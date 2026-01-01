Диагностика по геометрии за 9 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по геометрии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 9 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 140 заданий · примерно 210 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 9 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (30 тем, 140 заданий · примерно 210 мин).
Тригонометрия
- Определение тригонометрических функций углов от 0° до 180°
- Формулы приведения
- Теорема косинусов
- Теорема синусов
Решение треугольников
- Нахождение длин сторон и величин углов треугольников
- Решение треугольников
- Практическое применение теорем синусов и косинусов
Подобие фигур
- Понятие о преобразовании подобия
- Соответственные элементы подобных фигур
Векторы
- Определение векторов. Физический и геометрический смысл векторов
- Сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число
- Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам
- Координаты вектора
- Скалярное произведение векторов, его применение для нахождения длин и углов
- Решение задач с помощью векторов
- Применение векторов для решения задач физики
Координатный метод
- Декартовы координаты точек на плоскости
- Уравнение прямой
- Уравнение окружности
- Координаты точек пересечения окружности и прямой
- Метод координат при решении геометрических задач, практических задач
Окружность и правильные многоугольники
- Правильные многоугольники, вычисление их элементов
- Число π. Длина окружности
- Длина дуги окружности
- Радианная мера угла
- Площадь круга, сектора, сегмента
- Теорема о произведении отрезков хорд, теорема о произведении отрезков секущих, теорема о квадрате касательной
Геометрические преобразования
- Понятие о движении плоскости
- Параллельный перенос, поворот
- Применение движений при решении задач
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.