Диагностика по русскому языку за 8 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по русскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 8 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 317 заданий · примерно 476 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 8 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (69 тем, 317 заданий · примерно 476 мин).
Общие сведения о русском языке
- Русский язык в кругу других славянских языков
Орфография
- Повторение. Правописание н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Практикум
- Повторение. Слитное и раздельное написание не и ни с разными частями речи. Практикум
- Повторение. Правописание сложных слов разных частей речи. Практикум
- Повторение. Слитное, дефисное и раздельное написание наречий, производных предлогов, союзов и частиц. Практикум
Культура речи и развитие коммуникативных навыков
- Что такое культура речи. Монолог-повествование
- Монолог-рассуждение
- Монолог и диалог
Работа с текстом
- Текст как речевое произведение. Виды информации в тексте
- Средства и способы связи предложений в тексте
- Сочинение-рассуждение. Виды аргументации
- Сочинение-рассуждение. Практикум
Стили и жанры русского языка
- Функциональные разновидности... Научный стиль
- Основные жанры научного стиля...
- Официально-деловой стиль
- Жанры официально-делового стиля
Основы синтаксиса и пунктуации
- Синтаксис как раздел лингвистики...
- Пунктуация. Функции знаков препинания
- Словосочетание, его структура и виды
- Типы связи в словосочетании...
- Синтаксический анализ словосочетаний
- Понятие о предложении. Основные признаки предложения
- Виды предложений по цели высказывания... Практикум
- Простые и сложные предложения... Практикум
- Двусоставные и односоставные предложения. Практикум
- Виды предложений по наличию второстепенных членов... Практикум
- Предложения полные и неполные. Практикум
- Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее...
- Сказуемое... Простое глагольное сказуемое
- Составное глагольное сказуемое
- Составное именное сказуемое
- Тире между подлежащим и сказуемым
- Второстепенные члены и их роль в предложении
- Определение как второстепенный член...
- Определения согласованные и несогласованные
- Приложение как особый вид определения
- Дополнение как второстепенный член...
- Дополнение... Практикум
- Второстепенные члены предложения. Анализ...
Анализ простых предложений
- Односоставные предложения. Главный член...
- Основные группы односоставных предложений...
- Определённо-личные предложения
- Неопределённо-личные предложения
- Обобщённо-личные предложения
- Безличные предложения
- Назывные предложения
Простые осложнённые предложения
- Понятие о простом осложнённом предложении
- Понятие об однородных членах предложения
- Способы связи однородных членов…
- Однородные и неоднородные определения
- Обобщающие слова при однородных членах...
- Обобщающие слова... Практикум
- Синтаксический анализ простого предложения
Обособленные члены предложения
- Предложения с обособленными членами. Обособление определений
- Виды обособленных членов... Правила обособления...
- Обособление приложений
- Обособление обстоятельств
- Обособление дополнений
- Обособление уточняющих и присоединительных членов..
- Обособление уточняющих... Практикум
Обращения, вводные конструкции и вставки
- Предложения с обращениями
- Предложения с вводными конструкциями
- Омонимия членов предложения и вводных слов...
- Предложения со вставными конструкциями
- Знаки препинания в предложениях с вводными... Практикум
Повторение изученного материала
- Повторение. Типы связи слов в словосочетании... Практикум
- Повторение. Виды односоставных предложений... Практикум
- Повторение. Однородные члены предложения... Практикум
- Повторение. Обособленные члены предложения... Практикум
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.