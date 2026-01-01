Диагностика по литературе за 8 класс
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Проверьте, какие темы по литературе ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
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В тесте 308 заданий · примерно 462 мин.
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Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (64 тем, 308 заданий · примерно 462 мин).
Житийная литература: жанр, герой, нравственные основы
- Введение. Жанровые особенности житийной литератры. «Житие Сергия Радонежкского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» (одно произведение по выбору): особенности героя жития, исторические основы образа
- Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». Нравственные проблемы в житии, их историческая обусловленность и вневременной смысл. Особенности лексики и художественной образности жития
Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль»: жанр, идеология, персонажи и сатира
- Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» как произведение классицизма, её связь с просветительскими идеями. Особенности сюжета и конфликта
- Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».Тематика и социально -нравственная проблематика комедии. Характеристика главных героев
- Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». Способы создания сатирических персонажей в комедии, их речевая характеристика. Смысл названия комедии
- Резервный урок. Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» на театральной сцене
А.С. Пушкин. Лирика и драматургия
- А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и другие. Гражданские мотивы в лирике поэта. Художественное мастерство и особенности лирического героя
- А.С. Пушкин. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Особенности драматургии А.С. Пушкина. Тематика и проблематика, своеобразие конфликта. Характеристика главных героев. Нравственные проблемы в пьесе
А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка»: структура, тематика, образы и авторская позиция
- А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка»: история создания. Особенности жанра и композиции, сюжетная основа романа
- А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка»: тематика и проблематика, своеобразие конфликта и системы образов
- А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка»: образ Пугачева, его историческая основа и особенности авторской интерпретации
- А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка»: образ Петра Гринева. Способы создания характера героя, его место в системе персонажей
- А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка»: тема семьи и женские образы. Роль любовной интриги в романе
- А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка»: историческая правда и художественный вымысел. Смысл названия романа. Художественное своеобразие и способы выражения авторской идеи
- Развитие речи. А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка»: подготовка к сочинению
- Резервный урок. Сочинение по роману А.С. Пушкина «Капитанская дочка»
М.Ю. Лермонтов. Лирика и поэма «Мцыри»
- М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из - под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и другие. Мотив одиночества в лирике поэта, характер лирического героя
- М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из - под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и другие. Художественное своеобразие лирики поэта
- М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри»: история создания. Поэма «Мцыри» как романтическое произведение. Особенности сюжета и композиции
- М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри»: тематика, проблематика, идея, своеобразие конфликта.
- М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри»: особенности характера героя, художественные средства его создания.
- Развитие речи. М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри»: художественное своеобразие. Поэма «Мцыри» в изобразительном искусстве
Н.В. Гоголь. «Шинель» и «Ревизор»: маленький человек и чиновничья сатира
- Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель»: тема, идея, особенности конфликта
- Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель»: социально -нравственная проблематика. Образ маленького человека. Смысл финала
- Н.В. Гоголь. Комедия «Резизор»: история создания. Сюжет, композиция, особенности конфликта
- Н.В. Гоголь. Комедия «Резизор» как сатира на чиновничью Россию. Система образов. Средства создания сатирических персонажей
- Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор». Образ Хлестакова. Понятие «хлестаковщина»
- Н.В. Гоголь. Комедия «Резизор». Смысл финала. Сценическая история комедии
- Развитие речи. Н.В. Гоголь. Комедия «Резизор»: подготовка к сочинению
- Резервный урок. Сочинение по комедии Н.В. Гоголя «Резизор»
И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой: проза XIX века
- И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь». Тема, идея, проблематика
- И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь». Система образов
- Ф.М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору). Тема, идея, проблематика
- Ф.М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору). Система образов
- Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Отрочество» (главы). Тема, идея, проблематика
- Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Отрочество» (главы). Система образов
Русская эмигрантская литература и поэзия XX века
- Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, произведения И.С. Шмелёва, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, А.Т. Аверченко и других. Основные темы, идеи, проблемы, герои
- Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, произведения И.С. Шмелёва, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н.Тэффи, А.Т. Аверченко и других. Система образов. Художественное мастерство писателя
- Внеклассное чтение. Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, произведения И.С. Шмелёва, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н.Тэффи, А.Т. Аверченко и других
- Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, А.А Ахматовой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака и других. Основные темы, мотивы, образы
- Развитие речи. Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В.В.Маяковского, М.И. Цветаевой, А.А. Ахматовой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака и других. Художественное мастерство поэтов
М.А. Булгаков и поэзия второй половины XX — начала XXI века
- М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и другие. Основные темы, идеи, проблемы
- М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и другие. Главные герои и средства их изображения
- М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и другие. Фантастическое и реальное в повести. Смысл названия
- Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трех стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, К.М. Симонова, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера и других. Основные темы и мотивы, своеобразие лирического героя
- Развитие речи. [[Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трех стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, К.М. Симонова, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера и других. Художественное мастерство поэта
Советская и постсоветская проза: от войны до современности
- А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и другие). История создания. Тема человека на войне. Нравственная проблематика, патриотический пафос поэмы
- А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и другие). Образ главного героя, его народность
- А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и другие). Особенности композиции, образ автора. Своеобразие языка поэмы
- А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». Образ главного героя и проблема национального характера
- А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». Сюжет, композиция, смысл названия
- М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». История создания. Особенности жанра, сюжет и композиция рассказа
- М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Тематика и проблематика. Образ главного героя
- М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа
- Резервный урок. М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Автор и рассказчик. Сказовая манера повествования. Смысл названия рассказа
- А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». История создания. Тематика и проблематика. Система образов
- А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Образ Матрёны, способы создания характера героини. Образ рассказчика. Смысл финала.
- Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—начала XXI века. (не менее двух). Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Б.П. Екимова, Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова и других. Темы, идеи, проблемы, сюжет. Основные герои
- Произведения отечественных прозаиков второй половины XX —XXI века. (не менее двух). Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Б.П. Екимова, Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова и других. Система образов. Художественное мастерство писателя
Зарубежная классика: Шекспир и Мольер
- У. Шекспир. Творчество драматурга, его значение в мировой литературе.
- У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и другие. Жанр сонета. Темы, мотивы, характер лирического героя. Художественное своеобразие
- Резервный урок. У. Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору). Главные герои. Ромео и Джульетта как «вечные» образы. Смысл трагического финала
- Ж. -Б. Мольер - великий комедиограф. Комедия «Мещанин во дворянстве» как произведение классицизма
- Ж. -Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве». Система образов, основные герои. Произведения Ж. -Б. Мольера на современной сцене
Частые вопросы
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Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
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