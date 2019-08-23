Виртуальная школьная газета
Наш журнал создан командой из учеников, включая главного редактора, бильдредактора, журналистов и репортеров. Все контент создан и оформлен ими же. Цель журнала - дать возможность ученикам реализовать свой потенциал, поделиться мыслями и идеями, развивать таланты и получать признание. Приглашаем всех учеников 7-11 классов 'Дома знаний', которые любят и хотят писать, присоединиться к нам!
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Конкурс среди журналистов
Самый читаемый
В этой номинации победит тот, кто активно публиковался, и чьи статьи были самыми популярными, дочитываемыми и пересылаемыми
Самый любимый
В этой номинации мы определим победителя путем голосования! С помощью статистики отберем последующих за первым местом самых популярным авторов журнала и проведем голосование среди наших педагогов и учеников
Самый издаваемый
автор, который написал наибольшее количество качественных статей, последующий за победителем и серебрянным призером!