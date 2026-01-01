Диагностика по информатике за 9 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по информатике ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 9 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 141 задание · примерно 212 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 9 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (29 тем, 141 заданий · примерно 212 мин).
Интернет-технологии
- Глобальная сеть Интернет. IP адреса узлов. Большие данные
- Информационная безопасность
- Учет понятия об информационной безопасности при создании комплексных информационных объектов в виде веб-страниц
- Виды деятельности в сети Интернет
- Облачные технологии. Использование онлайн-офиса для разработки документов
Компьютерное моделирование и информационные объекты
- Модели и моделирование. Классификации моделей
- Табличные модели
- Этапы компьютерного моделирования
- Математическое моделирование
- Графы
- Дерево
Работа с базами данных и массивами
- Разработка однотабличной базы данных. Составление запросов к базе данных
- Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов
- Одномерные массивы
- Типовые алгоритмы обработки массивов
- Сортировка массива
- Обработка потока данных
Автоматизация процессов и робототехника
- Управление. Сигнал. Обратная связь
- Роботизированные системы
Электронные таблицы и обработка данных
- Электронные таблицы. Типы данных в ячейках электронной таблицы
- Редактирование и форматирование таблиц
- Встроенные функции для поиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического
- Сортировка и фильтрация данных в выделенном диапазоне
- Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах
- Относительная, абсолютная и смешанная адресация
- Условные вычисления в электронных таблицах
- Обработка больших наборов данных
- Численное моделирование в электронных таблицах
Социально-экономическая роль ИТ
- Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.