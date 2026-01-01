Диагностика по химии за 9 класс
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Проверьте, какие темы по химии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
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В тесте 231 задание · примерно 347 мин.
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Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (49 тем, 231 заданий · примерно 347 мин).
Основы химии
- Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
- Закономерности в изменении свойств химических элементов первых трёх периодов
- Классификация и номенклатура неорганических веществ
- Виды химической связи и типы кристаллических решёток
Типология химических процессов
- Классификация химических реакций по различным признакам
- Понятие о скорости химической реакции. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях
- Понятие о химическом равновесии. Факторы, влияющие на скорость химической реакции и положение химического равновесия
- Окислительно - восстановительные реакции
Растворы и электролиты
- Теория электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты
- Ионные уравнения реакций
- Химические свойства кислот и оснований в свете представлений об электролитической диссоциации
- Химические свойства солей в свете представлений об электролитической диссоциации
- Понятие о гидролизе солей
Галогены и водород
- Общая характеристика галогенов. Химические свойства на примере хлора
- Хлороводород. Соляная кислота, химические свойства, получение, применение
Элементы VIA-группы: кислород и сера
- Общая характеристика элементов VI А -группы
- Аллотропные модификации серы. Нахождение серы и её соединений в природе. Химические свойства серы
- Сероводород, строение, физические и химические свойства
- Оксиды серы. Серная кислота, физические и химические свойства, применение
- Химические реакции, лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями серы
Элементы VA-группы: азот и фосфор
- Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, распространение в природе, физические и химические свойства
- Аммиак, его физические и химические свойства, получение и применение
- Азотная кислота, её физические и химические свойства
- Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота
- Фосфор. Оксид фосфора(V) и фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение
- Использование фосфатов в качестве минеральных удобрений. Загрязнение природной среды фосфатами
Элементы IVA-группы: углерод и кремний
- Углерод, распространение в природе, физические и химические свойства
- Оксиды углерода, их физические и химические свойства. Экологические проблемы, связанные с оксидом углерода(IV)
- Угольная кислота и её соли
- Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода
- Кремний и его соединения
Металлы и сплавы
- Общая характеристика химических элементов — металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Физические свойства металлов
- Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов
- Понятие о коррозии металлов
- Щелочные металлы
- Оксиды и гидроксиды натрия и калия
- Щелочноземельные металлы – кальций и магний
- Важнейшие соединения кальция
- Алюминий
- Амфотерные свойства оксида и гидроксида
- Железо
- Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III)
Расчёты по уравнениям реакций
- Общие способы получения металлов. Сплавы. Вычисления по уравнениям химических реакций, если один из реагентов содержит примеси
- Вычисления по уравнениям химических реакций, если один из реагентов дан в избытке
- Вычисление массовой доли выхода продукта реакции
- Вычисления по уравнениям химических реакций, если один из реагентов дан в избытке или содержит примеси. Вычисления массовой доли выхода продукта реакции
Экологическая химия
- Химическое загрязнение окружающей среды
- Роль химии в решении экологических проблем
- Вещества и материалы в повседневной жизни человека; Химическое загрязнение окружающей среды; Роль химии в решении экологических проблем
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.