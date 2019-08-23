Партнерская программа

Преимущества программы
Легко стать партнером
Вы сразу получаете промокод без ожиданий одобрения и проверок
Выгодное предложение
Клиент получает единоразовую 10% скидку на любые образовательные услуги компании, а партнёры 10-15% от сделки в течение 2 лет
Прозрачность данных
Вся статистика отображается в личном кабинете
Вы часть команды
Вы всегда в курсе всех акций и изменений в продукте
Регулярные выплаты
Вы получаете средства на карту, электронный кошелек или расчетный счет без задержек согласно условиям договора
Мы всегда на связи
Ответим на ваши вопросы на любом этапе сотрудничества по телефону, электронной почте или в мессенджерах
Сколько можно с нами заработать за год?
Официальная школа с лицензией и аккредитацией
По вашему промокоду клиенты получают скидку 10%
Наши клиенты находятся по всему миру
Разнообразие учебных программ и курсов
Качественное школьное образование
Активная внеурочная деятельность: организуем мастер-классы, хакатоны, летний лагерь для детей
Почему о нас просто рассказать?
Официальная школа с лицензией и аккредитацией
По вашему промокоду клиенты получают скидку 10%
Наши клиенты находятся по всему миру
Разнообразие учебных программ и курсов
Качественное школьное образование
Активная внеурочная деятельность: организуем мастер-классы, хакатоны, летний лагерь для детей
Остались вопросы?
Напишите нам на почту marketing@domznaniy.school Или нажмите на кнопку.