Начальная школа онлайн
Начальная школа онлайнДошкольная подготовка и обучение с 1 по 4 класс с живыми уроками, тьютором и государственным аттестатом. Комфортная адаптация и социализация в мини-классах.
Начальная школа онлайнДошкольная подготовка и обучение с 1 по 4 класс с живыми уроками, тьютором и государственным аттестатом. Комфортная адаптация и социализация в мини-классах.
Почему выбирают начальную школу онлайн в «Доме Знаний»?
Мягкая адаптация к школеЖивые уроки в мини-классах до 10 человек, тьютор и психолог помогают ребёнку освоиться в школьной среде без стресса.
Социализация и общениеКлассные часы, групповые занятия и общение со сверстниками — ребёнок не остаётся один на один с экраном.
Дошкольная подготовкаКурс подготовки к школе: чтение, счёт, письмо и психологическая готовность к 1 классу.
Процесс обучения в «Доме Знаний»Посмотрите, что ждет вашего ребенка в нашей школе!
Видеоуроки
Авторские уроки по ФГОС от опытных учителей
Изучение материала
Урок: презентации или подробный текст
Выполнение заданий
Применяем новые знания на практике
Тестирования
Ещё до встречи с учителем можно проверить, как ребёнок усвоил материал
Домашняя работа
Выполненная на компьютере или в тетради отправляется на проверку учителю
Обратная связь с учителем
Разбираем непонятные и учимся применять знания
Упор на решение жизненных задач и проектовУчим применимым навыкам, а не зубрёжке учебников.
Индивидуальное сопровождениеИндивидуальный подход с учетом всех ранее перенесенных переживаний ребенка
СоциализацияОбучаясь в онлайн-школе, ваш ребенок не упускает этапы социализации
Друзья по всему мируОбщение с одноклассниками, провождение времени с ребятами на классных часах и встречах с тьютором.
Даем полезные навыкиКурсы для учеников разных возрастов с удобным фильтром по направлениям и интересам
Любое занятие не помехаУченики могут учиться в своем темпе и определять график занятий, чтобы уделить время своим хобби
Миллион тестовых заданий и больше 1000 видеоуроковАвторские уроки, разработанные нашими методистами и учителями, признанными лучшими в России
Классы начальной школы
Чтение, счёт и письмо — подготовка к комфортному старту в 1 классе.
Не просто учителя, а лидеры и наставникиОткрытые, добрые и эмпатичные. Многие из них удостоены награды конкурса «Учитель года России». Станут проводниками в успешное будущее для ваших детей.
- •Окончила филологический факультет ДГУ
- •Занимается подготовкой выпускников к ОГЭ/ЕГЭ
- •Опыт университетской работы — 18 лет
- •Опыт работы репетитором — 25 лет
- •Кандидат технических наук
- •Окончил МГТУ имени Н.Э. Баумана
- •Победитель конкурса молодых ученых на звание лучший молодой ученый РД 2021 года
- •Свыше 100 научно-технических публикаций, 22 объекта интеллектуальной собственности, из которых 1 – патент на изобретение
- •Почетный работник Просвещения и образования РФ
- •Высшая квалификационная категория
- •Опыт работы 42 года
- •Высшая квалификационная категория
- •Автор учебного пособия для 10-11 классов «НТР и мировое хозяйство»
- •Разработчик программ по ФГОС и олимпиадных заданий
- •Более 20 лет готовит учеников к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и олимпиадам
Результаты, которыми мы гордимся
Алёна Г.
Родитель
Я сначала переживала, как сын (2 класс) освоится в дистанционной школе, но оказалось, что всё просто и понятно. Учителя находят подход к детям, задания не перегружают, но и не слишком лёгкие. Очень рада, что все хорошо, мне так проще, когда на руках еще и новорожденный. Я не переживаю, как сын доберется в школу и обратно. И ему так спокойнее. Он немного ревновал меня к малышу, а теперь, когда он не вынужден уходить в школу, он чувствует, что я рядом и не оставляю его.
Екатерина Н.
Родитель
Нам понравилось с вами проходить аттестацию по обоим детям (1 и 4 классы). Тьюторы решали оперативно все вопросы и учителя грамотно проводили аттестацию. Это очень хорошо, потому что они оба первый раз сдавали в онлайн формате и немного терялись по началу... Даже такой простой предмет как физкультура, было очень интересно сдавать! Спасибо вам за работу! Желаем вам успехов!
