Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа

Путь к высоким баллам и вузу мечты!

Путь к высоким баллам и вузу мечты!

В «Доме Знаний» ваши дети учатся там, где им комфортнее всего — в онлайне. Результат — 80+ баллов по ключевым предметам и уверенное зачисление в топ-вузы страны.

Путь к высоким баллам и вузу мечты!

В «Доме Знаний» ваши дети учатся там, где им комфортнее всего — в онлайне. Результат — 80+ баллов по ключевым предметам и уверенное зачисление в топ-вузы страны.

Онлайн – естественная среда для подготовки подростков

Комфортный формат

Подростки живут в онлайне. Вместо того чтобы заставлять их переключаться в «режим школьника», мы просто переносим учебу в привычную им среду.

Индивидуальное расписание

Возможность учиться в своем ритме, а не пытаться проснуться и сосредоточиться ко второму уроку.

Мини-класс до 10 человек

Мини-классы снижают чувство тревоги и позволяют не стесняться задавать вопросы по теме и выступать с ответами.

Больше времени на жизнь, хобби и саморазвитие

При грамотном составлении расписания, появляется несколько часов в день на спорт, творчество, друзей, сон или профильные проекты.

Онлайн даёт больше практики, а практика = результат

70+регионов присутствия
95+учителей, в том числе, победители всероссийских конкурсов
10
тысвидеоматериалов
1
млнпроверочных тестов
80средний балл по ЕГЭ

Онлайн учит мозг правильным паттернам быстрее и спокойнее

1

Повторение

2

Снижение тревожности

3

Устойчивый навык

Ученик приходит на ОГЭ и ЕГЭ без волнения. Он спокоен и уверен в знаниях.

ЕГЭ — это только начало. Мы готовим сразу к вузу!

Само­стоя­тель­ность

Ученик сам планирует, когда и сколько заниматься → в вузе не растеряется без ежедневного контроля

Умение планировать и соблю­дать дедлайны

Личный график + напоминания + трекер прогресса = привычка доводить дела до конца

Концентрация и само­дисциплина

Учиться без внешнего «надзирателя» — один из главных вузовских скиллов

Стрессо­устой­чивость

Регулярная работа с ошибками в безопасной среде → экзамен уже не катастрофа

Работа в цифровой образова­тельной среде

Личный кабинет, онлайн-библиотека, вебинары → студент топ-вуза чувствует себя как дома

«Дом Знаний» — это плавный переход из школы прямо в университет

Мы не просто готовим к ЕГЭ. Мы готовим к жизни студента:

Ученик уже умеет работать в современной LMS (как в любом вузе)

Ранняя профориентация и тесты помогают осознанно выбрать направление

Понимание, сколько реально времени нужно на самостоятельную работу

Навык учиться удаленно. Многие вузы в 2026 году всё ещё гибридные

Ты не один. С тобой — команда, которая не бросит

Онлайн снижает стресс, потому что: нет очереди «к доске», можно пересматривать запись 10 раз, ошибки разбирают без осуждения, график подстраивается под ребёнка, а не наоборот.

Личный куратор следит за прогрессом и мотивирует

Преподаватели отвечают в чате в течение дня

Психолог онлайн-школы помогает справляться с тревогой перед ЕГЭ

Родитель в любое время видит статистику и получает еженедельные отчёты

Они уже сделали это!

Теперь твоя очередь

Кирилл

Учеба в Дом Знаний это спасение для тех кто реально хочет учиться, а не просто проходить в обычную школу ради получения аттестата. В Доме Знаний все прекрасно, учителя, платформа, внеучебные занятия на абсолютно разные темы. Учителя помогают подготовиться к экзаменам, проводят дополнительные встречи, настраивают и подбадривают.

Эльза

Благодаря «Дому Знаний» у меня было достаточно времени на подготовку к экзаменам. В «Доме Знаний» прекрасно понимают, что основная забота выпускников — это сдать экзамен на планируемый балл. Весь 11 класс учителя и наставники помогали мне подготовиться к экзамену и преодолеть волнение.

Диана

Обучение в «Доме знаний» оставило самые тёплые воспоминания. Онлайн-занятия были комфортными, а учителя поддерживали и были заинтересованы в том, чтобы дать нам знания. Особенно важно, что школа помогла мне подготовиться к поступлению в вуз, научила работать самостоятельно, глубже изучать материал и правильно организовывать время.

Ислам

Учеба в онлайн-школе «Дом Знаний», помогла мне качественно и комфортно начать университетскую жизнь. Благодаря свободному графику, я смог развиваться во всех направлениях и научился управлять своим временем. Школа помогла выработать дисциплину, дала качественные знания и сделала все, чтобы я развился не только как хороший ученик, но и вырос как личность.

