Диагностика по родной литературе за 8 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по родной литературе ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 8 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 190 заданий · примерно 285 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 8 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (40 тем, 190 заданий · примерно 285 мин).
Легенды и герои Руси
- Преданья старины глубокой. Легендарный герой земли русской Иван Сусанин. С. Марков «Сусанин»
- Избранник Божий
- С. Н. Марков
- Сусанин
Русские писатели-классики
- П. Н. Полевой
- М. А. Кузмин
- Н. А. Некрасов
- В. С. Высоцкий
- В. В. Розанов
- И. А. Бунин
- С. А. Есенин
- Н. И. Рыленков
- И. А. Новиков
- Тепло родного дома. Родство душ.Ф. Абрамов. «Валенки». Т. Михеева. «Не предавай меня!»
Золотое кольцо России
- О. А. Ильина-Боратынская
- Города земли русской. По Золотому кольцу. Ф. Сологуб «Сквозь туман едва заметный…»
- Поездка в Суздаль
- Золотое кольцо
Волга — символ России
- Родные просторы. Волга — русская река. Песни и стихи о Волге: «Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..»
- «Уж ты, Волга-река, Волга-матушка! . . » Русская народная песня
- Горе старого Наума (Волжская быль)
- Песня о Волге
- Родные просторы. В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент по выбору)
Праздник Троицы
- Троица
- Троица 2
- Троица 3
- Праздники русского мира. И. Новиков. «Троицкая кукушка»
Стихотворчество и поэзия
- Лишь слову жизнь дана. Дон Аминадо. «Наука стихосложения»
- «Я знаю вас не понаслышке…»
- И. И. Кобзев
- В. А. Степанов
- Лишь слову жизнь дана. Язык поэзии.И. Анненский «Третий мучительный сонет»
- Дон-Аминадо
- И. Ф. Анненский
- Третий мучительный сонет
Литература о детях войны
- Не до ордена — была бы Родина. Дети на войне. Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (две главы по выбору)
Загадочная душа России
- Загадки русской души. Сеятель твой и хранитель. И. Тургенев «Сфинкс», Ф. Достоевский «Мужик Марей»
Подростковая литература
- О ваших ровесниках. Пора взросления. Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (одна глава по выбору)
- Г. Н. Щербакова
- О ваших ровесниках. Г. Щербакова. «Вам и не снилось» (одна глава по выбору)
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.