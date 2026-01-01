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Диагностика по биологии за 9 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по биологии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 9 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 329 заданий · примерно 494 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 9 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (69 тем, 329 заданий · примерно 494 мин).
Происхождение и эволюция человека
  • Науки о человеке
  • Человек как часть природы
  • Антропогенез
Клеточная биология и ткани
  • Строение и химический состав клетки
  • Типы тканей организма человека.
Анатомия и физиология организма
  • Структура организма человека
  • Органы и системы органов человека.
  • Нервные клетки. Рефлекс. Рецепторы
  • Нервная система человека, ее организация и значение
  • Спинной мозг, его строение и функции
  • Головной мозг, его строение и функции.
  • Вегетативная нервная система
  • Нервная система как единое целое. Нарушения в работе нервной системы
  • Эндокринная система человека
  • Особенности рефлекторной и гуморальной регуляции функций организма
  • Кости, их химический состав, строение. Типы костей.
  • Скелет человека, строение его отделов и функции.
  • Мышечная система человека.
  • Нарушения опорно-двигательной системы
  • Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Система крови и иммунитет
  • Внутренняя среда организма и ее функции
  • Состав крови.
  • Свёртывание крови. Переливание крови. Группы крови
  • Иммунитет и его виды
Сердечно-сосудистая система
  • Органы кровообращения Строение и работа сердца
  • Сосудистая система.
  • Регуляция деятельности сердца и сосудов.
  • Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
Дыхательная система
  • Дыхание и его значение. Органы дыхания
  • Механизмы дыхания. Регуляция дыхания
  • Заболевания органов дыхания и их профилактика
  • Оказание первой помощи при поражении органов дыхания
Пищеварительная система
  • Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение
  • Органы пищеварения, их строение и функции
  • Пищеварение в ротовой полости.
  • Пищеварение в желудке и кишечнике.
  • Методы изучения органов пищеварения
  • Гигиена питания
Обмен веществ и энергии
  • Обмен веществ и превращение энергии в организме человека.
  • Регуляция обмена веществ
  • Витамины и их роль для организма.
  • Нормы и режим питания. Нарушение обмена веществ
Покровная система
  • Строение и функции кожи.
  • Кожа и ее производные.
  • Кожа и терморегуляция.
  • Заболевания кожи и их предупреждение
  • Гигиена кожи. Закаливание.
Выделительная система
  • Значение выделения. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции.
  • Образование мочи. Регуляция работы органов мочевыделительной системы
  • Заболевания органов мочевыделительной системы, их предупреждение.
Репродуктивная система
  • Особенности размножения человека. Наследование признаков у человека.
  • Органы репродукции человека
  • Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика.
  • Беременность и роды
  • Рост и развитие ребенка
Сенсорные системы
  • Органы чувств и их значение. Глаз и зрение.
  • Механизм работы зрительного анализатора. Гигиена зрения.
  • Ухо и слух.
  • Органы равновесия, мышечное чувство, осязание
  • Вкусовой и обонятельный анализаторы. Взаимодействие сенсорных систем организма
Психофизиология и высшая нервная деятельность
  • Психика и поведение человека.
  • Высшая нервная деятельность человека, история ее изучения
  • Врождённое и приобретённое поведение
  • Особенности психики человека.
  • Память и внимание.
  • Сон и бодрствование. Режим труда и отдыха
Экологические аспекты здоровья
  • Среда обитания человека и её факторы
  • Окружающая среда и здоровье человека
  • Человек как часть биосферы Земли

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.