Сабина

Я благодарна школе за индивидуальный подход и невероятных преподавателей. Я получила ценные знаний по всем предметам, научилась быть самостоятельной, дисциплинированной и ответственной. Спасибо за возможность учиться в удовольствие, за опыт и незабываемые годы!

Процесс обучения в «Доме Знаний»

Наша школа – это не просто обучение. Это современные и интерактивные методики образования. Посмотрите, что ждет вашего ребенка в нашей школе!

Видеоуроки

Авторские уроки, по ФГОС, от наших учителей

Изучение материала

Уроки: презентации или подробный текст

Выполнение заданий

Применяем новые знания на практике

Тестирования

Ещё до встречи с учителем можно проверить, как ребенок усвоил материал

Домашняя работа

Компьютер или тетрадь, отправка учителю

Живые уроки онлайн

Уделяем внимание каждому ученику и учимся применять знания

Упор на решение жизненных задач и проектов

Учим применимым навыкам, а не зубрёжке учебников.
На 40% в среднем выгоднее аналогичных решений

Стоимость обучения

Предметный

Если вашему ребенку нужно подтянуть оценки в школе – этот тариф подойдет идеально

От 7 440 ₽/мес

  • >10 000 видеоуроков
  • Диагностика знаний
  • Доступ к дополнительным курсам
  • Живые индивидуальные онлайн-уроки
  • Поддержка тьютора и психолога в группе
  • Персональная траектория обучения
Новый
Заочный
Государственный аттестат

Тариф для самостоятельных

От 4 650 ₽/мес

  • Аттестат по завершению 9 и 11 класса
  • >10 000 видеоуроков
  • Доступ к дополнительным курсам
  • Поддержка тьютора и психолога в группе
  • Доступ к электронным версиям учебников
Очно-заочный
Государственный аттестат

Изучить школьную программу с поддержкой преподавателей

От 10 230 ₽/мес

  • Аттестат по завершению 9 и 11 класса
  • >10 000 видеоуроков
  • Доступ к дополнительным курсам
  • Диагностика знаний
  • Живые онлайн-уроки в мини-группе до 10 учеников
  • Поддержка тьютора и психолога в группе
  • Подготовка к ОГЭ И ЕГЭ
  • Возможность запроса консультации с учителем
  • Доступ к электронным версиям учебников
Без зачисления

Пройти обучение без сдачи промежуточных и итоговых аттестаций (например, если вы сдаёте их в школе, к которой прикреплены).

От 19 530 ₽/мес

  • >10 000 видеоуроков
  • Живые онлайн-уроки в мини-группе до 10 учеников
  • Поддержка тьютора и психолога в группе
  • Доступ к дополнительным курсам
  • Диагностика знаний
  • Подготовка к ОГЭ И ЕГЭ
  • Возможность запроса консультации с учителем
С зачислением
Государственный аттестат

Получить государственный аттестат по окончании обучения

От 20 460 ₽/мес

  • Аттестат по завершению 9 и 11 класса
  • >10 000 видеоуроков
  • Поддержка тьютора и психолога в группе
  • Доступ к дополнительным курсам
  • Подготовка к ОГЭ И ЕГЭ
  • Возможность запроса консультации с учителем
  • Живые онлайн-уроки в мини-группе до 10 учеников
  • Возможность отработки пропущенных уроков и плохих оценок
  • Диагностика знаний
  • Доступ к электронным версиям учебников
Расширенный
Государственный аттестат

Воспользоваться всеми преимуществами тарифа «С зачислением» и дополнительными возможностями для комфортного и эффективного обучения.

От 43 245 ₽/мес

  • Аттестат по завершению 9 и 11 класса
  • >10 000 видеоуроков
  • Живые индивидуальные онлайн-уроки
  • Персональная траектория обучения
  • Экстернат
  • Персональный психолог
  • Персональный тьютор
  • Диагностика знаний
  • Подготовка к ОГЭ И ЕГЭ
  • Возможность запроса консультации с учителем
  • Доступ к дополнительным курсам
  • Возможность отработки пропущенных уроков и плохих оценок
  • Доступ к электронным версиям учебников

Как поступить в «Дом Знаний»?

Простая схема из 4 шагов:

Оставляете
заявку

Наш менеджер поможет подобрать план и ответит на все ваши вопросы

Получаете консультацию и персональный план

Подписываете договор и получаете доступ

Ребенок начинает учиться в удобном темпе из любой точки мира!

Начните учиться бесплатно!

Попробуйте любую программу — бесплатно! Узнайте, что подойдёт именно вашему ребёнку.

Живые уроки с учителями в формате онлайн

Доступ к учебным материалам до конца учебного года*

Интерактивные тесты и курсы для вашего обучения

Расписание уроков в пробный период, адаптированное под вас

*Уточняйте у менеджера

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