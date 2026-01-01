Политика обработки персональных данных

Мы уважаем конфиденциальность ваших персональных данных и просим Вас ознакомиться с настоящей Политикой обработки персональных данных (далее — Политика). Это поможет Вам узнать, какую информацию и для каких целей мы обрабатываем в связи или вправе обрабатывать, а также как Вы можете изменять, удалять или иным образом влиять на обработку Ваших персональных данных.

Кто обрабатывает персональные данные

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Дом знаний»

ИНН 0571014858

Адрес: 367030, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. И. Казака, д. 39

Телефон: 8 (800) 600-60-77

Уполномоченный адрес электронной почты: info@domznaniy.school

Генеральный директор: Тагиров Халипа Юсупович

Указанное лицо осуществляют обработку Ваших персональных данных и далее именуется АНОО «Дом знаний», «Мы».

Термины

Персональные данные любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения Обработка персональных данных любое действие или совокупность действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Распространение персональных данных действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. Предоставление персональных данных действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определяемому кругу лиц. Блокирование персональных данных временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, когда обработка необходима для уточнения персональных данных). Обезличивание персональных данных действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; Уничтожение персональных данных действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных. Онлайн-платформа (Сайт) программное обеспечение АНОО «Дом знаний», представляющее собой набор взаимосвязанных веб-сервисов и модулей, составляющих единое пространство для использования Сервисов сайта и предоставления услуг пользователям в сети Интернет и расположенное по адресу https://domznaniy.school/ (включая все уровни домена)

Какие данные и для каких целей мы обрабатываем

АНОО «Дом знаний» оказывает платные образовательные и другие услуги в онлайн-формате в отношении следующих категорий субъектов:

Родители (законные представители);

В таблице ниже мы расскажем, какие данные и для каких целей мы можем обрабатывать в отношении каждой обозначенной категории субъектов:

Цель обработки персональных данных Объем обрабатываемых персональных данных Регистрация на Сайте фамилия, имя, отчество (при наличии)

номер телефона

адрес электронной почты Идентификация на Сайте фамилия и имя (в случае идентификации на Сайте «АНОО «Дом знаний»)

номер телефона (в случае идентификации на Сайте «АНОО «Дом знаний»)

адрес электронной почты Заключение и исполнение договоров (в том числе договоров на оказание платных образовательных услуг) фамилия, имя, отчество (при наличии)

адрес регистрации

номер телефона

адрес электронной почты

платежная информация

документ, удостоверяющий личность

документ об образовании

медицинская карта

документ, подтверждающий смену имени, фамилии

документ, подтверждающий право на распоряжение материнским (семейным) капиталом (при оплате средствами материнского капитала). Установление и поддержание связи между Вами и АНОО «Дом знаний» для коммуникации по приобретенным (приобретаемым) Сервисам и услугам АНОО «Дом знаний» фамилия и имя

номер телефона

дата рождения

адрес электронной почты Дополнительно для Учителя: преподаваемые дисциплины Направление сообщений рекламного характера; рассылок с информационными материалами; таргетирование рекламных материалов фамилия и имя

номер телефона

адрес электронной почты

дата рождения Дополнительно для Учителя: преподаваемые дисциплины Отображение профиля Ученика для других зарегистрированных Учеников на Сайте фамилия и имя;

номер телефона;

адрес электронной почты;

класс;

страна и город;

изображение;

любая иная информация, указанная Вами на Сайте в Личном кабинете Исполнение обязанностей, возложенных законодательством на Оператора (исполнение требований налогового законодательства, законодательства о бухгалтерском учёте, образовании в РФ, требований к налоговой отчётности, ответов на запросы государственных органов и др.) фамилия, имя, отчество (при наличии)

паспортные данные

адрес электронной почты

номер телефона

класс обучения (для Учеников)

сведения о платежах

сведения о заключенном между Вами и АНОО «Дом знаний» договоре Улучшение качества обслуживания пользователей и модернизация Сайта файлы cookie Передача данных в ФИС ФРДО (для Учителя) фамилия, имя, отчество

пол

дата рождения

гражданство

данные документа о квалификации

СНИЛС

В отношении всех пользователей Сайта АНОО «Дом знаний» обрабатывает Файлы cookie.

