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Диагностика по ОБЗР за 9 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по ОБЗР ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 9 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 136 заданий · примерно 204 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 9 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (28 тем, 136 заданий · примерно 204 мин).
Безопасность в природных условиях
  • Правила безопасного поведения в природной среде
  • Безопасные действия при автономном существовании в природной среде
  • Пожарная безопасность в природной среде
  • Безопасное поведение в горах
  • Безопасное поведение на водоёмах
  • Безопасные действия при наводнении, цунами
  • Безопасные действия при урагане, смерче, грозе
  • Безопасные действия при землетрясении, извержении вулкана
Охрана здоровья и профилактика болезней
  • Общие представления о здоровье
  • Предупреждение и защита от инфекционных заболеваний
  • Профилактика неинфекционных заболеваний
  • Психическое здоровье и психологическое благополучие
Оказание первой помощи
  • Первая помощь при неотложных состояниях
  • Практикум для отработки практических навыков первой помощи и психологической поддержки, решения кейсов, моделирования ситуаций
Коммуникация и социальное взаимодействие
  • Общение – основа социального взаимодействия
  • Безопасные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций
  • Манипуляция и способы противостоять ей
Риски современной среды
  • Современные увлечения. Их возможности и риски
  • Цифровая среда - ее возможности и риски
  • Вредоносные программы и приложения, способы защиты от них
  • Опасный и запрещенный контент: способы распознавания и защиты
  • Деструктивные течения в интернете, их признаки, опасности
  • Правила безопасного поведения в цифровой среде
Противодействие экстремизму и терроризму
  • Сущность понятий «терроризм» и «экстремизм»
  • Основы общественно - государственной системы противодействия экстремизму и терроризму
  • Опасности вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, меры защиты
  • Правила безопасного поведения при угрозе и совершении террористического акта
Экологическое сознание и устойчивое развитие
  • Экология и её значение для устойчивого развития общества

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.