Онлайн-обучение в 9 классе
Качественный и комфортный образовательный процесс для вашего ребенка по всей школьной программе.
Переход на онлайн-обучение — это просто!
Все обучение проходит в дистанционном формате
Как изучается каждая школьная тема?
Авторские уроки соответствуют образовательным стандартам ФГОС
Обучение представлено в виде интересных презентаций или развернутых онлайн тестов
Ученик получает вовлекающие задания по каждой теме в дистанционном формате
Возможность проверить усвоение материала
Встреча с учителем по видеосвязи для обсуждения урока
О нас«Дом Знаний» – это полноценное общеобразовательное учреждение дистанционного формата обучения, в которой ваш
Какие предметы изучают в 9 классе?
Русский язык
Литература
Алгебра
Биология
Химия
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Технология
Родной язык
Обществознание
Родная литература
Английский язык
История России. Всеобщая история
География
Геометрия
Физика
Информатика
Вероятность и статистика
Наши учителя используют лучшие вовлекающие учебные материалы, что позволяет ученикам с интересом изучать онлайн-занятия
Стоимость обучения
Когда нужно подтянуть отдельные предметы и восполнить пробел
От 5 449 ₽/мес
- >10 000 видеоуроков
- Интерактивные тестирования и игры
- Индивидуальные занятия
- Диагностика знаний
- Персональная траектория обучения
Изучение школьной программы на нашей платформе с обратной связью от преподавателей и наставников
От 7 785 ₽/мес
Государственный аттестат
- Аттестат по завершению 9 и 11 класса
- >10 000 видеоуроков
- Классы 2-10 человек
- Онлайн-уроки с преподавателями (до 15 уроков в неделю)
- Интерактивные тестирования и игры
- Сопровождение наставник
- Возможность запроса консультации с учителем
- Доступ к электронным версиям учебников
Когда нет нужды в сдаче промежуточных и итоговых аттестаций (например, если вы остаетесь закреплены за традиционной школой)
17 126 ₽От 14 323 ₽/мес
- >10 000 видеоуроков
- Классы 2-10 человек
- Онлайн-уроки с преподавателями (до 35 уроков в неделю)
- Поддержка тьютора и психолога
- Интерактивные тестирования и игры
- Поддержка при выполнении заданий
- Развернутая обратная связь
- Доступ к дополнительным курсам
- Подготовка к ОГЭ И ЕГЭ
- Возможность запроса консультации с учителем
- Возможность отработки пропущенных уроков и плохих оценок
Полноценная замена обычной школе. Вы обучаетесь и получаете аттестат в нашей школе.
17 904 ₽От 14 946 ₽/мес
Государственный аттестат
- Аттестат по завершению 9 и 11 класса
- >10 000 видеоуроков
- Классы 2-10 человек
- Онлайн-уроки с преподавателями
- Поддержка тьютора и психолога
- Поддержка при выполнении заданий
- Интерактивные тестирования и игры
- Развернутая обратная связь
- Доступ к дополнительным курсам
- Подготовка к ОГЭ И ЕГЭ
- Возможность запроса консультации с учителем
- Возможность отработки пропущенных уроков и плохих оценок
- Доступ к электронным версиям учебников
Дружественная атмосфера и поддержка на протяжении всего обучения в школе
Все наши педагоги имеют большой опыт взаимодействия с
Педагоги создают доброжелательную атмосферу, заботятся о состоянии школьника и помогают на протяжении всего учебного процесса, а также поддерживают постоянный контакт
Педагог-психолог помогает
К каждому ученику прикреплен тьютор, который сопровождает его на всем пути онлайн обучения
Важная роль семьи!
Поддержка семьи помогает первокласснику лучше адаптироваться к новому формату, и избежать проблем технического характера.
На первых порах лучше разбирать домашние задания вместе, поддерживать и контролировать их выполнение. По мере того как будет развиваться самостоятельность, ваше участие будет требоваться все меньше и меньше.
После успешной адаптации ученик может приступить к дополнительным курсам для того, чтобы освоить новые знания или научиться практически использовать уже имеющиеся. В "Доме Знаний" есть курсы по всем актуальным и популярным направлениям.
При сдаче ОГЭ ученику также понадобится поддержка и участие семьи. Ведь именно семья является основным мотиватором ребенка на успех.
Кружки и внеурочная деятельность
Воспитание традиций
Обсуждаем с
Учим
Навык понимания себя, своих сильных и слабых сторон
Учимся собирать кубик рубика
Адаптивный английский в привычной
Хотите, чтобы учеба была радость и приносила отличные результаты? Мы поможем ему освоить материал в удобном темпе, не создавая лишней нагрузки. Мы используем видеоуроки, проводим контрольные работы, что бы убедиться, что результат будет отличный. Запишись в «Дом Знаний» прямо сейчас и получи скидку! Помимо этого, у нас есть дополнительные курсы, которые помогут ученику освоить новые знания или укрепить уже имеющиеся. А еще у нас выпускник 9 класса сможет пройти бесплатную подготовку к ОГЭ и успешно сдать этот экзамен!
Личный кабинет школьника
Здесь вы сможете просматривать список уроков в школе, следить за прогрессом с помощью удобной онлайн-платформы, а тьютор поможет вам с любыми вопросами. Этот раздел поможет получить исчерпывающую информацию обо всех изменениях. Помимо этого, здесь вы будете видеть информацию о курсах, которые проходит ваш ребенок.