АНОО «Дом знаний» не осуществляет обработку специальных и биометрических персональных данных Пользователей.

Каким образом вы даете согласие на обработку персональных данных

Вы соглашаетесь с условиями Политики и даете АНОО «Дом знаний» согласие на обработку Ваших персональных данных в указанных выше целях, если Вы:

регистрируйтесь на Сайте, заполняя форму для регистрации на Сайте https://domznaniy.school/ и нажимая кнопку «Далее». Согласие считается предоставленным в момент завершения регистрации на Сайте;

авторизуетесь на Сайте с использованием имя пользователя, номера телефона или адреса электронной почты и пароля.

записываетесь на бесплатную пробную неделю и нажимаете кнопку «Записаться». Согласие считается предоставленным в момент нажатия кнопки «Записаться». При этом, Вы считаетесь участником маркетинговой активности АНОО «Дом знаний».

вносите или изменяете информацию в разделе «Персональная информация» личного кабинета на Сайте. Вы сами определяете объем персональных данных, отображаемых в разделе «Персональная информация». Вы можете указать следующие сведения: фамилия, имя, отчество; пол; изображение; e-mail; номер телефона. Если Вы являетесь Учителем, для Вас предусмотрена возможность указания перечня преподаваемых дисциплин;

в случае, если Вы являетесь Учителем и обучаетесь в АНОО «Дом знаний» на программах переподготовки или повышения квалификации, АНОО «Дом знаний» должен получить от Вас скан-копии документа об образовании и паспорта. Получение от Вас указанных сведений является обязательным требованием законодательства об образовании. Без данной информации АНОО «Дом знаний» не сможет оказать Вам образовательные услуги.

согласие на обработку внесенных или измененных персональных данных считается предоставленным в момент завершения их редактирования в Личном кабинете и в момент нажатия кнопки «Сохранить».

заполняете формы обратной связи, в том числе заявки на обучение, заявки на использование других сервисов Сайта. Согласие на обработку персональных данных считается предоставленным в момент нажатия кнопки, подтверждающей отправку формы (кнопки могут называться «Отправить», «Оставить заявку» и иным аналогичным образом) и проставления галочки в поле с ознакомлением и согласием с обработкой персональных данных;

после отзыва согласия снова оформляете подписку на получение информационных и иных материалов от АНОО «Дом знаний». Согласие считается предоставленным после проставления галочки в поле с соответствующей рассылкой в момент нажатия кнопки «Сохранить изменения»;

принимаете участие в маркетинговой активности АНОО «Дом знаний» (акция, конкурс, специальный проект). В данном случае АНОО «Дом знаний» имеет право направлять Вам рассылки с информационными материалами, которые необходимы для участия в соответствующей маркетинговой активности, а также информационными материалами рекламного характера, не связанные с участием в конкретной маркетинговой активности. Согласие считается предоставленным с момента Вашего участия в такой активности, регистрации или авторизации на Сайте, записи на бесплатную пробную неделю. Момент, с которого Вы считаетесь участником маркетинговой активности, определяется в правилах соответствующей акции, конкурса или специального проекта;

любым другим способом в случае, если в согласии на обработку персональных данных обозначено, что такой способ свидетельствует о выражении Вами согласия на обработку персональных данных.

Соглашаясь с условиями Политики, Вы даете АНОО «Дом знаний» свое информированное и осознанное согласие на обработку Ваших персональных данных на условиях, предусмотренных Политикой и Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - Закон). При этом мы исходим из следующего:

Вы предоставили полностью достоверную информацию. АНОО «Дом знаний» не проверяет ее подлинность. Все риски предоставления недостоверной или недостаточной информации лежат на Вас;

Вы достигли возраста 14 лет и имеете право давать соответствующее согласие в соответствии с законодательством РФ. Если по какой-то причине у Вас нет такого права, мы считаем, что согласие на обработку персональных данных было предоставлено Вашим законным представителем;

Обработка персональных данных несовершеннолетних лиц, не достигших возраста 14 лет, осуществляется с согласия законного представителя такого лица.

