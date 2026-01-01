Диагностика по истории за 8 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по истории ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 8 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 292 задания · примерно 438 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 8 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (60 тем, 292 заданий · примерно 438 мин).
Введение и общие рамки эпохи
- Введение. История нового времени. XVIII в.
- Введение. Россия в конце XVII- XVIII в.: от царства к империи
Европейское Просвещение и его центры
- Истоки европейского Просвещения
- Франция — центр Просвещения
- Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе
Политические системы и государственное устройство Европы
- Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии
- Великобритания в XVIII в.
- Франция в XVIII в.
- Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в.
- Государства Пиренейского полуострова
- Проблемы европейского баланса сил и дипломатия
Революционные процессы в Европе и Америке
- Создание английских колоний на американской земле
- Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость
- Причины, хронологические рамки и основные этапы Французской революции XVIII в.
- Упразднение монархии и провозглашение республики
- От якобинской диктатуры до установления режима консульства
- Войны антифранцузских коалиций против революционной Франции
Экономические и социальные трансформации
- Социальные и экономические последствия промышленного переворота
- Экономическая политика в XVIII в.
- Экономическая и финансовая политика правительства
- Экономическое развитие России во второй половине XVIII в.
- Развитие промышленности в XVIII в.
- Внутренняя и внешняя торговля в XVIII в.
- Обострение социальных противоречий в XVIII в.
- Влияние социальных волнений на внутреннюю политику государства и развитие общественной мысли
Социальная структура и повседневная жизнь
- Социальная политика XVIII в.
- Социальная структура российского общества во второй половине XVIII века
- Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень
- Культура и быт российских сословий
- Национальная политика и народы России в XVIII в.
Государственное управление и реформы в России
- Причины и предпосылки преобразований
- Начало царствования Петра I, борьба за власть
- Реформы управления
- Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение инославных конфессий
- Оппозиция реформам Петра I
- Административно-территориальная и сословная реформы Екатерины II
- Укрепление абсолютизма при Павле I
Военная и внешняя политика России
- Создание регулярной армии, военного флота
- Внешняя политика России в первой четверти XVIII в.
- Россия в международных конфликтах 1740—1750-х гг.
- Внешняя политика России второй половины XVIII в. Участие России в разделах Речи Посполитой
- Присоединение Крыма и Северного Причерноморья
- Политика Павла I в области внешней политики. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г.
Культура, наука и образование
- Развитие науки в XVIII в.
- Образование и культура XVIII в.
- Российская наука в XVIII в.
- Образование в России в XVIII в.
- Русская культура и культура народов России в XVIII в.
- Русская архитектура XVIII в.
- Культура стран Востока в XVIII в.
Россия: эпоха преобразований и дворцовых переворотов
- Начало эпохи дворцовых переворотов
- Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны
- Россия при Елизавете Петровне
- Царствование Петра III. Переворот 28 июня 1762 г.
Россия при Екатерине II и Павле I
- Внутренняя политика Екатерины II
- «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России
- Россия при Павле I
Региональные и глобальные контексты
- Османская империя в XVIII в.
- Индия, Китай, Япония в XVIII в.
- Наш край в XVIII в.
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.