FAQ
В нашей школе мы придерживаемся методики “Перевернутого класса”, где дети самостоятельно знакомятся с обучающими материалами, а после на встречах в режиме видеоконференцсвязи на нашей платформе педагоги подробно разбирают с ними тему урока и прорабатывают оставшиеся вопросы. Продолжительность одного такого педагогического сопровождения - 20-25 минут, а частота зависит от скорости усвоения тем, так, в день может быть от 2 до 6 занятий.
Благодаря такому методу обучения дети лучше усваивают материал и запоминают информацию. Это воспитывает ответственность, пунктуальность и организованность, что является необходимыми навыками для будущей жизни. Если у ребенка остались вопросы по теме, он может просмотреть запись урока
Основной образовательный элемент школы – вебинары с динамичной анимацией, которые сопровождаются презентацией и проверочными тестами.
Оценки выставляются в журнал, доступ к которому открыт для родителей в личном кабинете. Кроме того, большой акцент делается на индивидуальную работу с ребенком.
В нашей школе за каждым сотрудником закреплены свои задачи. Так мы обеспечиваем наибольшую погруженность в работу, а это, соответственно, сказывается на качестве нашего продукта. Именно поэтому обязанности классного руководителя и составителя расписания мы не закрепляем за педагогами, как это происходит в обычных школах. С этими задачами справляются наставники. Расскажем о них подробнее.
Наставник - это первый помощник школьника. Основная задача тьютора - содействие созданию благоприятных условий для индивидуального развития, духовно-нравственного формирования и развития личности. Так же он занимается проверкой и контролем психологического состояния школьника.
Основные направления работы тьютора:
- мониторинг учебной деятельности;
- проведение классных часов;
- адаптация школьника;
- работа с родителями -дает рекомендации для эффективного обучения;
- изучение интересов, симпатий и запросов учащихся для помощи в их реализации;
- ведение личного дела;
- формирование и развитие различных интересов;
- формирование портфолио.
Куратор взаимодействует с вами в самом начале, при вашем поступлении - на пробной неделе. Куратор вас консультирует, рассказывает про процесс обучения, помогает составить расписание, знакомит с этапами работы и отвечает на возникающие вопросы. В общем, ведет вас в начале вашего пути в нашей школе. После того как обучающийся попадает в класс с ним продолжает работу тьютор.
Во время обучения мы работаем и с родителями, они также принимают активное участие в школьной жизни своего ребенка - посещают родительские собрания, имеют возможность контролировать успеваемость ребенка в своём личном кабинете, по всем вопросам, касающихся изменений в расписании, смены преподавателя или уклона обучения, могут обращаться напрямую к тьюторам с помощью мессенджеров или по мобильному телефону.
Да, при этом можно учиться один на один с учителем по двум форматам:
1. Индивидуальное обучение - расписание видеовстреч с педагогом формируется по степени просмотра видеоуроков. На видеовстречах ученик может задать вопрос по теме видеоурока, в среднем продолжительность такой встречи - 15 минут.
2. Постоянное расписание - данное обучение предусматривает занятия с педагогом, без просмотра видеоуроков, то есть все темы учитель объясняет лично ученику на видео-встрече, продолжительность которой 25 минут.
Эти тарифы можно найти на нашем сайте и выбрать при регистрации на платформе или запросить их у менеджера.
Для этого у нас работают нашими замечательные кураторы. Расписание школьника постоянное, и его формируют кураторы с учетом всех пожеланий ученика и его родителей. Постоянное расписание введено для того, чтобы воспитывать в учениках ответственность, пунктуальность и обязательность, без дисциплины ребята, к сожалению, склонны забывать решать вовремя домашние задания, просматривать видеоуроки и выполнять задания по проектам. Но при форс-мажорных обстоятельствах вы всегда можете сообщить наставнику о необходимости внести изменения в расписание.
Именно для таких случаев в “Доме знаний” предусмотрена БЕСПЛАТНАЯ ПРОБНАЯ НЕДЕЛЯ. Сначала вы ознакамливаетесь со школой, её правилами и форматом работы, в сопровождении наших кураторов, и если всё в порядке, всё устраивает вас и в первую очередь вашего ребенка, то только тогда, вы оплачиваете обучение по тому или иному тарифу, переходите в заботливые руки тьютора и начинаете полноценную учебу!
Разумеется. Мы организуем онлайн-занятия для вашего ребенка, которые полностью соответствуют требованиям российской образовательной системы. При этом он сможет посещать секции. Наши профессиональные преподаватели предоставляют онлайн-уроки в гибком формате, что бы ваш сын мог заниматься в любое удобное время. Мы делаем уроки интересными и развивающими, что бы учеба не вызывала скуку, а приносила удовольствие. Ваш сын может познакомиться с основами предмета, задать вопросы преподавателю и получить полный ответ на любой вопрос. Мы проводим промежуточные контрольные работы, что бы отслеживать успехи и корректировать план занятий. А итоговая работа покажет, насколько хорошо он усвоил материал
Курсы - это источник дополнительных знаний. Каждый ученик нашей школы может выбрать для себя наиболее интересное направление и прокачивать уже имеющиеся знания с помощью курсов, либо приобретать новые навыки и научиться применять их на практике.
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