Диагностика по обществознанию за 9 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по обществознанию ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 9 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 119 заданий · примерно 179 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 9 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (25 тем, 119 заданий · примерно 179 мин).
Политология
- Политика и политическая власть
- Государство — политическая организация общества
- Политические режимы
- Формы политического участия. Выборы, референдум
- Политические партии, их роль в демократическом обществе. Общественно- политические организации
Государственное устройство РФ
- Основы конституционного строя Российской Федерации
- Высшие органы публичной власти в Российской Федерации
- Государственное управление и противодействие коррупции
- Государственно-территориальное устройство Российской Федерации
- Местное самоуправление
- Конституционный статус гражданина Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации
Социальная сфера общества
- Социальная структура общества
- Социальная мобильность
- Социальный статус человека в обществе
- Социальные роли. Ролевой набор подростка
- Социализация личности
- Семья и ее функции
- Этнос и нация. Россия-многонациональное государство
- Социальная политика Российского государства
- Отклоняющееся поведение
Общество и личность
- Информационное общество
- Сущность глобализации
- Молодёжь — активный участник общественной жизни
- Профессиии настоящего и будущего
- Здоровый образ жизни. Мода и спорт
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.