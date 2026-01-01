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Диагностика по родному языку за 9 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по родному языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 9 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 97 заданий · примерно 146 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 9 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (20 тем, 97 заданий · примерно 146 мин).
История и культура русского языка
  • Отражение в русском языке культуры и истории русского народа
  • Ключевые слова русской культуры
  • Крылатые слова и выражения в русском языке
Развитие и изменения современного русского языка
  • Развитие русского языка как закономерный процесс
  • Основные тенденции развития современного русского языка
  • Новые иноязычные заимствования в современном русском языке
  • Словообразовательные неологизмы в современном русском языке
  • Переосмысление значений слов в современном русском языке
  • Стилистическая переоценка слов в современном русском языке
Культура речи и нормы грамотности
  • Трудные случаи лексической сочетаемости
  • Типичные ошибки в управлении, в построении простого осложнённого и сложного предложений
Этикет общения и деловой русский язык
  • Речевой этикет в деловом общении
  • Правила сетевого этикета
  • Русский язык в Интернете
Функциональные стили русского языка
  • Виды преобразования текстов
  • Разговорная речь. Анекдот, шутка
  • Официально-деловой стиль. Деловое письмо
  • Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение
  • Публицистический стиль. Проблемный очерк
  • Язык художественной литературы. Прецедентные тексты

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.