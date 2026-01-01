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Диагностика по обществознанию за 8 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по обществознанию ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 8 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 139 заданий · примерно 209 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 8 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (29 тем, 139 заданий · примерно 209 мин).
Экономика
  • Экономическая жизнь общества
  • Экономическая система и ее функции. Собственность
  • Производство – источник экономических благ
  • Предпринимательство
  • Деньги, обмен, торговля
  • Рыночная экономика. Конкуренция. Многообразие рынков
  • Спрос и предложение. Рыночное равновесие
  • Предприятие в экономике
  • Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица
  • Финансовый рынок и финансовые посредники
  • Банковские услуги
  • Страховые услуги
  • Финансовая безопасность
  • Экономические функции домохозяйств
  • Потребление домашних хозяйств. Потребительские товары…
  • Семейный бюджет и финансовое планирование
  • Экономические цели и функции государства
  • Налоги. Государственный бюджет. Государственная политика...
Культура и образование
  • Культура, ее многообразие и формы.
  • Наука. Роль науки в развитии общества
  • Образование в современном обществе
  • Образование в Российской Федерации. Самообразование
  • Политика в сфере культуры и образования в РФ
  • Роль религии в жизни человека и общества
  • Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения...
  • Что такое искусство. Виды искусств
  • Роль искусства в жизни человека и общества
  • Общество и его развитие. Информация и современный мир
  • Роль информации и информационных технологий в современном мир

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.