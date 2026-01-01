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Диагностика по русскому языку за 8 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по русскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 8 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 317 заданий · примерно 476 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 8 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (69 тем, 317 заданий · примерно 476 мин).
Общие сведения о русском языке
  • Русский язык в кругу других славянских языков
Орфография
  • Повторение. Правописание н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Практикум
  • Повторение. Слитное и раздельное написание не и ни с разными частями речи. Практикум
  • Повторение. Правописание сложных слов разных частей речи. Практикум
  • Повторение. Слитное, дефисное и раздельное написание наречий, производных предлогов, союзов и частиц. Практикум
Культура речи и развитие коммуникативных навыков
  • Что такое культура речи. Монолог-повествование
  • Монолог-рассуждение
  • Монолог и диалог
Работа с текстом
  • Текст как речевое произведение. Виды информации в тексте
  • Средства и способы связи предложений в тексте
  • Сочинение-рассуждение. Виды аргументации
  • Сочинение-рассуждение. Практикум
Стили и жанры русского языка
  • Функциональные разновидности... Научный стиль
  • Основные жанры научного стиля...
  • Официально-деловой стиль
  • Жанры официально-делового стиля
Основы синтаксиса и пунктуации
  • Синтаксис как раздел лингвистики...
  • Пунктуация. Функции знаков препинания
  • Словосочетание, его структура и виды
  • Типы связи в словосочетании...
  • Синтаксический анализ словосочетаний
  • Понятие о предложении. Основные признаки предложения
  • Виды предложений по цели высказывания... Практикум
  • Простые и сложные предложения... Практикум
  • Двусоставные и односоставные предложения. Практикум
  • Виды предложений по наличию второстепенных членов... Практикум
  • Предложения полные и неполные. Практикум
  • Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее...
  • Сказуемое... Простое глагольное сказуемое
  • Составное глагольное сказуемое
  • Составное именное сказуемое
  • Тире между подлежащим и сказуемым
  • Второстепенные члены и их роль в предложении
  • Определение как второстепенный член...
  • Определения согласованные и несогласованные
  • Приложение как особый вид определения
  • Дополнение как второстепенный член...
  • Дополнение... Практикум
  • Второстепенные члены предложения. Анализ...
Анализ простых предложений
  • Односоставные предложения. Главный член...
  • Основные группы односоставных предложений...
  • Определённо-личные предложения
  • Неопределённо-личные предложения
  • Обобщённо-личные предложения
  • Безличные предложения
  • Назывные предложения
Простые осложнённые предложения
  • Понятие о простом осложнённом предложении
  • Понятие об однородных членах предложения
  • Способы связи однородных членов…
  • Однородные и неоднородные определения
  • Обобщающие слова при однородных членах...
  • Обобщающие слова... Практикум
  • Синтаксический анализ простого предложения
Обособленные члены предложения
  • Предложения с обособленными членами. Обособление определений
  • Виды обособленных членов... Правила обособления...
  • Обособление приложений
  • Обособление обстоятельств
  • Обособление дополнений
  • Обособление уточняющих и присоединительных членов..
  • Обособление уточняющих... Практикум
Обращения, вводные конструкции и вставки
  • Предложения с обращениями
  • Предложения с вводными конструкциями
  • Омонимия членов предложения и вводных слов...
  • Предложения со вставными конструкциями
  • Знаки препинания в предложениях с вводными... Практикум
Повторение изученного материала
  • Повторение. Типы связи слов в словосочетании... Практикум
  • Повторение. Виды односоставных предложений... Практикум
  • Повторение. Однородные члены предложения... Практикум
  • Повторение. Обособленные члены предложения... Практикум

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.