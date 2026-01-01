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Диагностика по русскому языку за 9 класс

Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по русскому языку ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 9 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 354 задания · примерно 531 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 9 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).

Что проверяем

Разделы программы и входящие темы из банка заданий (76 тем, 354 заданий · примерно 531 мин).
Статус и роль русского языка
  • Русский язык — национальный язык русского народа...
  • Русский язык — государственный язык РФ
  • Русский язык в современном мире
  • Русский язык — один из наиболее распространенных славянских языков
Повторение орфографических норм
  • Повторение. Правописание корней и приставок
  • Повторение. Правописание суффиксов.
  • Повторение. Средства связи в предложении и тексте
  • Повторение. Правописание НЕ со словами разных частей речи
Виды речевой деятельности и работа с текстом
  • Виды речевой деятельности: говорение, письмо, слушание, чтение
  • Виды речевой деятельности. Виды чтения
  • Виды речевой деятельности. Приёмы работы с учебной книгой
  • Текст как речевое произведение
  • Функционально-смысловые типы речи (обобщение)
  • Информационная переработка текста. Тезисы. Конспект
  • Язык художественной литературы
  • Основные изобразительно-выразительные средства
  • Научный стиль
  • Основные жанры научного стиля. Структура реферата
  • Информационная переработка научного текста. Практикум
Сложносочинённое предложение (ССП)
  • Понятие о сложном предложении. Классификация
  • Понятие о сложносочинённом предложении, его строении
  • Виды сложносочинённых предложений
  • Смысловые отношения между частями ССП
  • Виды ССП. Смысловые отношения. Практикум
  • Знаки препинания в ССП
  • Знаки препинания в ССП. Пунктуационный анализ
  • Синтаксический и пунктуационный анализ ССП
  • Особенности употребления ССП в речи
Сложноподчинённое предложение (СПП)
  • Понятие о сложноподчинённом предложении
  • Союзы и союзные слова в СПП
  • Знаки препинания в СПП
  • Классификация СПП
  • СПП с придаточными определительными
  • СПП с придаточными изъяснительными
  • Группы СПП с придаточными обстоятельственными
  • СПП с придаточными времени
  • СПП с придаточными места
  • СПП с придаточными причины
  • СПП с придаточными цели
  • СПП с придаточными следствия
  • СПП с придаточным условия
  • СПП с придаточными уступки
  • СПП с придаточными образа действия
  • СПП с придаточными меры и степени
  • СПП с придаточными сравнительными
  • СПП с несколькими придаточными
  • Однородное, неоднородное и последовательное подчинение
  • Правила постановки знаков препинания в СПП с несколькими придаточными
  • Пунктуационный анализ СПП. Практикум
  • Синтаксический анализ СПП
  • Особенности употребления СПП в речи. Практикум
Бессоюзное сложное предложение (БСП)
  • Понятие о бессоюзном сложном предложении
  • Смысловые отношения между частями БСП
  • Виды БСП
  • БСП со значением перечисления. Запятая и точка с запятой
  • Запятая и точка с запятой в БСП. Практикум
  • БСП со значением причины, пояснения, дополнения
  • Двоеточие в БСП. Практикум
  • БСП со значением противопоставления, времени, условия...
  • Тире в БСП. Практикум
  • Синтаксический и пунктуационный анализ БСП
  • Грамматическая синонимия БСП и союзных предложений. Практикум
  • Употребление БСП в речи. Практикум
Сложные предложения с разными видами связи
  • Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи
  • Типы сложных предложений с разными видами связи
  • Нормы построения сложных предложений с разными видами связи
  • Правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи
  • Правила постановки знаков... Практикум
  • Синтаксический анализ сложных предложений с разными видами связи
  • Пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами связи
Прямая и косвенная речь
  • Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи
  • Косвенная речь
  • Цитаты. Знаки препинания при цитировании
Повторение пунктуационных норм
  • Повторение. Запятая в простом и сложном предложении
  • Повторение. Двоеточие в простом и сложном предложении
  • Повторение. Тире в простом и сложном предложении

Частые вопросы

Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.