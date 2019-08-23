Курс по ораторскому мастерству
📍 Формат обучения: оффлайн📅 Старт курса: 7 апреля📍 Место: Фойе Дома Знаний⏳ Продолжительность: 3 недели (3 занятия в неделю)👥 Группы по 10 человек
Развивайте навык публичных выступлений
Тематический план курсаПодробное расписание занятий
🔹 I неделя – Работа с голосом и страхом
✔ Артикуляционная гимнастика
✔ Развитие речи и навыков публичного выступления
✔ Методы управления страхом (физические и психологические приемы)
🔹 II неделя – Уверенность и самопрезентация
✔ Основы самопрезентации
✔ Как проявить уверенность в речи и жестах
✔ Развитие мимики и выразительности
🔹 III неделя – Интонация и структура речи
✔ Работа с интонацией и логическим ударением
✔ Построение четкой структуры выступления
✔ Итоговое выступление
📢 Курс ведет: Рамазанова Пати Казихановна
Группы и стоимость
Дети 10-15 лет
⏰ Время занятий: 16:30-17:30💰 Стоимость: 10 000 руб.
Взрослые 16+
⏰ Время занятий: 18:30-19:30💰 Стоимость: 15 000 руб.