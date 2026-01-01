Диагностика по технологии за 9 класс
Можно пройти весь тест целиком или по разделам. После завершения — результат и предварительный ИУП.
Проверьте, какие темы по технологии ребёнок уже понимает, а что стоит повторить. После теста — результат по заданиям и предварительный ИУП.
Материал за 9 класс. Бесплатно, без регистрации.
В тесте 131 задание · примерно 197 мин.
Решай самостоятельно. Если пока не знаешь ответ, так и отметь — это поможет выбрать темы для повторения. Здесь не ставят школьную отметку. Можно сделать перерыв и вернуться с этого устройства.
Родителю: можно помочь прочитать условие и разобраться с кнопками. Чтобы результат отражал знания ребёнка, не подсказывайте решение.
Текущий класс не указан — в результате покажем только материал за 9 класс. Указать класс можно ниже (необязательно).
Что проверяем
Разделы программы и входящие темы из банка заданий (27 тем, 131 заданий · примерно 197 мин).
Основы предпринимательства
- Предприниматель и предпринимательство. Практическая работа «Мозговой штурм» на тему: открытие собственного предприятия (дела)»
- Предпринимательская деятельность. Практическая работа «Анализ предпринимательской среды»
- Бизнес-планирование. Практическая работа «Разработка бизнес-плана»
- Технологическое предпринимательство. Практическая работа «Идеи для технологического предпринимательства»
Проектирование и моделирование изделий
- Технология создания объемных моделей в САПР
- Практическая работа «Выполнение трехмерной объемной модели изделия в САПР»
- Построение чертежей с использованием разрезов и сечений в САПР. Практическая работа «Выполнение чертежа с использованием разрезов и сечений в САПР»
Профессиональная ориентация и рынок труда
- Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, проектированием с использованием САПР, их востребованность на рынке труда: архитектурный визуализатор, урбанист, UX-дизайнер и другие
- Профессии, связанные с 3D-технологиями в современном производстве: их востребованность на рынке труда: 3D-дизайнер оператор (инженер) строительного 3Dпринтера, 3D-кондитер, 3Dповар и другие
- Современные профессии в области робототехники, искусственного интеллекта, Интернета вещей: инженер - разработчик в области Интернета вещей, аналитик Интернета вещей, проектировщик инфраструктуры умного дома и другие
Аддитивные технологии и 3D-производство
- Аддитивные технологии. Современные технологии обработки материалов и прототипирование
- Аддитивные технологии. Области применения трёхмерного сканирования
- Технологии обратного проектирования
- Моделирование технологических узлов манипулятора робота в программе компьютерного трехмерного проектирования
- Моделирование сложных объектов
- Этапы аддитивного производства. Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере
- Этапы аддитивного производства. Подготовка к печати. Печать 3D-модели
Робототехника и искусственный интеллект
- От робототехники к искусственному интеллекту. Практическая работа. «Анализ направлений применения искусственного интеллекта»
- Моделирование и конструирование автоматизированных и роботизированных систем
- Системы управления от третьего и первого лица
- Практическая работа «Визуальное ручное управление БЛА»
- Компьютерное зрение в робототехнических системах
- Управление групповым взаимодействием роботов
- Практическая работа «Взаимодействие БЛА»
Интернет вещей и умные устройства
- Система «Интернет вещей». Практическая работа «Создание системы умного освещения»
- Промышленный Интернет вещей. Практическая работа «Система умного полива»
- Потребительский Интернет вещей. Практическая работа «Модель системы безопасности в Умном доме»
Частые вопросы
Это бесплатно?
Да. Пройти диагностику, посмотреть результат и скачать PDF можно бесплатно, без регистрации и номера телефона.
Это школьная отметка?
Нет. Результат помогает выбрать темы для повторения. Он относится только к выполненной части диагностики.
Можно проходить по частям?
Да. Нажмите «Сделать перерыв» и вернитесь в этом браузере. Срок хранения будет указан после сохранения.
Можно помогать ребёнку?
Помогите прочитать условие и пользоваться сайтом. Решение ребёнок должен найти самостоятельно.
Как появляются темы для повторения?
Тема попадает в список, если в задании по ней была ошибка или выбран ответ «Пока не знаю». Пропущенные задания отмечаются отдельно.
Можно пройти ещё раз?
Да. Это будет новая попытка. Если задания повторяются и вы уже видели ответы, такой результат нужно учитывать как повторную тренировку.