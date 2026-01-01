Диагностика по ОБЗР за 9 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по ОБЗР ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 9 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 136 заданий · примерно 204 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 9 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (28 тем, 136 заданий · примерно 204 мин).
Безопасность в природных условиях
- Правила безопасного поведения в природной среде
- Безопасные действия при автономном существовании в природной среде
- Пожарная безопасность в природной среде
- Безопасное поведение в горах
- Безопасное поведение на водоёмах
- Безопасные действия при наводнении, цунами
- Безопасные действия при урагане, смерче, грозе
- Безопасные действия при землетрясении, извержении вулкана
Охрана здоровья и профилактика болезней
- Общие представления о здоровье
- Предупреждение и защита от инфекционных заболеваний
- Профилактика неинфекционных заболеваний
- Психическое здоровье и психологическое благополучие
Оказание первой помощи
- Первая помощь при неотложных состояниях
- Практикум для отработки практических навыков первой помощи и психологической поддержки, решения кейсов, моделирования ситуаций
Коммуникация и социальное взаимодействие
- Общение – основа социального взаимодействия
- Безопасные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций
- Манипуляция и способы противостоять ей
Риски современной среды
- Современные увлечения. Их возможности и риски
- Цифровая среда - ее возможности и риски
- Вредоносные программы и приложения, способы защиты от них
- Опасный и запрещенный контент: способы распознавания и защиты
- Деструктивные течения в интернете, их признаки, опасности
- Правила безопасного поведения в цифровой среде
Противодействие экстремизму и терроризму
- Сущность понятий «терроризм» и «экстремизм»
- Основы общественно - государственной системы противодействия экстремизму и терроризму
- Опасности вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, меры защиты
- Правила безопасного поведения при угрозе и совершении террористического акта
Экологическое сознание и устойчивое развитие
- Экология и её значение для устойчивого развития общества
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.