Диагностика по ОБЗР за 8 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по ОБЗР ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 8 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 151 задание · примерно 227 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 8 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (32 тем, 151 заданий · примерно 227 мин).
Национальная оборона и военная служба
- Роль безопасности в жизни человека, общества, государства
- Защита Отечества как долг и обязанность гражданина
- Вооруженные Силы Российской Федерации – защита нашего Отечества
- Состав и назначение Вооруженных Сил Российской Федерации
- Основные образцы вооружения и военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации (основы технической подготовки и связи)
- Организационно -штатная структура мотострелкового отделения (взвода) (тактическая подготовка
- Виды, назначение и тактико - технические характеристики стрелкового оружия и ручных гранат Вооруженных Сил Российской Федерации (огневая подготовка)
- Общевоинские уставы – закон жизни Вооруженных Сил Российской Федерации
- Военнослужащие и взаимоотношения между ними (общевоинские уставы)
- Воинская дисциплина, ее сущность и значение
- Строевые приёмы и движение без оружия (строевая подготовка)
Опасности и чрезвычайные ситуации
- Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального характер
- Мероприятия по оповещению и защите населения при ЧС и возникновении угроз военного характера
- Основы безопасности жизнедеятельности
- Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях
Личная безопасность дома и в быту
- Основные опасности в быту. Предупреждение бытовых отравлений
- Предупреждение бытовых травм
- Безопасная эксплуатация бытовых приборов и мест общего пользования
- Пожарная безопасность в быту
- Предупреждение ситуаций криминального характера
- Безопасные действия при авариях на коммунальных системах жизнеобеспечения
Транспортная безопасность
- Правила дорожного движения
- Безопасность пешехода
- Безопасность пассажира
- Безопасность водителя
- Безопасные действия при дорожно -транспортных происшествиях
- Безопасность пассажиров на различных видах транспорта
- Первая помощь при чрезвычайных ситуациях на транспорте
Общественная безопасность и массовые мероприятия
- Основные опасности в общественных местах
- Правила безопасного поведения при посещении массовых мероприятий
- Пожарная безопасность в общественных местах
- Безопасные действия в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.