Диагностика по географии за 9 класс
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Проверьте, какие темы по географии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 9 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 294 задания · примерно 441 мин.
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Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (60 тем, 294 заданий · примерно 441 мин).
Общие основы экономической географии и структура хозяйства
- Состав хозяйства. Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Факторы производства
- Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. ВВП и ВРП. Экономические карты. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года». Геостратегические территории
- Производственный капитал. Себестоимость и рентабельность производства. Условия и факторы размещения хозяйства.
- Государственная политика как фактор размещения производства. "Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года": основные положения
- Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. "Стратегия экологической безопасности Российской Федерации до 2025 года" и государственные меры по переходу России к модели устойчивого развития.
- Федеральные и региональные целевые программы
- Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации"
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)
- ТЭК. Место России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов. Угольная промышленность
- Нефтяная промышленность
- Газовая промышленность
- Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основные типы электростанций.
- Электростанции, использующие возобновляемые источники энергии. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения "Энергетической стратегии России на период до 2035 года".
Металлургический комплекс
- Металлургический комплекс. Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. Основные положения "Стратегии развития чёрной и цветной металлургии России до 2030 года"
- Место России в мировом производстве чёрных металлов. Особенности технологии производства чёрных металлов. География металлургии чёрных металлов: основные районы и центры
- Место России в мировом производстве цветных металлов. Особенности технологии производства цветных металлов. География металлургии цветных металлов: основные районы и центры.
Машиностроительный комплекс
- Машиностроительный комплекс. Роль машиностроения в реализации целей политики импортозамещения.
- География важнейших отраслей машиностроительного комплекса: основные районы и центры. Значение отрасли для создания экологически эффективного оборудования. Перспективы развития машиностроения России
Химическая промышленность
- Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве химической продукции
- Факторы размещения предприятий. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основные положения "Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года"
Лесопромышленный комплекс
- Лесопромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции лесного комплекса
- География важнейших отраслей. Лесное хозяйство и окружающая среда.
Агропромышленный комплекс (АПК)
- Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Сельское хозяйство и окружающая среда
- Растениеводство и животноводство: география основных отраслей
- Пищевая промышленность. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды
- Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года". Особенности АПК своего края.
Инфраструктурный комплекс
- Инфраструктурный комплекс.Транспорт. Состав, место и значение в хозяйстве. Крупнейшие транспортные узлы. "Стратегия развития транспорта России на период до 2030 года"
- Морской и внутренний водный транспорт.
- География отдельных видов транспорта. Основные транспортные пути. Транспорт и охрана окружающей среды
- Информационная инфраструктура. Основные линии связи. Проблемы и перспективы развития комплекса. Федеральный проект "Информационная инфраструктура"
- Рекреационное хозяйство.
Региональная экономическая география России
- Европейский Север России. Географическое положение. Особенности природно ресурсного потенциала
- Европейский Север России. Особенности населения
- Европейский Север России. Особенности хозяйства. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития
- Северо-Запад России. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала
- Северо-Запад России. Особенности населения и хозяйства. Социально экономические и экологические проблемы и перспективы развития
- Центральная Россия. Географическое положение. Особенности природно ресурсного потенциала
- Центральная Россия. Особенности населения
- Центральная Россия. Особенности хозяйства. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития
- Поволжье. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала
- Поволжье. Особенности населения и хозяйства. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития
- Юг Европейской части России. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала
- Юг Европейской части России. Особенности населения
- Юг Европейской части России. Особенности хозяйства
- Юг Европейской части России. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития
- Урал. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала.
- Урал. Особенности населения
- Урал. Особенности хозяйства. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития
- Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона.
- Сибирь. Географическое положение
- Сибирь. Особенности природно ресурсного потенциала
- Сибирь. Особенности населения
- Сибирь. Особенности хозяйства
- Сибирь. Особенности хозяйства. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития
- Дальний Восток. Географическое положение
- Дальний Восток. Особенности природно-ресурсного потенциала
- Дальний Восток. Особенности населения
- Дальний Восток. Особенности хозяйства. Социально экономические и экологические проблемы и перспективы развития.
- Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона.
Россия в мировом контексте
- Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе международных экономических и политических организаций
- Значение для мировой цивилизации географического пространства России. Объекты Всемирного природного и культурного наследия России
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.