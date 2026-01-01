Диагностика по родному языку за 8 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по родному языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 8 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 77 заданий · примерно 116 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 8 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (16 тем, 77 заданий · примерно 116 мин).
Лексическое богатство русского языка
- Исконно русская лексика и её особенности
- Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка
- Иноязычные слова в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике
Речевой этикет и культура общения
- Речевой этикет в русской культуре и его основные особенности
- Русский человек в обращении к другим
- Активные процессы в речевом этикете. Особенности современного речевого этикета
Нормы и правила русского языка
- Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Нормы употребления терминов
- Нормы употребления терминов
- Основные грамматические нормы. Трудные случаи согласования в русском языке
Коммуникативные умения и виды речевой деятельности
- Информация: способы и средства её получения и переработки
- Слушание как вид речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания
- Аргументация. Правила эффективной аргументации
- Доказательство и его структура. Виды доказательств
- Разговорная речь. Самопрезентация
Стили речи и жанры письменных работ
- Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная дискуссия
- Язык художественной литературы
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.