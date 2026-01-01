Диагностика по статистике за 9 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по статистике ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 9 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 78 заданий · примерно 117 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 9 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (16 тем, 78 заданий · примерно 117 мин).
Представление и описание данных
- Представление данных
- Описательная статистика
Теория вероятностей: основы
- Операции над событиями
- Независимость событий
Комбинаторика и вычисления вероятностей
- Комбинаторное правило умножения
- Перестановки. Факториал. Сочетания и число сочетаний
- Треугольник Паскаля
Вероятностные модели и испытания
- Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка, из дуги окружности
- Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха
- Испытания Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли
Случайные величины и их характеристики
- Случайная величина и распределение вероятностей
- Математическое ожидание и дисперсия случайной величины
- Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения величины
Законы вероятности и статистики
- Понятие о законе больших чисел
- Измерение вероятностей с помощью частот
- Применение закона больших чисел
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.