Диагностика по алгебре за 9 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по алгебре ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 9 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 149 заданий · примерно 224 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 9 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (32 тем, 149 заданий · примерно 224 мин).
Действительные числа
- Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби
- Множество действительных чисел; действительные числа как бесконечные десятичные дроби
- Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными числами
- Приближённое значение величины, точность приближения
- Округление чисел
- Прикидка и оценка результатов вычислений
Алгебраические выражения и уравнения
- Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным
- Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным
- Биквадратные уравнения
- Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на множители
- Решение дробно -рациональных уравнений
- Решение текстовых задач алгебраическим методом
- Уравнение с двумя переменными и его график
- Система двух линейных уравнений с двумя переменными и её решение
- Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое — второй степени
- Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными
- Решение текстовых задач алгебраическим способом
Неравенства и их графическая интерпретация
- Числовые неравенства и их свойства
- Линейные неравенства с одной переменной и их решение
- Системы линейных неравенств с одной переменной и их решение
- Квадратные неравенства и их решение
- Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя переменными
Функции и графики
- Квадратичная функция, её график и свойства
- Парабола, координаты вершины параболы, ось симметрии параболы
- Графики функций: y = kx, y = kx + b, y=k/x, y=x³, y=vx, y=|x|
Последовательности и прогрессии
- Понятие числовой последовательности
- Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n -го члена
- Арифметическая и геометрическая прогрессии
- Формулы n -го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов
- Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на координатной плоскости
- Линейный и экспоненциальный рост
- Сложные проценты
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.