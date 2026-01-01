Диагностика по химии за 8 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по химии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 8 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 262 задания · примерно 393 мин.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 8 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (54 тем, 262 заданий · примерно 393 мин).
Основы химии
- Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества
- Понятие о методах познания в химии
Вещества и их свойства
- Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей
- Атомы и молекулы
- Химические элементы. Знаки (символы) химических элементов
- Простые и сложные вещества
- Атомно-молекулярное учение
- Закон постоянства состава веществ. Химическая формула. Валентность атомов химических элементов
- Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса
- Массовая доля химического элемента в соединении
- Количество вещества. Моль. Молярная масса
Химические реакции
- Физические и химические явления. Химическая реакция
- Признаки и условия протекания химических реакций
- Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения
- Вычисления количества, массы вещества по уравнениям химических реакций
- Классификация химических реакций (соединения, разложения, замещения, обмена)
История химии и выдающиеся учёные
- М. В. Ломоносов — учёный-энциклопедист. Обобщение и систематизация знаний
Кислород и водород
- Воздух — смесь газов. Состав воздуха. Кислород — элемент и простое вещество. Озон
- Физические и химические свойства кислорода (реакции окисления, горение). Понятие об оксидах
- Способы получения кислорода в лаборатории и промышленности. Применение кислорода
- Тепловой эффект химической реакции, понятие о термохимическом уравнении, экзо-и эндотермических реакциях
- Топливо (нефть, уголь и метан). Загрязнение воздуха, способы его предотвращения
- Водород — элемент и простое вещество. Нахождение в природе
- Физические и химические свойства водорода. Применение водорода
- Понятие о кислотах и солях
- Способы получения водорода в лаборатории
Газовые законы и вычисления
- Молярный объём газов. Закон Авогадро
- Вычисления объёма, количества вещества газа по его известному количеству вещества или объёму
- Вычисления объёмов газов по уравнению реакции на основе закона объёмных отношений газов
Свойства воды и растворов
- Физические и химические свойства воды
- Состав оснований. Понятие об индикаторах
- Вода как растворитель. Насыщенные и ненасыщенные растворы. Массовая доля вещества в растворе
Неорганические соединения
- Оксиды: состав, классификация, номенклатура
- Получение и химические свойства кислотных, основных и амфотерных оксидов
- Основания: состав, классификация, номенклатура
- Получение и химические свойства оснований
- Кислоты: состав, классификация, номенклатура
- Получение и химические свойства кислот
- Соли (средние): номенклатура, способы получения, химические свойства
- Генетическая связь между классами неорганических соединений
Периодический закон и строение атома
- Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов
- Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
- Периоды, группы, подгруппы
- Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы
- Строение электронных оболочек атомов элементов Периодической системы Д. И. Менделеева
- Характеристика химического элемента по его положению в Периодической системе Д. И. Менделеева
- Значение Периодического закона для развития науки и практики. Д. И. Менделеев — учёный, педагог и гражданин
Типы химической связи
- Электроотрицательность атомов химических элементов
- Ионная химическая связь
- Ковалентная полярная химическая связь
- Ковалентная неполярная химическая связь
- Степень окисления
- Окислительно-восстановительные реакции
- Окислители и восстановители
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.