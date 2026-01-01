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Диагностика по биологии за 8 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по биологии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 8 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 310 заданий · примерно 465 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 8 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (64 тем, 310 заданий · примерно 465 мин).
Основы зоологии
  • Зоология – наука о животных
  • Общие признаки животных. Многообразие животного мира
Уровень организации: клетка и ткани
  • Строение и жизнедеятельность животной клетки
  • Ткани животных. Органы и системы органов животных.
Физиологические процессы животных
  • Опора и движение животных.
  • Питание и пищеварение у простейших и беспозвоночных животных
  • Питание и пищеварение у позвоночных животных.
  • Дыхание животных.
  • Транспорт веществ у беспозвоночных животных.
  • Кровообращение у позвоночных животных
  • Выделение у животных
  • Покровы тела у животных.
  • Координация и регуляция жизнедеятельности у животных
  • Раздражимость и поведение животных
Индивидуальное развитие животных
  • Формы размножения животных
  • Рост и развитие животных
Простейшие организмы
  • Общая характеристика простейших.
  • Жгутиконосцы и Инфузории
  • Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни человека.
Тип Кишечнополостные
  • Общая характеристика кишечнополостных.
  • Многообразие кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.
Тип Черви
  • Черви. Плоские черви
  • Паразитические плоские черви.
  • Круглые черви
  • Кольчатые черви.
Тип Членистоногие
  • Общая характеристика членистоногих
  • Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности
  • Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности
  • Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности.
  • Насекомые с неполным превращением
  • Насекомые с полным превращением
Тип Моллюски
  • Общая характеристика моллюсков.
  • Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека
Тип Хордовые
  • Общая характеристика хордовых животных
  • Общая характеристика рыб.
  • Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности рыб.
  • Хрящевые и костные рыбы
  • Многообразие рыб. Значение рыб в природе и жизни человека
  • Общая характеристика земноводных
  • Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности земноводных.
  • Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека
  • Общая характеристика пресмыкающихся
  • Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности пресмыкающихся
  • Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека
  • Общая характеристика птиц.
  • Особенности строения и процессов жизнедеятельности птиц.
  • Поведение птиц. Сезонные явления в жизни птиц
  • Значение птиц в природе и жизни человека
  • Общая характеристика и среды жизни млекопитающих
  • Особенности строения млекопитающих.
  • Процессы жизнедеятельности млекопитающих.
  • Поведение млекопитающих. Размножение и развитие млекопитающих
  • Многообразие млекопитающих
  • Значение млекопитающих в природе и жизни человека
История развития животного мира
  • Палеонтология – наука о древних обитателях Земли.
  • Эволюционное развитие животного мира на Земле
  • Основные этапы эволюции беспозвоночных животных
  • Основные этапы эволюции позвоночных животных
Экология и взаимодействие животных
  • Животные и среда обитания
  • Популяции животных, их характеристики. Пищевые связи в природном сообществе
  • Животный мир природных зон Земли
Человек и животные
  • Воздействие человека на животных в природе
  • Сельскохозяйственные животные
  • Животные в городе. Меры сохранения животного мира

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.