В некоторых обозначенных в Законе случаях АНОО «Дом знаний» имеет право обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия. Все такие ситуации перечислены в ст. 6 Закона, но к наиболее актуальным для деятельности АНОО «Дом знаний» можно отнести:

достижения целей, предусмотренных законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора обязанностей;

исполнение и заключения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных;

достижение общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;

обработка в статистических или иных исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания персональных данных.

Вы даете отдельное согласие на обработку Ваших персональных данных в целях отображения Вашего профиля для других зарегистрированных пользователей Сайта и его сервисов в Личном кабинете на Сайте. Вы можете самостоятельно определять перечень персональных данных, которые АНОО «Дом знаний» вправе обрабатывать в указанной цели. Для этого Вам необходимо заполнить в Личном кабинете Сайта только те поля с персональными данными, в отношении которых Вы выражаете согласие на обработку АНОО «Дом знаний». Вы можете в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных в указанной цели убрав галочку с соответствующего поля в Личном кабинете на Сайте.

Вы в любой момент можете отозвать свое согласие на обработку персональных данных в цели направления Вам рассылок с информационными материалами.

Любые услуги АНОО «Дом знаний» мы оказываем на Онлайн-платформе. Для того, чтобы Вы могли пользоваться Сайтом, а АНОО «Дом знаний» оказывать Вам услуги, нам обязательно необходимо обрабатывать Ваши персональные данные в следующих целях:

Регистрация на Сайте;

Идентификация на Сайте;

Установление и поддержание связи между Вами и АНОО «Дом знаний» для коммуникации по приобретенным (приобретаемым) сервисам и услугам АНОО «Дом знаний»;

Улучшение качества обслуживания пользователей и модернизация Сайта.

В случае Вашего отказа от обработки персональных данных в указанных целях, АНОО «Дом знаний» не будет иметь технической возможности предоставить Вам доступ к Онлайн-платформе, и как следствие, оказывать Вам соответствующие Услуги.

Персональные данные других людей, которые Вы предоставляете АНОО «Дом знаний»

Возможна ситуация, что Вы совершаете регистрацию на Сайте не для себя. Тогда Вы, скорее всего, предоставляете нам персональные данные другого человека и совершаете регистрацию от его имени.

В этом случае Вы несете полную ответственность за то, что лицо или лица, чьи персональные данные Вы предоставили, осведомлены об этом, понимают и согласны с тем, что АНОО «Дом знаний» обрабатывает их данные в соответствии с Политикой.

Обработка персональных данных и безопасность

Правовым основанием обработки персональных данных являются:

федеральные законы и принятые на их основе нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с деятельностью АНОО «Дом знаний»;

локальные нормативные акты АНОО «Дом знаний»;

пользовательское соглашение сайта «АНОО «Дом знаний»» и отдельные условия использования его сервисов, размещенные на Сайте ;

договоры, заключаемые между АНОО «Дом знаний» и Вами;

согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо не предусмотренных законодательством Российской Федерации, но соответствующих полномочиям АНОО «Дом знаний»).

Для обработки Ваших персональных данных АНОО «Дом знаний» использует базы данных, расположенные на территории Российской Федерации.

Фраза «оператор обрабатывает Ваши персональные данные» означает, что АНОО «Дом знаний», может совершать с Вашими персональными данными следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

АНОО «Дом знаний» хранит Ваши персональные данные на электронных носителях. Иногда для исполнения наших обязательств перед Вами, возникающих из требований законодательства или договора, мы можем извлекать их и хранить на материальных носителях.

АНОО «Дом знаний» следует надлежащим процедурам безопасности и принимает все необходимые меры, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к персональным данным и их неправомерное использование.

