Диагностика по технологии за 8 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по технологии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 8 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 133 задания · примерно 200 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 8 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (27 тем, 133 заданий · примерно 200 мин).
Экономика и управление
- Управление в экономике и производстве
- Инновации на производстве. Инновационные предприятия
- Рынок труда. Трудовые ресурсы
- Мир профессий. Профориентационный групповой проект «Мир профессий»
Компьютерное проектирование и графика
- Технология построения трехмерных моделей в САПР. Современные компетенции, востребованные в сфере компьютерной графики и черчения, востребованные на рынке труда: рендерартист (визуализатор), дизайнер и другие
- Модели и моделирование в САПР. Практическая работа «Создание трехмерной модели в САПР»
- Построение чертежа в САПР
- Практическая работа «Построение чертежа на основе трехмерной модели»
3D-моделирование и прототипирование
- Прототипирование. Сферы применения
- Технологии создания визуальных моделей. Практическая работа «Инструменты программного обеспечения для создания и печати 3Dмоделей»
- Виды прототипов. Технология 3D-печати
- Классификация 3Dпринтеров. Индивидуальный творческий (учебный) проект «Прототип изделия из пластмассы (других материалов по выбору)»: выполнение эскиза проектного изделия
- 3D-принтер, устройство, использование для создания прототипов. Индивидуальный творческий (учебный) проект «Прототип изделия из пластмассы (других материалов (по выбору)»: выполнение проекта
- Настройка 3D-принтера и печать прототипа. Основные ошибки в настройках слайсера
- Контроль качества и постобработка распечатанных деталей
- Профессии, связанные с 3D-печатью, прототипированием: специалист в области аддитивных технологий оператор 3D-печати, инженер 3D-печати и др. Защита проекта «Прототип изделия из пластмассы (других материалов (по выбору)»
Робототехника и автоматизация производства
- Автоматизация производства. Практическая работа «Робототехника. Автоматизация в промышленности и быту (по выбору). Идеи для проекта»
- Подводные робототехнические системы. Практическая работа «Использование подводных роботов. Идеи для проекта»
- Беспилотные воздушные суда. История развития беспилотного авиастроения
- Аэродинамика БЛА
- Конструкция БЛА
- Электронные компоненты и системы управления БЛА
- Конструирование мультикоптерных аппаратов
- Глобальные и локальные системы позиционирования
- Теория ручного управления беспилотным воздушным судном
- Практика ручного управления беспилотным воздушным судном
- Области применения беспилотных авиационных систем. Практическая работа «БЛА в повседневной жизни. Идеи для проекта»
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.