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Диагностика по истории за 9 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по истории ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 9 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 372 задания · примерно 558 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 9 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (77 тем, 372 заданий · примерно 558 мин).
История Нового Времени
  • Введение. История нового времени. XIX- начала XX в.
  • Провозглашение империи Наполеона I во Франции
  • Наполеоновские войны и крушение Французской империи
  • Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США
  • Политические течения и партии в XIX веке
  • Франция, Великобритания в XIX в.
  • Европейские революции 1830 г. и 1848–1849 гг
  • Великобритания в Викторианскую эпоху
  • Франция в середине XIX–начале XX в.
  • Италия в середине XIX–начале XX в.
  • Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX — начале XX в.
  • Соединенные Штаты Америки в середине XIX–начале XX в.
  • Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX — начале ХХ в.
Колониализм и международные отношения
  • Политика метрополий в латиноамериканских владениях
  • Влияние США на страны Латинской Америки
  • Япония и Китай в XIX–начале XX в.
  • Османская империя в XIX–начале XX в.
  • Индия в XIX–начале XX в.
  • Завершение колониального раздела мира
Научные достижения и технологии
  • Научные открытия и технические изобретения в XIX — начале ХХ в.
Педагогическая мысль
  • Раскройте основные принципы педагогической системы Джона Дьюи и объясните, почему он считал труд главным средством развития ребёнка?
Мировая дипломатия и конфликты конца XIX—начала XX вв.
  • Международные отношения, конфликты и войны в конце XIX — начале ХХ в.
Российское государство в XIX веке
  • Введение. Российская империя в XIX–начале XX в.
  • Проекты либеральных реформ Александра I
  • Внешняя политика России в начале XIX в
  • Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой истории
  • Внешняя политика России в 1813–1825 годах
  • Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике
  • Дворянская оппозиция самодержавию. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.
  • Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I
  • Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Крымская война
  • Сословная структура российского общества
  • Общественная жизнь в 1830–1850-е гг.
  • Государственная политика в области культуры
  • Развитие науки и техники
  • Народная культура. Культура повседневности
  • Многообразие культур и религий Российской империи
  • Конфликты и сотрудничество между народами
  • Реформы 1860–1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому обществу
  • Земская и городская реформы
  • Судебная реформа и развитие правового сознания
  • Военные реформы
  • Многовекторность внешней политики империи. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.
  • «Народное самодержавие» Александра III
  • Основные сферы и направления внешнеполитических интересов
  • Сельское хозяйство и промышленность. Индустриализация и урбанизация
  • Культура и быт народов России во второй половине XIX в.
  • Наука и образование
  • Художественная культура второй половины XIX в.
  • Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны
  • Национальная политика самодержавия
  • Общественная жизнь в 1860–1890-х гг.
  • Идейные течения и общественное движение второй половины XIX в.
  • На пороге нового века: динамика и противоречия развития
  • Демография, социальная стратификация на рубеже веков
  • Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения на рубеже веков
  • Россия в системе международных отношений в начале XX в.
Первая русская революция и Серебряный век
  • Первая российская революция 1905–1907 гг.
  • Избирательный закон 11 декабря 1905 г.
  • Общество и власть после революции
  • Серебряный век российской культуры
Местная история
  • Наш край в XIX ‒ начале ХХ в.
Новейшая история России XX—XXI вв.
  • Введение. Новейшая история России с 1914 г. по новейшее время
  • Российская империя накануне революции
  • Февральская революция 1917 года
  • Октябрь 1917 года и его последствия
  • Образование СССР. Влияние революционных событий в России на общемировые процессы XX в
  • Нападение гитлеровской Германии на СССР
  • Крупнейшие битвы в ходе войны
  • Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подполье
  • СССР и союзники
  • Всемирно -историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне
  • Распад СССР
  • Становление демократической России
  • Россия в начале XXI в. Восстановление единого правового пространства страны
  • Вхождение Крыма и Севастополя в состав России
  • Российская Федерация на современном этапе

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.