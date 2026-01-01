Диагностика по русскому языку за 9 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по русскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 9 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 354 задания · примерно 531 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
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Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 9 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (76 тем, 354 заданий · примерно 531 мин).
Статус и роль русского языка
- Русский язык — национальный язык русского народа...
- Русский язык — государственный язык РФ
- Русский язык в современном мире
- Русский язык — один из наиболее распространенных славянских языков
Повторение орфографических норм
- Повторение. Правописание корней и приставок
- Повторение. Правописание суффиксов.
- Повторение. Средства связи в предложении и тексте
- Повторение. Правописание НЕ со словами разных частей речи
Виды речевой деятельности и работа с текстом
- Виды речевой деятельности: говорение, письмо, слушание, чтение
- Виды речевой деятельности. Виды чтения
- Виды речевой деятельности. Приёмы работы с учебной книгой
- Текст как речевое произведение
- Функционально-смысловые типы речи (обобщение)
- Информационная переработка текста. Тезисы. Конспект
- Язык художественной литературы
- Основные изобразительно-выразительные средства
- Научный стиль
- Основные жанры научного стиля. Структура реферата
- Информационная переработка научного текста. Практикум
Сложносочинённое предложение (ССП)
- Понятие о сложном предложении. Классификация
- Понятие о сложносочинённом предложении, его строении
- Виды сложносочинённых предложений
- Смысловые отношения между частями ССП
- Виды ССП. Смысловые отношения. Практикум
- Знаки препинания в ССП
- Знаки препинания в ССП. Пунктуационный анализ
- Синтаксический и пунктуационный анализ ССП
- Особенности употребления ССП в речи
Сложноподчинённое предложение (СПП)
- Понятие о сложноподчинённом предложении
- Союзы и союзные слова в СПП
- Знаки препинания в СПП
- Классификация СПП
- СПП с придаточными определительными
- СПП с придаточными изъяснительными
- Группы СПП с придаточными обстоятельственными
- СПП с придаточными времени
- СПП с придаточными места
- СПП с придаточными причины
- СПП с придаточными цели
- СПП с придаточными следствия
- СПП с придаточным условия
- СПП с придаточными уступки
- СПП с придаточными образа действия
- СПП с придаточными меры и степени
- СПП с придаточными сравнительными
- СПП с несколькими придаточными
- Однородное, неоднородное и последовательное подчинение
- Правила постановки знаков препинания в СПП с несколькими придаточными
- Пунктуационный анализ СПП. Практикум
- Синтаксический анализ СПП
- Особенности употребления СПП в речи. Практикум
Бессоюзное сложное предложение (БСП)
- Понятие о бессоюзном сложном предложении
- Смысловые отношения между частями БСП
- Виды БСП
- БСП со значением перечисления. Запятая и точка с запятой
- Запятая и точка с запятой в БСП. Практикум
- БСП со значением причины, пояснения, дополнения
- Двоеточие в БСП. Практикум
- БСП со значением противопоставления, времени, условия...
- Тире в БСП. Практикум
- Синтаксический и пунктуационный анализ БСП
- Грамматическая синонимия БСП и союзных предложений. Практикум
- Употребление БСП в речи. Практикум
Сложные предложения с разными видами связи
- Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи
- Типы сложных предложений с разными видами связи
- Нормы построения сложных предложений с разными видами связи
- Правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи
- Правила постановки знаков... Практикум
- Синтаксический анализ сложных предложений с разными видами связи
- Пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами связи
Прямая и косвенная речь
- Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи
- Косвенная речь
- Цитаты. Знаки препинания при цитировании
Повторение пунктуационных норм
- Повторение. Запятая в простом и сложном предложении
- Повторение. Двоеточие в простом и сложном предложении
- Повторение. Тире в простом и сложном предложении
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.