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Диагностика по статистике за 8 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по статистике ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 8 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 108 заданий · примерно 162 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 8 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (23 тем, 108 заданий · примерно 162 мин).
Представление данных и описательная статистика
  • Представление данных. Описательная статистика
  • Случайная изменчивость. Средние числового набора
  • Отклонения
  • Дисперсия числового набора
  • Стандартное отклонение числового набора
Теория вероятностей и случайные события
  • Случайные события. Вероятности и частоты
  • Классические модели теории вероятностей: монета и игральная кость
  • Элементарные события. Случайные события
  • Благоприятствующие элементарные события. Вероятности событий
  • Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор
  • Противоположное событие
  • Несовместные события. Формула сложения вероятностей
  • Правило умножения вероятностей. Условная вероятность. Независимые события
Диаграммы и визуализация данных
  • Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий
  • Диаграммы рассеивания
Множества и операции над ними
  • Множество, подмножество
  • Операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение
  • Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное, распределительное, включения
  • Графическое представление множеств
Графы и деревья
  • Дерево
  • Свойства дерева: единственность пути, существование висячей вершины, связь между числом вершин и числом рёбер
  • Правило умножения
  • Представление случайного эксперимента в виде дерева

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.