Диагностика по обществознанию за 8 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по обществознанию ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 8 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 139 заданий · примерно 209 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 8 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (29 тем, 139 заданий · примерно 209 мин).
Экономика
- Экономическая жизнь общества
- Экономическая система и ее функции. Собственность
- Производство – источник экономических благ
- Предпринимательство
- Деньги, обмен, торговля
- Рыночная экономика. Конкуренция. Многообразие рынков
- Спрос и предложение. Рыночное равновесие
- Предприятие в экономике
- Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица
- Финансовый рынок и финансовые посредники
- Банковские услуги
- Страховые услуги
- Финансовая безопасность
- Экономические функции домохозяйств
- Потребление домашних хозяйств. Потребительские товары…
- Семейный бюджет и финансовое планирование
- Экономические цели и функции государства
- Налоги. Государственный бюджет. Государственная политика...
Культура и образование
- Культура, ее многообразие и формы.
- Наука. Роль науки в развитии общества
- Образование в современном обществе
- Образование в Российской Федерации. Самообразование
- Политика в сфере культуры и образования в РФ
- Роль религии в жизни человека и общества
- Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения...
- Что такое искусство. Виды искусств
- Роль искусства в жизни человека и общества
- Общество и его развитие. Информация и современный мир
- Роль информации и информационных технологий в современном мир
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.