В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" приём документов граждан в АНОО "Дом знаний" для обучения в 2023-2024 учебном году будет осуществляться в течение всего учебного года. Дети, не достигшие возраста шести лет шести месяцев, и дети старше 8 лет на 01.09.2022 г. зачисляются в образовательную организацию с разрешения учредителя в соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона о 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».