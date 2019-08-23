4 шага к качественному образованию: как организовать идеальное обучениеБесплатная юридическая помощь по переходу на домашнее образование: Бесплатная юридическая помощь по переходу на домашнее образование:
Какие документы нужны для домашнего обучения?
Как уведомить органы управления образования?
Все об отчислении из школы, если ребенок уже учится, аттестации и сдаче экзаменов
Какие документы нужны для домашнего обучения?
Как уведомить органы управления образования?
Все об отчислении из школы, если ребенок уже учится, аттестации и сдаче экзаменов
Как перевести ребенка из обычной школы в онлайн-школу?
Уведомите школу
Сообщите текущей школе о своем решении перейти на семейную форму обучения. Это первый формальный шаг, который обеспечит гладкий переход
Заявление в онлайн-школу
Выберите школу, подайте заявление, пройдите тестовую неделю для уверенности. После этого оформите документы
Расписание и подготовка
Создайте расписание, подготовьте место и материалы для учебы. Начните взаимодействовать с кураторами и преподавателями
Отслеживание прогресса
Используйте личный кабинет для контроля успеваемости и регулярно общайтесь с тьюторами