе
- Животный мир природных зон Земли
Человек и животные
- Воздействие человека на животных в природе
- Сельскохозяйственные животные
- Животные в городе. Меры сохранения животного мира
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.