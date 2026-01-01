Диагностика по информатике за 8 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по информатике ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 8 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 139 заданий · примерно 209 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 8 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (29 тем, 139 заданий · примерно 209 мин).
Системы счисления
- Непозиционные и позиционные системы счисления
- Развернутая форма записи числа
- Двоичная система счисления. Арифметические операции в двоичной системе счисления
- Восьмеричная система счисления
- Шестнадцатеричная система счисления
- Обобщение и систематизация знаний по теме Системы счисления
Логика и логические выражения
- Логические высказывания
- Логические операции и, или, не
- Определение истинности составного высказывания
- Таблицы истинности
- Логические элементы
Основы алгоритмов
- Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов
- Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма
- Алгоритмическая конструкция следование. Линейный алгоритм
- Алгоритмическая конструкция ветвление: полная и неполная формы
- Алгоритмическая конструкция повторение
- Формальное исполнение алгоритма
- Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов для управления формальными исполнителями
- Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управления формальными исполнителями
Программирование
- Язык программирования. Система программирования
- Переменные. Оператор присваивания
- Программирование линейных алгоритмов
- Разработка программ, содержащих оператор ветвления
- Диалоговая отладка программ
- Цикл с условием
- Цикл с переменной
- Обработка символьных данных
Анализ алгоритмов
- Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма при заданном множестве входных данных
- Анализ алгоритмов. Определение возможных входных данных, приводящих к данному результату
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.