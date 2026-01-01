Диагностика по литературе за 9 класс
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Проверьте, какие темы по литературе ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
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В тесте 384 задания · примерно 576 мин.
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Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (81 тем, 384 заданий · примерно 576 мин).
Введение в курс и резервные уроки
- Резервный урок. Введение в курс литературы 9 класса
- Резервный урок. Русская литература ХVIII века. Своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм и сентиментализм как литературное направлени
- Резервный урок. Основные черты русской литературы первой половины ХIХ века
- Резервный урок. А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Открытость финала пьесы, его нравственно -филосовское звучание
- Резервный урок. А.С. Пушкин. Основные темы лирики южного периода
- Резервный урок. А.С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин». Главные мужские образы романа. Образ Евгения Онегина
- Резервный урок. А.С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. Роман «Евгений Онегин» в литературной критике
- Резервный урок. Итоговый урок по роману в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин»
- Резервный урок. Итоговый урок по лирике М.Ю. Лермонтова
- Резервный урок. М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Дружба в жизни Печорина
- Резервный урок. Роман «Герой нашего времени» в литературной критике
- Резервный урок. У. Шекспир. Трагедия «Гамлет». Поиски смысла жизни, проблема выбора в трагедии. Тема любви в трагедии
- Резервный урок. А.С. Пушкин. «Каменноостровский цикл»: «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Из Пиндемонти»
- Резервный урок. А.С. Пушкин. Стихотворения «Осень» (отрывок), «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» и другие. Тема поэта и поэзии
Литература Древней Руси
- «Слово о полку Игореве». Литература Древней Руси. История открытия «Слова о полку Игореве»
- «Слово о полку Игореве». Центральные образы, образ автора в «Слове о полку Игореве»
- Поэтика «Слова о полку Игореве». Идейно-художественное значение «Слова о полку Игореве»
Русская литература XVIII века: классицизм и просвещение
- М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Жанр оды. Прославление в оде мира, Родины, науки
- М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения. Средства создания образа идеального монарха
- Г.Р. Державин. Стихотворения. «Властителям и судиям». Традиции и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Идеи просвещения и гуманизма в его лирике
- Г.Р. Державин. Стихотворения. «Памятник». Философская проблематика и гражданский пафос произведений Г.Р. Державина
Русская литература конца XVIII — начала XIX века: сентиментализм и зарождение романтизма
- Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Сюжет и герои повести
- Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Черты сентиментализма в повести
- В.А. Жуковский. Черты романтизма в лирике В.А. Жуковского. Понятие о балладе, его особенности. Баллада «Светлана»
- В.А. Жуковский. Понятие об элегии. «Невыразимое», «Море». Тема человека и природы, соотношение мечты и действительности в лирике поэта
- Особенности художественного языка и стиля в произведениях В.А. Жуковского
Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»
- А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество. Комедия «Горе от ума»
- А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Социальная и нравственная проблематика, своеобразие конфликта в пьесе
- А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Фамусовская Москва
- А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Образ Чацкого
- А.С. Грибоедов. Художественное своеобразие комедии «Горе от ума»
- А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Смысл названия произведения
- «Горе от ума» в литературной критике
Поэзия пушкинской эпохи: поэты-современники
- Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский(не менее трёх стихотворений по выбору) Основные темы лирики
- Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору) Своеобразие лирики поэта
А.С. Пушкин: жизнь, творчество, лирика
- А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Поэтическое новаторство А.С. Пушкина
- А.С. Пушкин. Тематика и проблематика лицейской лирики
- А.С. Пушкин. Художественное своеобразие лирики южного периода
- А.С. Пушкин. Лирика Михайловского периода
- А.С. Пушкин. Любовная лирика: «К***»(«Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Мадонна»
- А.С. Пушкин. Своеобразие любовной лирики
- А.С. Пушкин. Тема поэта и поэзии: «Пророк», «Поэт» и другие.
- А. С. Пушкин. «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Бесы», «Элегия»(«Безумных лет угасшее веселье...»)
- А.С. Пушкин. Тема жизни и смерти: «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «...Вновь я посетил...»
А.С. Пушкин: поэмы и роман в стихах
- А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник». Человек и история в поэме
- А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник»: образ Евгения в поэме
- А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник»: образ Петра I в поэме
- А.С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин» как новаторское произведение
- А.С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин»: главные женские образы романа. Образ Татьяны Лариной
- А.С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин»: взаимоотношения главных героев
М.Ю. Лермонтов: лирика
- М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Тематика и проблематика лирики поэта
- М.Ю. Лермонтов.Тема назначения поэта и поэзии. Стихотворение «Смерть поэта»
- М.Ю. Лермонтов. Образ поэта-пророка в лирике поэта
- М.Ю. Лермонтов. Тема любви в лирике поэта
- М.Ю. Лермонтов. Тема родины в лирике поэта. Стихотворения «Дума», «Родина»
- М.Ю. Лермонтов. Философский характер лирики поэта. «Выхожу один я на дорогу...»
М.Ю. Лермонтов: роман «Герой нашего времени»
- М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Тема, идея, проблематика. Своеобразние сюжета и композиции
- М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Загадки образа Печорина
- М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Роль «Журнала Печорина» в раскрытии характера главного героя
- М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Значение главы «Фаталист»
- М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Любовь в жизни Печорина
Н.В. Гоголь: поэма «Мёртвые души»
- Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. История создания поэмы «Мёртвые души»
- Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Образы помещиков
- Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Образы чиновников
- Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Образ города
- Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Образ Чичикова
- Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Образ России, народа и автора в поэме
- Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Лирические отступления и автора
- Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души»: специфика жанра, художественные особенности
- Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души» в литературной критике
- Специфика отечественной прозы первой половины ХIХ века, ее значение для русской литературы
Зарубежная литература: Данте и Шекспир
- Данте Алигьери. «Божественная комедия». Особенности жанра и композиции комедии. Сюжет и персонажи
- Данте Алигьери. «Божественная комедия». Образ поэта. Пороки человечества и наказание за них. Проблематика
- У. Шекспир. Трагедия «Гамлет». История создания трагедии. Тема, идея, проблематика
Зарубежная литература: немецкий и английский романтизм
- И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст»(не менее двух фрагментов по выбору). Сюжет и проблематика трагедии
- И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст»(не менее двух фрагментов по выбору). Тема, главный герой в поисках смысла жизни. Фауст и Мефистофель. Идея произведения
- Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например,«Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и другие. Тематика и проблематика лирики поэта
- Дж. Г. Байрон. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда». Романтический герой в поисках смысла жизни. Мотив странствия. Байронический тип литературного героя
Зарубежная проза первой половины XIX века
- Зарубежная проза первой половины XIX в.(одно произведение по выбору). Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта. Тема, идея произведения
- Зарубежная проза первой половины XIX в. Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта. Сюжет, проблематика.
- Зарубежная проза первой половины XIX в. Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта. Образ главного героя
Частые вопросы
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Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
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Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.