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Дом знаний

Виртуальная школьная газета

Наш журнал создан командой из учеников, включая главного редактора, бильдредактора, журналистов и репортеров. Все контент создан и оформлен ими же. Цель журнала - дать возможность ученикам реализовать свой потенциал, поделиться мыслями и идеями, развивать таланты и получать признание.

Приглашаем всех учеников 7-11 классов 'Дома знаний', которые любят и хотят писать, присоединиться к нам!

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Рубрики

Конкурс среди журналистов

Самый читаемый

Самый читаемый

В этой номинации победит тот, кто активно публиковался, и чьи статьи были самыми популярными, дочитываемыми и пересылаемыми

Самый любимый

Самый любимый

В этой номинации мы определим победителя путем голосования! С помощью статистики отберем последующих за первым местом самых популярным авторов журнала и проведем голосование среди наших педагогов и учеников

Самый издаваемый

Самый издаваемый

автор, который написал наибольшее количество качественных статей, последующий за победителем и серебрянным призером!