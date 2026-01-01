Диагностика по физической культуре за 8 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по физической культуре ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 8 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 72 задания · примерно 108 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 8 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (15 тем, 72 заданий · примерно 108 мин).
Теоретические основы физической культуры
- Физическая культура в современном обществе
- Всестороннее и гармоничное физическое развитие и его связь с занятиями физической культурой
Практическое применение физической культуры
- Спортивная подготовка
- Адаптивная и лечебная физическая культура
- Коррекция нарушения осанки и телосложения
- Составление плана занятий спортивной подготовки
- Способы учета индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных тренировочных занятий
- Физкультурно-оздоровительная деятельность
Специальные виды физкультуры и спорта
- Комплекс упражнений при избыточной массе тела
- Упражнения для профилактики утомления, связанного с длительной работой за компьютером
- Дыхательная гимнастика
- Гимнастика для глаз
- Гимнастика с основами акробатики
- Легкая атлетика
- Лыжные гонки
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.