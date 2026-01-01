Диагностика по родной литературе за 9 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по родной литературе ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 9 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 209 заданий · примерно 314 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 9 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (44 тем, 209 заданий · примерно 314 мин).
Отечественная война 1812 года
- Гроза двенадцатого года
- «Как не две тученьки не две грозныя…». Русская народная песня
- В. А. Жуковский
- Певец во стане русских воинов
- Бородинская годовщина
- Полководец
- Вы были дети и герои
- Преданья старины глубокой. И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года»
- М. И. Цветаева
- Генералам двенадцатого года
Петербург и Северная столица
- А. С. Пушкин
- Люблю тебя, Петра творенье!
- «Город пышный, город бедный…»
- О. Э. Мандельштам
- Петербургские строфы
- А. А. Ахматова
- Стихи о Петербурге («Вновь исакий в облаченьи…»)
- Давид самойлов
- Над невой
- Родные просторы. Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца»
Русская природа: степь и родные просторы
- И. З. Суриков
- «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…». Русская народная песня .
- В степи
- Родные просторы. Степь раздольная. Песня «Ах ты, степь широкая…», стихотворения П. Вяземского, И. С
- А. П. Чехов
- Степь
Русский мир и народные праздники
- Праздники русского мира. Августовские Спасы. К. Бальмонт «Первый спас», Б. Ахмадулина
- Е. А. Евтушенко
- «Само упало яблоко с небес…»
- Б. А. Ахмадулина
- Ночь упаданья яблок
- Е. И. Носов
- Яблочный спас
Родной дом и семейные ценности
- Тепло родного дома. Родительский дом. А. Платонов. «На заре туманной юности» (две главы по выбору)
- Тепло родного дома. В. Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон»)
Великая Отечественная война
- Не до ордена — была бы Родина. Великая Отечественная война. Н. Майоров «Мы», М
- М. В. Кульчицкий
- «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник! . . »
- Великая Отечественная война. Ю. Нагибин. «Ваганов». Е. Носов. «Переправа»
Загадки русской души и судьбы эмигрантов
- Загадки русской души. Судьбы русских эмигрантов. Б. Зайцев. «Лёгкое бремя»
- А. Т. Аверченко
- Русское искусство
Прощание с детством и юностью
- О ваших ровесниках. Прощание с детством Ю. Коваль. «От Красных ворот» (один фрагмент по выбору)
Слово и русская идентичность
- Лишь слову жизнь дана. «Припадаю к великой реке…». И. Бродский «Мой народ», С. Каргашин «Я — русский
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.