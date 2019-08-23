Баннер с акцией
Дом знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа

Курс по ораторскому мастерству

📍 Формат обучения: оффлайн
📅 Старт курса: 7 апреля
📍 Место: Фойе Дома Знаний
⏳ Продолжительность: 3 недели (3 занятия в неделю)
👥 Группы по 10 человек

banner
Обучение

Развивайте навык публичных выступлений

icon
Уверенная речь и правильная дикция
icon
Практика на сцене и перед аудиторией
icon
Избавление от страха выступлений

Тематический план курса

Подробное расписание занятий

🔹 I неделя – Работа с голосом и страхом

✔ Артикуляционная гимнастика

✔ Развитие речи и навыков публичного выступления

✔ Методы управления страхом (физические и психологические приемы)

🔹 II неделя – Уверенность и самопрезентация

✔ Основы самопрезентации

✔ Как проявить уверенность в речи и жестах

✔ Развитие мимики и выразительности

🔹 III неделя – Интонация и структура речи

✔ Работа с интонацией и логическим ударением

✔ Построение четкой структуры выступления

✔ Итоговое выступление

Обучение

📢 Курс ведет:
Рамазанова Пати Казихановна

- Кандидат филологических наук
- Доцент
- Заведующий кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Кавказского института (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России)

Группы и стоимость

Дети 10-15 лет

⏰ Время занятий: 16:30-17:30💰 Стоимость: 10 000 руб.

Взрослые 16+

⏰ Время занятий: 18:30-19:30💰 Стоимость: 15 000 руб.