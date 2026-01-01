Диагностика по английскому языку за 9 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по английскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 9 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 372 задания · примерно 558 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 9 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (78 тем, 372 заданий · примерно 558 мин).
Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение
- Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение (семейные праздники: рождество и новый год)
- Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение (семейные праздники: день рождения)
- Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение (место жительства)
- Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение (обязанности по дому)
- Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение (распределение домашних обязанностей)
- Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение (взаимоотношения в семье)
- Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение (решение конфликтов)
- Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение (общение с соседями)
- Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение (проблемы и их решение)
Внешность и характер человека (литературного персонажа)
- Внешность и характер человека (литературного персонажа) (описание, сравнение)
- Внешность и характер человека (литературного персонажа) (описание личных качеств)
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка
- Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (живопись)
- Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (направления живописи)
- Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (технологии: проблемы)
- Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (компьютерные программы)
- Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (компьютерные игры)
- Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (технологии в нашей жизни)
- Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (виды искусства)
- Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (музыка)
- Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение)
- Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (волонтёрское движение)
- Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (преданность своему увлечению)
Здоровый образ жизни
- Здоровый образ жизни (психологическое здоровье)
- Здоровый образ жизни (посещение врача)
- Здоровый образ жизни (полезные привычки)
- Здоровый образ жизни (фитнес)
- Здоровый образ жизни (спорт)
- Здоровый образ жизни (личная безопасность)
- Здоровый образ жизни (экстремальный спорт)
- Здоровый образ жизни (виды экстремального спорта)
Покупки
- Покупки (виды магазинов)
- Покупки (покупки в интернете)
Школа, школьная жизнь
- Школа, школьная жизнь (изучаемые предметы и отношение к ним)
- Школа, школьная жизнь (технологии в школе)
- Школа (переписка с зарубежными сверстниками)
Виды отдыха и путешествия
- Виды отдыха в различное время года (фестивали)
- Виды отдыха в различное время года (карнавалы)
- Виды отдыха в различное время года (занятия в свободное время)
- Виды отдыха в различное время года (планы на отдых)
- Виды отдыха в различное время года (осмотр достопримечательностей)
- Виды отдыха в различное время года (посещение музея)
- Виды отдыха в различное время года (транспорт)
- Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам (активный отдых)
- Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам (поход)
- Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам (туризм)
Природа и экология
- Природа (дикие животные)
- Природа (защита животных)
- Проблемы экологии (утилизация отходов)
- Природа (домашние животные)
- Проблемы экологии (экологичный транспорт)
- Природа: флора и фауна (опасные животные)
- Проблемы экологии (волонтёрское экологическое движение)
- Проблемы экологии (защита окружающей среды)
- Проблемы экологии (влияние человека на окружающую среду)
Средства массовой информации
- Средства массовой информации (интернет)
- Средства массовой информации (использование интернета)
- Средства массовой информации (телевидение)
- Средства массовой информации (пресса)
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка
- Cтрана (страны) изучаемого языка (праздники)
- Родная страна (праздники)
- Родная страна и страна (страны) изучаемого языка (традиции)
- Родная страна и страна (страны) изучаемого языка (памятные даты)
- Cтрана (страны) изучаемого языка (достопримечательности)
- Родная страна и страна (страны) изучаемого языка (мифы и легенды)
- Родная страна и страна (страны) изучаемого языка (историческое наследие)
- Родная страна и страна (страны) изучаемого языка (мой город, село)
- Родная страна (достопримечательности)
- Родная страна и страна (страны) изучаемого языка (фольклор)
- Родная страна и страна (страны) изучаемого языка (музеи, картинные галереи)
- Родная страна и страна (страны) изучаемого языка (известные и популярные места)
- Родная страна и страна (страны) изучаемого языка (экстренные службы)
- Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка (учёные)
- Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка (музыканты)
- Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка (писатели)
- Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка (поэты)
- Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка (мой пример для подражания)
- Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка (спортсмены)
- Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка (исторические личности)
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.