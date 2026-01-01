Диагностика по физической культуре за 9 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по физической культуре ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 9 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 163 задания · примерно 245 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 9 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (33 тем, 163 заданий · примерно 245 мин).
Легкоатлетический бег
- Длительный бег. Преодоление препятствий
- Гладкий бег
- Длительный бег. Развитие выносливости
- Длительный бег. Развитие скоростной выносливости
- Кроссовая подготовка
- Кроссовая подготовка. Техника кроссового бега
- Переменный бег
- Преодоление препятствий
- Развитие выносливости
- Развитие скоростной выносливости
- Спринтерский бег. Развитие скоростной выносливости
- Спринтерский бег. Развитие скоростных способностей
- Спринтерский бег. Стартовый разгон, бег по дистанции
- Спринтерский бег. Финальное усилие. Эстафетный бег
- Тактика кроссового бега
- Акробатика
Скоростная подготовка
- Низкий старт
- Развитие скоростных способностей. Низкий старт. Питание и питьевой режим
- Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон
Прыжковая техника
- Прыжки в высоту способом «перешагивание»
- Прыжки. Прыжки в длину с разбега
- Прыжок в длину с разбега
- Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки в длину
Командные игры
- Спортивные игры
- Волейбол
Метательная техника
- Метание мяча на дальность
- Метание мяча на дальность с разбега. Финальное усилие
- Развитие скоростно-силовых качеств. Метания
Физическая подготовка
- Развитие силовой выносливости
- Развитие силовых и координационных способностей
Теоретические знания
- Основы знаний. Легкая атлетика на Олимпийских играх
- Основы обучения двигательным действиям
- Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике. Двигательный режим
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.