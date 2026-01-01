Диагностика по статистике за 8 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по статистике ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 8 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 108 заданий · примерно 162 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 8 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (23 тем, 108 заданий · примерно 162 мин).
Представление данных и описательная статистика
- Представление данных. Описательная статистика
- Случайная изменчивость. Средние числового набора
- Отклонения
- Дисперсия числового набора
- Стандартное отклонение числового набора
Теория вероятностей и случайные события
- Случайные события. Вероятности и частоты
- Классические модели теории вероятностей: монета и игральная кость
- Элементарные события. Случайные события
- Благоприятствующие элементарные события. Вероятности событий
- Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор
- Противоположное событие
- Несовместные события. Формула сложения вероятностей
- Правило умножения вероятностей. Условная вероятность. Независимые события
Диаграммы и визуализация данных
- Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий
- Диаграммы рассеивания
Множества и операции над ними
- Множество, подмножество
- Операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение
- Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное, распределительное, включения
- Графическое представление множеств
Графы и деревья
- Дерево
- Свойства дерева: единственность пути, существование висячей вершины, связь между числом вершин и числом рёбер
- Правило умножения
- Представление случайного эксперимента в виде дерева
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.