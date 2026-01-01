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Диагностика по геометрии за 9 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по геометрии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 9 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 140 заданий · примерно 210 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 9 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (30 тем, 140 заданий · примерно 210 мин).
Тригонометрия
  • Определение тригонометрических функций углов от 0° до 180°
  • Формулы приведения
  • Теорема косинусов
  • Теорема синусов
Решение треугольников
  • Нахождение длин сторон и величин углов треугольников
  • Решение треугольников
  • Практическое применение теорем синусов и косинусов
Подобие фигур
  • Понятие о преобразовании подобия
  • Соответственные элементы подобных фигур
Векторы
  • Определение векторов. Физический и геометрический смысл векторов
  • Сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число
  • Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам
  • Координаты вектора
  • Скалярное произведение векторов, его применение для нахождения длин и углов
  • Решение задач с помощью векторов
  • Применение векторов для решения задач физики
Координатный метод
  • Декартовы координаты точек на плоскости
  • Уравнение прямой
  • Уравнение окружности
  • Координаты точек пересечения окружности и прямой
  • Метод координат при решении геометрических задач, практических задач
Окружность и правильные многоугольники
  • Правильные многоугольники, вычисление их элементов
  • Число π. Длина окружности
  • Длина дуги окружности
  • Радианная мера угла
  • Площадь круга, сектора, сегмента
  • Теорема о произведении отрезков хорд, теорема о произведении отрезков секущих, теорема о квадрате касательной
Геометрические преобразования
  • Понятие о движении плоскости
  • Параллельный перенос, поворот
  • Применение движений при решении задач

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.