Мы применяем соответствующие корпоративные системы и процедуры с целью защиты и охраны предоставленных Вами персональных данных. Только обладающие особыми правами сотрудники имеют право доступа к персональным данным в процессе выполнения своих обязанностей.

Передача данных третьим лицам

Главная цель обработки персональных данных АНОО «Дом знаний»— обеспечить исполнение наших обязательств перед Вами. Иногда для этого необходимо привлечение третьих лиц. Объем передаваемых данных определяется условиями договоров, например, о сетевой форме реализации образовательных программ.

Но есть и другие цели передачи Ваших данных (фамилия, имя, отчество; номер телефона; адрес электронной почты) третьим лицам:

повышение оперативности рассылки Вам сообщений информационного и рекламного характера (при условии, что Вы согласились на рассылку Вам таких сообщений);

обеспечение непрерывной работы Сайта и других программных ресурсов АНОО «Дом знаний»;

надлежащее исполнение договорных обязательств перед Вами со стороны АНОО «Дом знаний»;

своевременное информирование Вас о новых возможностях в сфере образования и развития.

Если в какой-то момент Вы понимаете, что наши сообщения стали для Вас неактуальны или неинтересны, Вы легко можете отказаться от их получения, пройдя по ссылке «Отписаться от рассылки», которая есть в каждом информационном письме от АНОО «Дом знаний».

Мы тщательно выбираем партнеров-третьих лиц, которым можем доверить Ваши персональные данные (исключительно в рамках, предусмотренных настоящей Политикой).

Поэтому в договорах с третьими лицами — партнерами мы прописываем обязательства партнеров, направленные на соблюдение Ваших интересов при обработке персональных данных. Так, третьи лица — партнеры гарантируют:

обработка персональных данных на их стороне осуществляется с использованием баз данных на территории Российской Федерации;

конфиденциальность персональных данных при их обработке и использовании;

соблюдение следующих мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке: использование средств защиты информации; обнаружение и фиксация фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер по восстановлению персональных данных; ограничение доступа к персональным данным; регистрация и учет действий с персональными данными; контроль и оценка эффективности применяемых мер по обеспечению безопасности персональных данных;

третьи лица не имеют права на передачу и распространение Ваших персональных данных другим лицам.

Как Ваши данные могут стать доступны для всех

Перед тем, как опубликовать Ваш отзыв или рассказать всем о Ваших достижениях, или иным способом сделать Ваши персональные данные доступными для неограниченного круга лиц, мы обязательно попросим Вас подтвердить свое согласие на такое распространение, подробно и понятно объяснив, какие данные, для каких целей и каким способом мы собираемся использовать. На этом же этапе Вы сможете установить запреты АНОО «Дом знаний» на передачу (кроме предоставления доступа) и/или на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) персональных данных, разрешенных Пользователем для распространения неограниченному кругу лиц.

В некоторых случаях мы распространяем Ваши персональные данные путем размещения их на нашем Сайте и наших официальных сообществах в социальных сетях.

Например, при публикации отзывов о Вашем опыте обучения в АНОО «Дом знаний» или отображении Вашего профиля и достижений на Сайте. Для названных целей АНОО «Дом знаний» может обрабатывать следующий объем Ваших персональных данных:

Размещение отзывов фамилия и имя;

должность и место работы;

аккаунты в социальных сетях;

изображение Отображение профиля и достижений фамилия и имя;

класс;

изображение;

информация о достижениях Пользователя. Размещение фото и видеоматериалов, полученных в ходе оказания услуг АНОО «Дом знаний» фамилия и имя;

изображение;

данные аккаунтов в социальных сетях;

иные данные, содержащиеся фото и видеоматериалах, полученных в ходе оказания услуг АНОО «Дом знаний».

Мы делаем это исключительно на основании Вашего согласия на обработку персональных данных, разрешенных Вами для распространения.

Согласие с настоящей Политикой не включает в себя согласие на распространение персональных данных. Оно оформляется отдельно от согласия с настоящей Политикой.

Без Вашего отдельного информированного и осознанного согласия никакие Ваши персональные данные распространены не будут.

