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Диагностика по ОБЗР за 8 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по ОБЗР ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 8 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 151 задание · примерно 227 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 8 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (32 тем, 151 заданий · примерно 227 мин).
Национальная оборона и военная служба
  • Роль безопасности в жизни человека, общества, государства
  • Защита Отечества как долг и обязанность гражданина
  • Вооруженные Силы Российской Федерации – защита нашего Отечества
  • Состав и назначение Вооруженных Сил Российской Федерации
  • Основные образцы вооружения и военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации (основы технической подготовки и связи)
  • Организационно -штатная структура мотострелкового отделения (взвода) (тактическая подготовка
  • Виды, назначение и тактико - технические характеристики стрелкового оружия и ручных гранат Вооруженных Сил Российской Федерации (огневая подготовка)
  • Общевоинские уставы – закон жизни Вооруженных Сил Российской Федерации
  • Военнослужащие и взаимоотношения между ними (общевоинские уставы)
  • Воинская дисциплина, ее сущность и значение
  • Строевые приёмы и движение без оружия (строевая подготовка)
Опасности и чрезвычайные ситуации
  • Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального характер
  • Мероприятия по оповещению и защите населения при ЧС и возникновении угроз военного характера
  • Основы безопасности жизнедеятельности
  • Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях
Личная безопасность дома и в быту
  • Основные опасности в быту. Предупреждение бытовых отравлений
  • Предупреждение бытовых травм
  • Безопасная эксплуатация бытовых приборов и мест общего пользования
  • Пожарная безопасность в быту
  • Предупреждение ситуаций криминального характера
  • Безопасные действия при авариях на коммунальных системах жизнеобеспечения
Транспортная безопасность
  • Правила дорожного движения
  • Безопасность пешехода
  • Безопасность пассажира
  • Безопасность водителя
  • Безопасные действия при дорожно -транспортных происшествиях
  • Безопасность пассажиров на различных видах транспорта
  • Первая помощь при чрезвычайных ситуациях на транспорте
Общественная безопасность и массовые мероприятия
  • Основные опасности в общественных местах
  • Правила безопасного поведения при посещении массовых мероприятий
  • Пожарная безопасность в общественных местах
  • Безопасные действия в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.