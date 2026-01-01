Проверьте знания по программе 9 класса
Алгебра
Диагностика знаний · материал за 9 класс
149 заданий · ≈ 224 мин
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Геометрия
Диагностика знаний · материал за 9 класс
140 заданий · ≈ 210 мин
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Русский язык
Диагностика знаний · материал за 9 класс
354 заданий · ≈ 531 мин
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Литература
Диагностика знаний · материал за 9 класс
384 заданий · ≈ 576 мин
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Родной язык
Диагностика знаний · материал за 9 класс
97 заданий · ≈ 146 мин
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Родная литература
Диагностика знаний · материал за 9 класс
209 заданий · ≈ 314 мин
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Английский язык
Диагностика знаний · материал за 9 класс
372 заданий · ≈ 558 мин
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Биология
Диагностика знаний · материал за 9 класс
329 заданий · ≈ 494 мин
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Физика
Диагностика знаний · материал за 9 класс
382 заданий · ≈ 573 мин
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Физическая культура
Диагностика знаний · материал за 9 класс
163 заданий · ≈ 245 мин
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География
Диагностика знаний · материал за 9 класс
294 заданий · ≈ 441 мин
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Химия
Диагностика знаний · материал за 9 класс
231 заданий · ≈ 347 мин
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Информатика
Диагностика знаний · материал за 9 класс
141 заданий · ≈ 212 мин
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История
Диагностика знаний · материал за 9 класс
372 заданий · ≈ 558 мин
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ОБЗР
Диагностика знаний · материал за 9 класс
136 заданий · ≈ 204 мин
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Обществознание
Диагностика знаний · материал за 9 класс
119 заданий · ≈ 179 мин
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Статистика
Диагностика знаний · материал за 9 класс
78 заданий · ≈ 117 мин
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Технология
Диагностика знаний · материал за 9 класс
131 заданий · ≈ 197 мин
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