Форма согласия на распространение Ваших персональных данных зависит от цели их распространения.

Сроки обработки персональных данных

Мы обрабатываем Ваши персональные данные с момента выражения Вами согласия или в иных предусмотренных законом случаях.

Срок хранения и обработки Ваших персональных данных обусловлен нашей обязанностью обеспечить Вам возможность пользоваться нашими услугами, необходимостью разрешения споров, которые могут возникнуть в связи с оказанием услуг, а также иными целями, позволяющими нам вести уставную деятельность, включая обнаружение и предотвращение мошеннических или иных незаконных действий. Кроме того, срок хранения данных зависит от требований законодательства Российской Федерации об образовании и архивном деле. По умолчанию срок обработки Ваших персональных данных составляет 3 года с момента удаление аккаунта на Сайте.

Мы в любом случае прекращаем обработку Ваших персональных данных при наступлении любого из следующих событий:

Вы самостоятельно удалили свои персональные данные;

Вы отозвали данное нам согласие на обработку персональных данных или направили нам требование об их уничтожении;

истек срок хранения персональных данных, установленный законом;

достигнуты цели обработки персональных данных.

Вы всегда можете самостоятельно уточнить Ваши персональные данные в разделах «Персональная информация» и «Платежная информация» (страница «Настройки») либо обратиться к нам с такой просьбой по каналам, указанным в разделе «Обращения пользователей» Политики.

Обращения пользователей

АНОО «Дом знаний» всегда открыт для любых Ваших обращений. Вы вправе требования уточнения Ваших персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Если у Вас есть вопрос, требование или запрос относительно Ваших персональных данных, например, Вы хотите отозвать согласие на их обработку, или по любому иному вопросу, самый простой способ — написать на info@domznaniy.school.

Ваш запрос должен содержать:

номер документа, удостоверяющего личность;

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

сведения, подтверждающие Ваше участие в отношениях с АНОО «Дом знаний» (номер договора, дата заключения договора), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных АНОО «Дом знаний»;

Вашу подпись.

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью либо собственноручно.

Чтобы мы сразу Вас узнали, письмо должно быть отправлено с адреса электронной почты, указанного Вами при регистрации на Сайте или в договоре в качестве уполномоченного адреса электронной почты.

Если по каким-либо причинам Вам неудобно использовать электронную почту, направьте Ваше письменное обращение по адресу: 367030, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. И. Казака, д. 39.

Обратиться к нам устно можно по телефону 8 (800) 600-60-77.

Мы оперативно рассмотрим Ваше обращение и направим ответ в любом случае не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения обращения. Вы вправе повторно обратиться с запросом информации, указанной в ч. 7 ст. 14 Закона, по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления первоначального запроса.

При получении от Вас сообщения о неправомерной обработке персональных данных либо об их неточности, мы заблокируем такую информацию в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения сообщения и запросим у Вас точные сведения.

В случае выявления факта неточности обрабатываемых персональных данных мы уточним Ваши персональные данные в течение 7 (семи) рабочих дней с момента предоставления Вами уточненных персональных данных и снимем их блокировку.

В случае выявления факта неправомерной обработки мы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выявления соответствующего факта прекратим обрабатывать такую информацию, а в случае невозможности обеспечить правомерность обработки персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения факта неправомерности обработки уничтожим такие персональные данные. Мы уведомим Вас о проделанных действиях в день их совершения.

Мы отпишем Вас от рассылки в день получения от Вас такого требования.

На требование об актуализации и/или прекращении обработки персональных данных ответим не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения обращения.

После получения отзыва Вашего согласия на обработку персональных данных, мы прекратим обработку и уничтожим обрабатываемые персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения обращения.

Изменение политики

АНОО «Дом знаний» вправе в любой момент вносить изменения в настоящую Политику. Как правило, все эти изменения связаны с приведением Политики в соответствии с изменением Закона и направлены на обеспечение еще большей защиты прав субъектов персональных данных.

Продолжая пользоваться нашим сервисом, Вы подтверждаете согласие с обновленной Политикой.