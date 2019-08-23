Баннер с акцией
Дом знаний
icon

4 шага к качественному образованию:
как организовать
идеальное обучение

Бесплатная юридическая помощь по переходу на домашнее образование: Бесплатная юридическая помощь по переходу на домашнее образование:
icon
Какие документы нужны для домашнего обучения?
icon
Как уведомить органы управления образования?
icon
Все об отчислении из школы, если ребенок уже учится, аттестации и сдаче экзаменов
image
image
icon
Какие документы нужны для домашнего обучения?
icon
Как уведомить органы управления образования?
icon
Все об отчислении из школы, если ребенок уже учится, аттестации и сдаче экзаменов

Как перевести ребенка из обычной школы в онлайн-школу?

Уведомите школу

Уведомите школу

Сообщите текущей школе о своем решении перейти на семейную форму обучения. Это первый формальный шаг, который обеспечит гладкий переход

Заявление в онлайн-школу

Заявление в онлайн-школу

Выберите школу, подайте заявление, пройдите тестовую неделю для уверенности. После этого оформите документы

Расписание и подготовка

Расписание и подготовка

Создайте расписание, подготовьте место и материалы для учебы. Начните взаимодействовать с кураторами и преподавателями

Отслеживание прогресса

Отслеживание прогресса

Используйте личный кабинет для контроля успеваемости и регулярно общайтесь с тьюторами

Heart