Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа

Проверьте знания по программе 9 класса

Выберите предмет. Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат по заданиям и предварительный ИУП.

Алгебра

Диагностика знаний · материал за 9 класс

149 заданий · ≈ 224 мин

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Геометрия

Диагностика знаний · материал за 9 класс

140 заданий · ≈ 210 мин

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Русский язык

Диагностика знаний · материал за 9 класс

354 заданий · ≈ 531 мин

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Литература

Диагностика знаний · материал за 9 класс

384 заданий · ≈ 576 мин

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Родной язык

Диагностика знаний · материал за 9 класс

97 заданий · ≈ 146 мин

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Родная литература

Диагностика знаний · материал за 9 класс

209 заданий · ≈ 314 мин

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Английский язык

Диагностика знаний · материал за 9 класс

372 заданий · ≈ 558 мин

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Биология

Диагностика знаний · материал за 9 класс

329 заданий · ≈ 494 мин

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Физика

Диагностика знаний · материал за 9 класс

382 заданий · ≈ 573 мин

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Физическая культура

Диагностика знаний · материал за 9 класс

163 заданий · ≈ 245 мин

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География

Диагностика знаний · материал за 9 класс

294 заданий · ≈ 441 мин

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Химия

Диагностика знаний · материал за 9 класс

231 заданий · ≈ 347 мин

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Информатика

Диагностика знаний · материал за 9 класс

141 заданий · ≈ 212 мин

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История

Диагностика знаний · материал за 9 класс

372 заданий · ≈ 558 мин

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ОБЗР

Диагностика знаний · материал за 9 класс

136 заданий · ≈ 204 мин

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Обществознание

Диагностика знаний · материал за 9 класс

119 заданий · ≈ 179 мин

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Статистика

Диагностика знаний · материал за 9 класс

78 заданий · ≈ 117 мин

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Технология

Диагностика знаний · материал за 9 класс

131 заданий · ≈ 197 мин

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