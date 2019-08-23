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Дом знаний

Партнерская программа

Становитесь нашими партнерами и зарабатывайте на этом

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Преимущества программы

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Легко стать партнером

Вы сразу получаете промокод без ожиданий одобрения и проверок

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Выгодное предложение

Клиент получает единоразовую 10% скидку на любые образовательные услуги компании, а партнёры 10-15% от сделки в течение 2 лет

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Прозрачность данных

Вся статистика отображается в личном кабинете

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Вы часть команды

Вы всегда в курсе всех акций и изменений в продукте

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Регулярные выплаты

Вы получаете средства на карту, электронный кошелек или расчетный счет без задержек согласно условиям договора

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Мы всегда на связи

Ответим на ваши вопросы на любом этапе сотрудничества по телефону, электронной почте или в мессенджерах

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Условия

Больше клиентов - больше процент выплат. Все зависит от оборота по приведённым клиентам в месяц.

10%

< 100 000 ₽

12%

< 300 000 ₽

13%

< 500 000 ₽

14%

< 1 000 000 ₽

15%

> 1 000 000 ₽

Сколько можно с нами заработать за год?

22 500 ₽

За 1 человека, подключившего тариф Расширенный за год

118 800 ₽

За 8 человек, подключивших тариф Без зачисления за год

64 800 ₽

За 9 человек на Предметном тарифе за год

123 750 ₽

За 5 человек, подключивших тариф Расширенный за год

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2 145 850 ₽

мы выплатили партнерам за последний год!

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Официальная школа с лицензией и аккредитацией
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По вашему промокоду клиенты получают скидку 10%
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Наши клиенты находятся по всему миру
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Разнообразие учебных программ и курсов
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Качественное школьное образование
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Активная внеурочная деятельность: организуем мастер-классы, хакатоны, летний лагерь для детей

Почему о нас просто рассказать?

icon
Официальная школа с лицензией и аккредитацией
icon
По вашему промокоду клиенты получают скидку 10%
icon
Наши клиенты находятся по всему миру
icon
Разнообразие учебных программ и курсов
icon
Качественное школьное образование
icon
Активная внеурочная деятельность: организуем мастер-классы, хакатоны, летний лагерь для детей

Как стать партнером?

Регистрируйтесь в два клика, нажав на кнопку ниже

Регистрируйтесь в два клика, нажав на кнопку ниже

шаг 1

Получите ПРОМОКОД для передачи своим друзьям и знакомым

Получите ПРОМОКОД для передачи своим друзьям и знакомым

шаг 2

Расскажите о нашей школе любым способом, указав промокод

Расскажите о нашей школе любым способом, указав промокод

шаг 3

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Остались вопросы?

Напишите нам на почту marketing@domznaniy.school
Или нажмите на кнопку.


Условия оферты