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Диагностика по информатике за 9 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по информатике ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 9 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 141 задание · примерно 212 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 9 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (29 тем, 141 заданий · примерно 212 мин).
Интернет-технологии
  • Глобальная сеть Интернет. IP адреса узлов. Большие данные
  • Информационная безопасность
  • Учет понятия об информационной безопасности при создании комплексных информационных объектов в виде веб-страниц
  • Виды деятельности в сети Интернет
  • Облачные технологии. Использование онлайн-офиса для разработки документов
Компьютерное моделирование и информационные объекты
  • Модели и моделирование. Классификации моделей
  • Табличные модели
  • Этапы компьютерного моделирования
  • Математическое моделирование
  • Графы
  • Дерево
Работа с базами данных и массивами
  • Разработка однотабличной базы данных. Составление запросов к базе данных
  • Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов
  • Одномерные массивы
  • Типовые алгоритмы обработки массивов
  • Сортировка массива
  • Обработка потока данных
Автоматизация процессов и робототехника
  • Управление. Сигнал. Обратная связь
  • Роботизированные системы
Электронные таблицы и обработка данных
  • Электронные таблицы. Типы данных в ячейках электронной таблицы
  • Редактирование и форматирование таблиц
  • Встроенные функции для поиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического
  • Сортировка и фильтрация данных в выделенном диапазоне
  • Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах
  • Относительная, абсолютная и смешанная адресация
  • Условные вычисления в электронных таблицах
  • Обработка больших наборов данных
  • Численное моделирование в электронных таблицах
Социально-экономическая роль ИТ
  • Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.