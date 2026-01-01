Диагностика по физике за 9 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по физике ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 9 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 382 задания · примерно 573 мин.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 9 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (81 тем, 382 заданий · примерно 573 мин).
Кинематика механического движения
- Механическое движение. Материальная точка
- Система отсчета. Относительность механического движения
- Равномерное прямолинейное движение
- Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость
- Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение
- Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости
- Лабораторная работа "Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости"
- Свободное падение тел. Опыты Галилея
- Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и угловая скорости
- Центростремительное ускорение
Динамика и законы Ньютона
- Первый закон Ньютона. Вектор силы
- Второй закон Ньютона. Равнодействующая сила
- Третий закон Ньютона. Суперпозиция сил
- Решение задач на применение законов Ньютона
Силы в механике
- Сила упругости. Закон Гука
- Решение задач по теме «Сила упругости»
- Сила трения
- Решение задач по теме «Сила трения»
- Лабораторная работа "Определение коэффициента трения скольжения"
- Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения
- Решение задач по теме "Сила тяжести и закон всемирного тяготения"
- Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки
Статика и равновесие тел
- Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести
- Решение задач по теме "Момент силы. Центр тяжести
Законы сохранения в механике
- Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Упругое и неупругое взаимодействие
- Решение задач по теме "Закон сохранения импульса"
- Механическая работа и мощность
- Работа силы тяжести, силы упругости и силы трения
- Лабораторная работа «Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной поверхности»
- Связь энергии и работы. Потенциальная энергия
- Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии
- Закон сохранения энергии в механике
- Лабораторная работа «Изучение закона сохранения энергии»
Механические колебания и волны
- Колебательное движение и его характеристики
- Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс
- Математический и пружинный маятники
- Урок -исследование «Зависимость периода колебаний от жесткости пружины и массы груза»
- Превращение энергии при механических колебаниях
- Лабораторная работа «Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника»
- Лабораторная работа «Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от массы груза»
- Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны
- Урок-конференция"Механические волны в твёрдом теле. Сейсмические волны"
- Звук. Распространение и отражение звука
- Урок-исследование"Наблюдение зависимости высоты звука от частоты"
- Громкость звука и высота тона. Акустический резонанс
- Урок -конференция "Ультразвук и инфразвук в природе и технике"
Электромагнитное поле и электромагнитные волны
- Электромагнитное поле. Электромагнитные волны
- Свойства электромагнитных волн
- Урок-конференция"Шкала электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи"
- Урок -исследование "Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона"
- Решение задач на определение частоты и длины электромагнитной волны
- Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света
Оптика
- Источники света. Прямолинейное распространение света. Затмения Солнца и Луны
- Закон отражения света. Зеркала. Решение задач на применение закона отражения света
- Преломление света. Закон преломления света
- Полное внутреннее отражение света. Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах
- Лабораторная работа "Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на границе "воздух - стекло""
- Урок -конференция "Использование полного внутреннего отражения: световоды, оптиковолоконная связь"
- Линзы. Оптическая сила линзы
- Построение изображений в линзах
- Лабораторная работа "Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы"
- Урок-конференция"Оптические линзовые приборы"
- Глаз как оптическая система. Зрение
- Урок-конференция"Дефекты зрения. Как сохранить зрение"
- Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. Дисперсия света
- Лабораторная работа "Опыты по разложению белого света в спектр и восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры"
- Урок-практикум"Волновые свойства света: дисперсия, интерференция и дифракция"
Квантовые и ядерные явления
- Опыты Резерфорда и планетарная модель атома
- Постулаты Бора. Модель атома Бора
- Испускание и поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры
- Урок -практикум "Наблюдение спектров испускания"
- Строение атомного ядра. Нуклонная модель
- Радиоактивные превращения. Изотопы
- Решение задач по теме: "Радиоактивные превращения"
- Период полураспада
- Урок-конференция "Радиоактивные излучения в природе, медицине, технике"
- Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел
- Энергия связи атомных ядер. Связь массы и энергии
- Решение задач по теме "Ядерные реакции"
- Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд
- Урок-конференция"Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы"
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.