Дарья Л.
Родитель
Внук учится в «Доме Знаний» не из острой необходимости курсов для школы. Программа совершенно другая, и методики тоже. Преподаватели и психологи всегда на связи и готовы консультировать. А сейчас ребенок уже может самостоятельно выполнять большие проекты. Спасибо за возможность дать качественное образование!
Елена Г.
Родитель
Дочка сдавала аттестацию. Очень благодарны учителям и тьютору. Отличная школа. Материалы для подготовки предоставляют в полном объеме. Тьютор всегда на связи, готов помочь по всем вопросам. Аттестации я слышала, очень понравился корректный подход учителей, ребёнка не переюивают, относятся дружелюбно, даже если ребёнок ошибается, об ошибке сообщат после того, как ребёнок ответил на все вопросы полностью, благодаря такому подходу ребёнок остаётся спокойным и хорошо отвечает.
Ольга Д.
Родитель
Перешли в эту школу два года назад. Школа сыну очень понравилась. Успеваемость наконец-то улучшилась. Понравилось, что есть возможность делать уроки в удобное время. Четко составлена программа уроков, дополнительный материал. Уроки подаются в удобной форме + возможность почитать учебники и дополнительные материалы. Воспитывает организованность, дисциплину, ответственность.
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Вопросы и ответы
Согласно установленным правилам, для получения доступа к урокам на нашей платформе необходимо предоставить следующие варианты документов установленного образца:
1. Заявление родителя (законного представителя) о приеме ребенка в первый класс.
2. Согласие на обработку персональных данных.
3. Свидетельство о рождении ребенка (копия) или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка).
4. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания (оригинал) или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства.
5. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) (копия).
Время зачисления в школу - 1 день!
Время может варьироваться в зависимости от работы почты и быстродействия самого родителя*
Прием осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей). Прием официально начинается с сентября.
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Договор с АНОО Дом Знаний.docx
Заявление о приеме в 1 класс
Заявление о приеме во 2-11 классы
Согласие родителей на обработку персональных данных учащегося
Если Ваш ребёнок относится к числу иностранных граждан или лиц без гражданства, Вам необходимо дополнительно предоставить: документ, подтверждающий право на пребывание в РФ (миграционная карта, удостоверение беженца и др.). Все документы необходимо предоставить на русском языке или с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Обучение в нашей школе подходит тем, кто живет за границей и хочет совмещать учебу с увлечениями, спортом или путешествиями. Мы способны обеспечить обучение даже в период пандемии или иных ограничений. Вы сможете спокойно перевестись на онлайн-обучение в рамках учебного года.
Тестирование и устное собеседование, проводимое дистанционно, позволяет нам понять начальный уровень знаний ребёнка и его психологическую устойчивость. Результаты входного тестирования позволяют определить школе и ученику проблемные зоны, над которыми необходимо провести работу для прохождения дальнейшей программы. При наличии пробелов в знаниях за предыдущий период обучения, на основе результатов входных тестирований школа предлагает несколько вариантов их ликвидации.
Адаптация к онлайн-формату обучения начинается ещё на этапе бесплатной пробной недели, где ребёнок знакомится с тьютором, учителями, платформой, интерактивными уроками и тестами. Обучение проходит в небольших группах до 10 учеников, поэтому учитель организовывает индивидуальный подход к каждому. За процессом адаптации и социализации обязательно наблюдает наш психолог, который всегда готов прийти на помощь ребенку и проконсультировать родителей. У каждого класса есть персональный тьютор, который отвечает на вопросы. Он помогает ребенку стать другом себе и остальным ученикам. Важно поддерживать ребенка в этот период и обсуждать его впечатления и ощущения, чтобы он мог чувствовать себя спокойно, сразу прорабатывать появившиеся трудности и избегать стресса.
Попробуйте любую программу — бесплатно! Узнайте, что подойдёт именно вашему ребёнку.
Живые уроки с учителями в формате онлайн
Доступ к учебным материалам до конца учебного года*
Интерактивные тесты и курсы для вашего обучения
Расписание уроков в пробный период, адаптированное под вас
*Уточняйте у менеджера