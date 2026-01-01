Диагностика по родному языку за 9 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по родному языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 9 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 97 заданий · примерно 146 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 9 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (20 тем, 97 заданий · примерно 146 мин).
История и культура русского языка
- Отражение в русском языке культуры и истории русского народа
- Ключевые слова русской культуры
- Крылатые слова и выражения в русском языке
Развитие и изменения современного русского языка
- Развитие русского языка как закономерный процесс
- Основные тенденции развития современного русского языка
- Новые иноязычные заимствования в современном русском языке
- Словообразовательные неологизмы в современном русском языке
- Переосмысление значений слов в современном русском языке
- Стилистическая переоценка слов в современном русском языке
Культура речи и нормы грамотности
- Трудные случаи лексической сочетаемости
- Типичные ошибки в управлении, в построении простого осложнённого и сложного предложений
Этикет общения и деловой русский язык
- Речевой этикет в деловом общении
- Правила сетевого этикета
- Русский язык в Интернете
Функциональные стили русского языка
- Виды преобразования текстов
- Разговорная речь. Анекдот, шутка
- Официально-деловой стиль. Деловое письмо
- Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение
- Публицистический стиль. Проблемный очерк
- Язык художественной литературы. Прецедентные тексты
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.