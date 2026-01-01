Диагностика по географии за 8 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по географии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 8 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 296 заданий · примерно 444 мин.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 8 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (60 тем, 296 заданий · примерно 444 мин).
История территориального развития России
- История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв.
- Расширение территории России в XVI—XIX вв. Русские первопроходцы
- Изменения внешних границ России в ХХ в.
- Воссоединение Крыма с Россией.
Географическое положение и государственная территория
- Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница России. Географическое положение России
- Границы Российской Федерации. Страны — соседи России. Моря, омывающие территорию России
Временные характеристики и часовые пояса
- Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России
- Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых зон
Административно-территориальное устройство
- Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие
- Федеральные округа. Районирование. Виды районирования территории
- Макрорегионы России. Крупные географические районы России.
Природные ресурсы и природно-ресурсный потенциал
- Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов
- Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рационального природопользования и методы их реализации
- Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Основные ресурсные базы
Геологическое строение и рельеф
- Основные этапы формирования земной коры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая таблица
- Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России
- Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых по территории страны
- Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма
- Влияние внешних процессов на формирование рельефа. Древнее и современное оледенения
- Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные формы рельефа
- Особенности рельефа своего края.
Климат и климатические ресурсы
- Факторы, определяющие климат России
- Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории России. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Карты погоды
- Распределение температуры воздуха по территории России
- Распределение атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения.
- Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики
- Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления
- Особенности климата своего края
Водные ресурсы
- Моря как аквальные ПК
- Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов
- Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России.
- Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды
- Ледники. Многолетняя мерзлота
- Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности
Почвы и почвенные ресурсы
- Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв
- Основные зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии
- Почвенные ресурсы России. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением
Биоразнообразие и природно-хозяйственные зоны
- Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие
- Особенности растительного и животного мира различных природно-хозяйственных зон России
- Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов
- Природно-хозяйственные зоны России. Арктическая пустыня, тундра и лесотундра
- Природно-хозяйственные зоны России. Тайга
- Природно-хозяйственные зоны России. Смешанные и широколиственные леса
- Природно-хозяйственные зоны России. Степи и лесостепи
- Природно-хозяйственные зоны России. Пустыни и полупустыни
- Высотная поясность в горах на территории России. Горные системы европейской части России (Крымские горы, Кавказ, Урал)
- Горные системы азиатской части России.
- Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы.
- Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную книгу России
Население России: демография и структура
- Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие её. Переписи населения России. Основные меры современной демографической политики государства
- Естественное движение населения. Географические различия в пределах разных регионов России
- Миграции. Государственная миграционная политика Российской Федерации.
- Географические особенности размещения населения. Основная полоса расселения. Плотность населения
- Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. Роль городов в жизни страны
- Сельская местность и современные тенденции сельского расселения
- Россия — многонациональное государство. Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этнос
- География религий. Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории России
- Половой и возрастной состав населения России
- Половозрастные пирамиды. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни населения России
- Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Качество населения и показатели, характеризующие его. ИЧР и его географические различия
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.