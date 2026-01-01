Диагностика по биологии за 9 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по биологии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 9 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 329 заданий · примерно 494 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 9 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (69 тем, 329 заданий · примерно 494 мин).
Происхождение и эволюция человека
- Науки о человеке
- Человек как часть природы
- Антропогенез
Клеточная биология и ткани
- Строение и химический состав клетки
- Типы тканей организма человека.
Анатомия и физиология организма
- Структура организма человека
- Органы и системы органов человека.
- Нервные клетки. Рефлекс. Рецепторы
- Нервная система человека, ее организация и значение
- Спинной мозг, его строение и функции
- Головной мозг, его строение и функции.
- Вегетативная нервная система
- Нервная система как единое целое. Нарушения в работе нервной системы
- Эндокринная система человека
- Особенности рефлекторной и гуморальной регуляции функций организма
- Кости, их химический состав, строение. Типы костей.
- Скелет человека, строение его отделов и функции.
- Мышечная система человека.
- Нарушения опорно-двигательной системы
- Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Система крови и иммунитет
- Внутренняя среда организма и ее функции
- Состав крови.
- Свёртывание крови. Переливание крови. Группы крови
- Иммунитет и его виды
Сердечно-сосудистая система
- Органы кровообращения Строение и работа сердца
- Сосудистая система.
- Регуляция деятельности сердца и сосудов.
- Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
Дыхательная система
- Дыхание и его значение. Органы дыхания
- Механизмы дыхания. Регуляция дыхания
- Заболевания органов дыхания и их профилактика
- Оказание первой помощи при поражении органов дыхания
Пищеварительная система
- Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение
- Органы пищеварения, их строение и функции
- Пищеварение в ротовой полости.
- Пищеварение в желудке и кишечнике.
- Методы изучения органов пищеварения
- Гигиена питания
Обмен веществ и энергии
- Обмен веществ и превращение энергии в организме человека.
- Регуляция обмена веществ
- Витамины и их роль для организма.
- Нормы и режим питания. Нарушение обмена веществ
Покровная система
- Строение и функции кожи.
- Кожа и ее производные.
- Кожа и терморегуляция.
- Заболевания кожи и их предупреждение
- Гигиена кожи. Закаливание.
Выделительная система
- Значение выделения. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции.
- Образование мочи. Регуляция работы органов мочевыделительной системы
- Заболевания органов мочевыделительной системы, их предупреждение.
Репродуктивная система
- Особенности размножения человека. Наследование признаков у человека.
- Органы репродукции человека
- Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика.
- Беременность и роды
- Рост и развитие ребенка
Сенсорные системы
- Органы чувств и их значение. Глаз и зрение.
- Механизм работы зрительного анализатора. Гигиена зрения.
- Ухо и слух.
- Органы равновесия, мышечное чувство, осязание
- Вкусовой и обонятельный анализаторы. Взаимодействие сенсорных систем организма
Психофизиология и высшая нервная деятельность
- Психика и поведение человека.
- Высшая нервная деятельность человека, история ее изучения
- Врождённое и приобретённое поведение
- Особенности психики человека.
- Память и внимание.
- Сон и бодрствование. Режим труда и отдыха
Экологические аспекты здоровья
- Среда обитания человека и её факторы
- Окружающая среда и здоровье человека
- Человек как часть биосферы Земли
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.