Диагностика по истории за 9 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по истории ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 9 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 372 задания · примерно 558 мин.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 9 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (77 тем, 372 заданий · примерно 558 мин).
История Нового Времени
- Введение. История нового времени. XIX- начала XX в.
- Провозглашение империи Наполеона I во Франции
- Наполеоновские войны и крушение Французской империи
- Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США
- Политические течения и партии в XIX веке
- Франция, Великобритания в XIX в.
- Европейские революции 1830 г. и 1848–1849 гг
- Великобритания в Викторианскую эпоху
- Франция в середине XIX–начале XX в.
- Италия в середине XIX–начале XX в.
- Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX — начале XX в.
- Соединенные Штаты Америки в середине XIX–начале XX в.
- Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX — начале ХХ в.
Колониализм и международные отношения
- Политика метрополий в латиноамериканских владениях
- Влияние США на страны Латинской Америки
- Япония и Китай в XIX–начале XX в.
- Османская империя в XIX–начале XX в.
- Индия в XIX–начале XX в.
- Завершение колониального раздела мира
Научные достижения и технологии
- Научные открытия и технические изобретения в XIX — начале ХХ в.
Педагогическая мысль
- Раскройте основные принципы педагогической системы Джона Дьюи и объясните, почему он считал труд главным средством развития ребёнка?
Мировая дипломатия и конфликты конца XIX—начала XX вв.
- Международные отношения, конфликты и войны в конце XIX — начале ХХ в.
Российское государство в XIX веке
- Введение. Российская империя в XIX–начале XX в.
- Проекты либеральных реформ Александра I
- Внешняя политика России в начале XIX в
- Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой истории
- Внешняя политика России в 1813–1825 годах
- Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике
- Дворянская оппозиция самодержавию. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.
- Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I
- Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Крымская война
- Сословная структура российского общества
- Общественная жизнь в 1830–1850-е гг.
- Государственная политика в области культуры
- Развитие науки и техники
- Народная культура. Культура повседневности
- Многообразие культур и религий Российской империи
- Конфликты и сотрудничество между народами
- Реформы 1860–1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому обществу
- Земская и городская реформы
- Судебная реформа и развитие правового сознания
- Военные реформы
- Многовекторность внешней политики империи. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.
- «Народное самодержавие» Александра III
- Основные сферы и направления внешнеполитических интересов
- Сельское хозяйство и промышленность. Индустриализация и урбанизация
- Культура и быт народов России во второй половине XIX в.
- Наука и образование
- Художественная культура второй половины XIX в.
- Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны
- Национальная политика самодержавия
- Общественная жизнь в 1860–1890-х гг.
- Идейные течения и общественное движение второй половины XIX в.
- На пороге нового века: динамика и противоречия развития
- Демография, социальная стратификация на рубеже веков
- Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения на рубеже веков
- Россия в системе международных отношений в начале XX в.
Первая русская революция и Серебряный век
- Первая российская революция 1905–1907 гг.
- Избирательный закон 11 декабря 1905 г.
- Общество и власть после революции
- Серебряный век российской культуры
Местная история
- Наш край в XIX ‒ начале ХХ в.
Новейшая история России XX—XXI вв.
- Введение. Новейшая история России с 1914 г. по новейшее время
- Российская империя накануне революции
- Февральская революция 1917 года
- Октябрь 1917 года и его последствия
- Образование СССР. Влияние революционных событий в России на общемировые процессы XX в
- Нападение гитлеровской Германии на СССР
- Крупнейшие битвы в ходе войны
- Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подполье
- СССР и союзники
- Всемирно -историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне
- Распад СССР
- Становление демократической России
- Россия в начале XXI в. Восстановление единого правового пространства страны
- Вхождение Крыма и Севастополя в состав России
- Российская Федерация на современном этапе
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.