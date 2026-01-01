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Диагностика по физике за 9 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по физике ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 9 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 382 задания · примерно 573 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 9 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (81 тем, 382 заданий · примерно 573 мин).
Кинематика механического движения
  • Механическое движение. Материальная точка
  • Система отсчета. Относительность механического движения
  • Равномерное прямолинейное движение
  • Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость
  • Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение
  • Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости
  • Лабораторная работа "Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости"
  • Свободное падение тел. Опыты Галилея
  • Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и угловая скорости
  • Центростремительное ускорение
Динамика и законы Ньютона
  • Первый закон Ньютона. Вектор силы
  • Второй закон Ньютона. Равнодействующая сила
  • Третий закон Ньютона. Суперпозиция сил
  • Решение задач на применение законов Ньютона
Силы в механике
  • Сила упругости. Закон Гука
  • Решение задач по теме «Сила упругости»
  • Сила трения
  • Решение задач по теме «Сила трения»
  • Лабораторная работа "Определение коэффициента трения скольжения"
  • Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения
  • Решение задач по теме "Сила тяжести и закон всемирного тяготения"
  • Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки
Статика и равновесие тел
  • Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести
  • Решение задач по теме "Момент силы. Центр тяжести
Законы сохранения в механике
  • Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Упругое и неупругое взаимодействие
  • Решение задач по теме "Закон сохранения импульса"
  • Механическая работа и мощность
  • Работа силы тяжести, силы упругости и силы трения
  • Лабораторная работа «Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной поверхности»
  • Связь энергии и работы. Потенциальная энергия
  • Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии
  • Закон сохранения энергии в механике
  • Лабораторная работа «Изучение закона сохранения энергии»
Механические колебания и волны
  • Колебательное движение и его характеристики
  • Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс
  • Математический и пружинный маятники
  • Урок -исследование «Зависимость периода колебаний от жесткости пружины и массы груза»
  • Превращение энергии при механических колебаниях
  • Лабораторная работа «Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника»
  • Лабораторная работа «Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от массы груза»
  • Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны
  • Урок-конференция"Механические волны в твёрдом теле. Сейсмические волны"
  • Звук. Распространение и отражение звука
  • Урок-исследование"Наблюдение зависимости высоты звука от частоты"
  • Громкость звука и высота тона. Акустический резонанс
  • Урок -конференция "Ультразвук и инфразвук в природе и технике"
Электромагнитное поле и электромагнитные волны
  • Электромагнитное поле. Электромагнитные волны
  • Свойства электромагнитных волн
  • Урок-конференция"Шкала электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи"
  • Урок -исследование "Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона"
  • Решение задач на определение частоты и длины электромагнитной волны
  • Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света
Оптика
  • Источники света. Прямолинейное распространение света. Затмения Солнца и Луны
  • Закон отражения света. Зеркала. Решение задач на применение закона отражения света
  • Преломление света. Закон преломления света
  • Полное внутреннее отражение света. Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах
  • Лабораторная работа "Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на границе "воздух - стекло""
  • Урок -конференция "Использование полного внутреннего отражения: световоды, оптиковолоконная связь"
  • Линзы. Оптическая сила линзы
  • Построение изображений в линзах
  • Лабораторная работа "Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы"
  • Урок-конференция"Оптические линзовые приборы"
  • Глаз как оптическая система. Зрение
  • Урок-конференция"Дефекты зрения. Как сохранить зрение"
  • Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. Дисперсия света
  • Лабораторная работа "Опыты по разложению белого света в спектр и восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры"
  • Урок-практикум"Волновые свойства света: дисперсия, интерференция и дифракция"
Квантовые и ядерные явления
  • Опыты Резерфорда и планетарная модель атома
  • Постулаты Бора. Модель атома Бора
  • Испускание и поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры
  • Урок -практикум "Наблюдение спектров испускания"
  • Строение атомного ядра. Нуклонная модель
  • Радиоактивные превращения. Изотопы
  • Решение задач по теме: "Радиоактивные превращения"
  • Период полураспада
  • Урок-конференция "Радиоактивные излучения в природе, медицине, технике"
  • Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел
  • Энергия связи атомных ядер. Связь массы и энергии
  • Решение задач по теме "Ядерные реакции"
  • Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд
  • Урок-конференция"Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы"

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.