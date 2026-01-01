Диагностика по музыке за 8 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по музыке ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 8 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 132 задания · примерно 198 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 8 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (27 тем, 132 заданий · примерно 198 мин).
Фольклор и народные традиции
- Милый сердцу край
- Современная жизнь фольклора
Балет и опера
- Классика балетного жанра
- В музыкальном театре
- В музыкальном театре. Опера
- В музыкальном театре. Мюзикл
- «Князь Игорь»
Концертное исполнение музыки
- В концертном зале
- Портреты великих исполнителей
- Музыкальные зарисовки
- Симфония: прошлое и настоящее
- Приёмы музыкальной драматургии
- Лирико-драматическая симфония
Восточная музыка и её влияние
- Музыкальные традиции Востока
- Воплощение восточной тематики в творчестве русских композиторов
Храмовая культура и духовность
- Музыка в храмовом синтезе искусств
- Неизвестный Свиридов «О России петь — что стремиться в храм...»
- Свет фресок Дионисия — миру
Современные музыкальные жанры и обработки
- Классика в современной обработке
- Популярные авторы мюзиклов в России
- Музыка в кино
- Жанры фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального мультфильма
- Музыка к фильму «Властелин колец»
- Музыка и песни Б.Окуджавы
Исследования и проекты
- Музыкальные завещания потомкам
- Музыкальная панорама мира
- «Музыканты – извечные маги»
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.