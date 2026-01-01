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Диагностика по родной литературе за 9 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по родной литературе ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 9 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 209 заданий · примерно 314 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 9 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (44 тем, 209 заданий · примерно 314 мин).
Отечественная война 1812 года
  • Гроза двенадцатого года
  • «Как не две тученьки не две грозныя…». Русская народная песня
  • В. А. Жуковский
  • Певец во стане русских воинов
  • Бородинская годовщина
  • Полководец
  • Вы были дети и герои
  • Преданья старины глубокой. И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года»
  • М. И. Цветаева
  • Генералам двенадцатого года
Петербург и Северная столица
  • А. С. Пушкин
  • Люблю тебя, Петра творенье!
  • «Город пышный, город бедный…»
  • О. Э. Мандельштам
  • Петербургские строфы
  • А. А. Ахматова
  • Стихи о Петербурге («Вновь исакий в облаченьи…»)
  • Давид самойлов
  • Над невой
  • Родные просторы. Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца»
Русская природа: степь и родные просторы
  • И. З. Суриков
  • «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…». Русская народная песня .
  • В степи
  • Родные просторы. Степь раздольная. Песня «Ах ты, степь широкая…», стихотворения П. Вяземского, И. С
  • А. П. Чехов
  • Степь
Русский мир и народные праздники
  • Праздники русского мира. Августовские Спасы. К. Бальмонт «Первый спас», Б. Ахмадулина
  • Е. А. Евтушенко
  • «Само упало яблоко с небес…»
  • Б. А. Ахмадулина
  • Ночь упаданья яблок
  • Е. И. Носов
  • Яблочный спас
Родной дом и семейные ценности
  • Тепло родного дома. Родительский дом. А. Платонов. «На заре туманной юности» (две главы по выбору)
  • Тепло родного дома. В. Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон»)
Великая Отечественная война
  • Не до ордена — была бы Родина. Великая Отечественная война. Н. Майоров «Мы», М
  • М. В. Кульчицкий
  • «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник! . . »
  • Великая Отечественная война. Ю. Нагибин. «Ваганов». Е. Носов. «Переправа»
Загадки русской души и судьбы эмигрантов
  • Загадки русской души. Судьбы русских эмигрантов. Б. Зайцев. «Лёгкое бремя»
  • А. Т. Аверченко
  • Русское искусство
Прощание с детством и юностью
  • О ваших ровесниках. Прощание с детством Ю. Коваль. «От Красных ворот» (один фрагмент по выбору)
Слово и русская идентичность
  • Лишь слову жизнь дана. «Припадаю к великой реке…». И. Бродский «Мой народ», С. Каргашин «Я — русский

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.