Диагностика по физике за 8 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по физике ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 8 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 268 заданий · примерно 402 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 8 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (56 тем, 268 заданий · примерно 402 мин).
Молекулярно-кинетическая теория и строение вещества
- Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытные подтверждения
- Масса и размер атомов и молекул
- Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества
- Объяснение свойств твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества на основе положений молекулярно-кинетической теории
- Кристаллические и аморфные тела
- Смачивание и капиллярность. Поверхностное натяжение
- Тепловое расширение и сжатие
Температура, внутренняя энергия и теплопередача
- Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц
- Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии
- Виды теплопередачи
- Урок-конференция «Практическое использование тепловых свойств веществ и материалов в целях энергосбережения»
Количество теплоты и тепловые процессы
- Количество теплоты. Удельная теплоемкость
- Уравнение теплового баланса. Теплообмен и тепловое равновесие
- Лабораторная работа «Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды»
- Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела и выделяемого им при охлаждении
- Энергия топлива. Удельная теплота сгорания
- Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления
- Парообразование и конденсация. Испарение
- Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. Зависимость температуры кипения от атмосферного давления
- Влажность воздуха. Лабораторная работа «Определение относительной влажности воздуха»
- Решение задач на определение влажности воздуха
Тепловые двигатели и энергетика
- Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания
- КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и защита окружающей среды
- Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах
Электризация и электростатика
- Электризация тел. Два рода электрических зарядов
- Урок-исследование «Электризация тел индукцией и при соприкосновении»
- Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона
- Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей
- Носители электрических зарядов. Элементарный заряд. Строение атома
- Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда
- Решение задач на применение свойств электрических зарядов
Электрический ток и цепи
- Электрический ток, условия его существования. Источники электрического тока
- Действия электрического тока
- Урок -исследование "Действие электрического поля на проводники и диэлектрики"
- Электрический ток в металлах, жидкостях и газах
- Электрическая цепь и её составные части
- Сила тока. Лабораторная работа «Измерение и регулирование силы тока»
- Электрическое напряжение. Вольтметр. Лабораторная работа «Измерение и регулирование напряжения»
- Сопротивление проводника. Удельное сопротивление вещества
- Лабораторная работа "Зависимость электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала"
- Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи
- Лабораторная работа «Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротивления резистора и напряжения на резисторе»
- Последовательное и параллельное соединения проводников
- Лабораторная работа "Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух резисторов"
- Решение задач на применение закона Ома для различного соединения проводников
- Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца
- Лабораторная работа "Определение работы и мощности электрического тока"
- Электрические цепи и потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание
Магнитные явления и электромагнетизм
- Постоянные магниты, их взаимодействие
- Урок-исследование «Изучение полей постоянных магнитов»
- Магнитное поле. Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле
- Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. Магнитное поле катушки с током
- Применение электромагнитов в технике. Лабораторная работа «Изучение действия магнитного поля на проводник с током»
- Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в технических устройствах и на транспорте. Лабораторная работа «Конструирование и изучение работы электродвигателя»
- Опыты Фарадея. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца
- Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. Электростанции на возобновляемых источниках энергии
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.