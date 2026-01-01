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Диагностика по геометрии за 8 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по геометрии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 8 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 130 заданий · примерно 195 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 8 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (29 тем, 130 заданий · примерно 195 мин).
Параллелограммы и частные случаи
  • Параллелограмм, его признаки и свойства
  • Частные случаи параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства
Трапеции и их элементы
  • Трапеция. Равнобокая и прямоугольная трапеции
  • Равнобокая и прямоугольная трапеции
  • Трапеция, её средняя линия
Симметрии и методы решения задач
  • Метод удвоения медианы
  • Центральная симметрия
  • Центр масс в треугольнике
Теоремы и пропорции
  • Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках
  • Средняя линия треугольника
  • Пропорциональные отрезки
Подобие треугольников
  • Подобные треугольники
  • Три признака подобия треугольников
  • Применение подобия при решении практических задач
Вычисления площадей
  • Свойства площадей геометрических фигур
  • Формулы для площади треугольника, параллелограмма
  • Вычисление площадей сложных фигур
  • Площади фигур на клетчатой бумаге
  • Площади подобных фигур
  • Решение задач с помощью метода вспомогательной площади
Окружность и углы
  • Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой
  • Углы между хордами и секущими
  • Взаимное расположение двух окружностей, общие касательные
  • Касание окружностей
Четырехугольники: вписанные и описанные
  • Вписанные и описанные четырёхугольники, их признаки и свойства
  • Применение свойств вписанных и описанных четырёхугольников при решении геометрических задач
Тригонометрия и теорема Пифагора
  • Теорема Пифагора и её применение
  • Определение тригонометрических функций острого угла прямоугольного треугольника, тригонометрические соотношения в прямоугольном треугольнике
  • Основное тригонометрическое тождество

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.