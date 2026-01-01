Комфортный формат
Подростки живут в онлайне. Вместо того чтобы заставлять их переключаться в «режим школьника», мы просто переносим учебу в привычную им среду.
Путь к высоким баллам и вузу мечты!В «Доме Знаний» ваши дети учатся там, где им комфортнее всего — в онлайне. Результат — 80+ баллов по ключевым предметам и уверенное зачисление в топ-вузы страны.
Путь к высоким баллам и вузу мечты!В «Доме Знаний» ваши дети учатся там, где им комфортнее всего — в онлайне. Результат — 80+ баллов по ключевым предметам и уверенное зачисление в топ-вузы страны.
Комфортный формат
Подростки живут в онлайне. Вместо того чтобы заставлять их переключаться в «режим школьника», мы просто переносим учебу в привычную им среду.
Индивидуальное расписание
Возможность учиться в своем ритме, а не пытаться проснуться и сосредоточиться ко второму уроку.
Мини-класс до 10 человек
Мини-классы снижают чувство тревоги и позволяют не стесняться задавать вопросы по теме и выступать с ответами.
Больше времени на жизнь, хобби и саморазвитие
При грамотном составлении расписания, появляется несколько часов в день на спорт, творчество, друзей, сон или профильные проекты.
1
Повторение
2
Снижение тревожности
3
Устойчивый навык
Ученик приходит на ОГЭ и ЕГЭ без волнения. Он спокоен и уверен в знаниях.
Самостоятельность
Ученик сам планирует, когда и сколько заниматься → в вузе не растеряется без ежедневного контроля
Умение планировать и соблюдать дедлайны
Личный график + напоминания + трекер прогресса = привычка доводить дела до конца
Концентрация и самодисциплина
Учиться без внешнего «надзирателя» — один из главных вузовских скиллов
Стрессоустойчивость
Регулярная работа с ошибками в безопасной среде → экзамен уже не катастрофа
Работа в цифровой образовательной среде
Личный кабинет, онлайн-библиотека, вебинары → студент топ-вуза чувствует себя как дома
Мы не просто готовим к ЕГЭ. Мы готовим к жизни студента:
Ученик уже умеет работать в современной LMS (как в любом вузе)
Ранняя профориентация и тесты помогают осознанно выбрать направление
Понимание, сколько реально времени нужно на самостоятельную работу
Навык учиться удаленно. Многие вузы в 2026 году всё ещё гибридные
Онлайн снижает стресс, потому что: нет очереди «к доске», можно пересматривать запись 10 раз, ошибки разбирают без осуждения, график подстраивается под ребёнка, а не наоборот.
Личный куратор следит за прогрессом и мотивирует
Преподаватели отвечают в чате в течение дня
Психолог онлайн-школы помогает справляться с тревогой перед ЕГЭ
Родитель в любое время видит статистику и получает еженедельные отчёты
Теперь твоя очередь
Кирилл
Учеба в Дом Знаний это спасение для тех кто реально хочет учиться, а не просто проходить в обычную школу ради получения аттестата. В Доме Знаний все прекрасно, учителя, платформа, внеучебные занятия на абсолютно разные темы. Учителя помогают подготовиться к экзаменам, проводят дополнительные встречи, настраивают и подбадривают.
Эльза
Благодаря «Дому Знаний» у меня было достаточно времени на подготовку к экзаменам. В «Доме Знаний» прекрасно понимают, что основная забота выпускников — это сдать экзамен на планируемый балл. Весь 11 класс учителя и наставники помогали мне подготовиться к экзамену и преодолеть волнение.
Диана
Обучение в «Доме знаний» оставило самые тёплые воспоминания. Онлайн-занятия были комфортными, а учителя поддерживали и были заинтересованы в том, чтобы дать нам знания. Особенно важно, что школа помогла мне подготовиться к поступлению в вуз, научила работать самостоятельно, глубже изучать материал и правильно организовывать время.
Ислам
Учеба в онлайн-школе «Дом Знаний», помогла мне качественно и комфортно начать университетскую жизнь. Благодаря свободному графику, я смог развиваться во всех направлениях и научился управлять своим временем. Школа помогла выработать дисциплину, дала качественные знания и сделала все, чтобы я развился не только как хороший ученик, но и вырос как личность.
Сабина
Я благодарна школе за индивидуальный подход и невероятных преподавателей. Я получила ценные знаний по всем предметам, научилась быть самостоятельной, дисциплинированной и ответственной. Спасибо за возможность учиться в удовольствие, за опыт и незабываемые годы!
Видеоуроки
Авторские уроки, по ФГОС, от наших учителей
Изучение материала
Уроки: презентации или подробный текст
Выполнение заданий
Применяем новые знания на практике
Тестирования
Ещё до встречи с учителем можно проверить, как ребенок усвоил материал
Домашняя работа
Компьютер или тетрадь, отправка учителю
Обратная связь с учителем
Разбираем непонятное и учимся применять знания
Если вашему ребенку нужно подтянуть оценки в школе – этот тариф подойдет идеально
От 6 055 ₽/мес
Тариф для самостоятельных
От 3 460 ₽/мес
Изучить школьную программу с поддержкой преподавателей
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Пройти обучение без сдачи промежуточных и итоговых аттестаций (например, если вы сдаёте их в школе, к которой прикреплены).
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Получить государственный аттестат по окончании обучения
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Воспользоваться всеми преимуществами тарифа «С зачислением» и дополнительными возможностями для комфортного и эффективного обучения.
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Наш менеджер поможет подобрать план и ответит на все ваши вопросы
Получаете консультацию и персональный план
Подписываете договор и получаете доступ
Ребенок начинает учиться в удобном темпе из любой точки мира!
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Живые уроки с учителями в формате онлайн
Доступ к учебным материалам до конца учебного года*
Интерактивные тесты и курсы для вашего обучения
Расписание уроков в пробный период, адаптированное под вас
*Уточняйте у менеджера