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Диагностика по химии за 9 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по химии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 9 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 231 задание · примерно 347 мин.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 9 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (49 тем, 231 заданий · примерно 347 мин).
Основы химии
  • Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
  • Закономерности в изменении свойств химических элементов первых трёх периодов
  • Классификация и номенклатура неорганических веществ
  • Виды химической связи и типы кристаллических решёток
Типология химических процессов
  • Классификация химических реакций по различным признакам
  • Понятие о скорости химической реакции. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях
  • Понятие о химическом равновесии. Факторы, влияющие на скорость химической реакции и положение химического равновесия
  • Окислительно - восстановительные реакции
Растворы и электролиты
  • Теория электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты
  • Ионные уравнения реакций
  • Химические свойства кислот и оснований в свете представлений об электролитической диссоциации
  • Химические свойства солей в свете представлений об электролитической диссоциации
  • Понятие о гидролизе солей
Галогены и водород
  • Общая характеристика галогенов. Химические свойства на примере хлора
  • Хлороводород. Соляная кислота, химические свойства, получение, применение
Элементы VIA-группы: кислород и сера
  • Общая характеристика элементов VI А -группы
  • Аллотропные модификации серы. Нахождение серы и её соединений в природе. Химические свойства серы
  • Сероводород, строение, физические и химические свойства
  • Оксиды серы. Серная кислота, физические и химические свойства, применение
  • Химические реакции, лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями серы
Элементы VA-группы: азот и фосфор
  • Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, распространение в природе, физические и химические свойства
  • Аммиак, его физические и химические свойства, получение и применение
  • Азотная кислота, её физические и химические свойства
  • Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота
  • Фосфор. Оксид фосфора(V) и фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение
  • Использование фосфатов в качестве минеральных удобрений. Загрязнение природной среды фосфатами
Элементы IVA-группы: углерод и кремний
  • Углерод, распространение в природе, физические и химические свойства
  • Оксиды углерода, их физические и химические свойства. Экологические проблемы, связанные с оксидом углерода(IV)
  • Угольная кислота и её соли
  • Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода
  • Кремний и его соединения
Металлы и сплавы
  • Общая характеристика химических элементов — металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Физические свойства металлов
  • Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов
  • Понятие о коррозии металлов
  • Щелочные металлы
  • Оксиды и гидроксиды натрия и калия
  • Щелочноземельные металлы – кальций и магний
  • Важнейшие соединения кальция
  • Алюминий
  • Амфотерные свойства оксида и гидроксида
  • Железо
  • Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III)
Расчёты по уравнениям реакций
  • Общие способы получения металлов. Сплавы. Вычисления по уравнениям химических реакций, если один из реагентов содержит примеси
  • Вычисления по уравнениям химических реакций, если один из реагентов дан в избытке
  • Вычисление массовой доли выхода продукта реакции
  • Вычисления по уравнениям химических реакций, если один из реагентов дан в избытке или содержит примеси. Вычисления массовой доли выхода продукта реакции
Экологическая химия
  • Химическое загрязнение окружающей среды
  • Роль химии в решении экологических проблем
  • Вещества и материалы в повседневной жизни человека; Химическое загрязнение окружающей среды; Роль химии в решении экологических проблем

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.