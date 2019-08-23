Курс по ораторскому мастерству

📍 Формат обучения: оффлайн📅 Старт курса: 7 апреля📍 Место: Фойе Дома Знаний⏳ Продолжительность: 3 недели (3 занятия в неделю)👥 Группы по 10 человек