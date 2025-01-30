Поддержка семьи помогает первокласснику лучше адаптироваться к новому формату, и избежать проблем технического характера.

На первых порах лучше разбирать домашние задания вместе, поддерживать и контролировать их выполнение. По мере того как будет развиваться самостоятельность, ваше участие будет требоваться все меньше и меньше.

После успешной адаптации ученик может приступить к дополнительным курсам для того, чтобы освоить новые знания или научиться практически использовать уже имеющиеся. В "Доме Знаний" есть курсы по всем актуальным и популярным направлениям.

При сдаче ОГЭ ученику также понадобится поддержка и участие семьи. Ведь именно семья является основным мотиватором ребенка на успех.