Уведомите школу Сообщите текущей школе о своем решении перейти на семейную форму обучения. Это первый формальный шаг, который обеспечит гладкий переход

Заявление в онлайн-школу Выберите школу, подайте заявление, пройдите тестовую неделю для уверенности. После этого оформите документы

Расписание и подготовка Создайте расписание, подготовьте место и материалы для учебы. Начните взаимодействовать с кураторами и преподавателями