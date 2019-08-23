Виртуальная школьная газета

Наш журнал создан командой из учеников, включая главного редактора, бильдредактора, журналистов и репортеров. Все контент создан и оформлен ими же. Цель журнала - дать возможность ученикам реализовать свой потенциал, поделиться мыслями и идеями, развивать таланты и получать признание. Приглашаем всех учеников 7-11 классов 'Дома знаний', которые любят и хотят писать, присоединиться к нам!