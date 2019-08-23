Прием в школу
В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" приём документов граждан в АНОО "Дом знаний" для обучения в 2023-2024 учебном году будет осуществляться в течение всего учебного года. Дети, не достигшие возраста шести лет шести месяцев, и дети старше 8 лет на 01.09.2022 г. зачисляются в образовательную организацию с разрешения учредителя в соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона о 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Перечень необходимых документов для зачисления ребенка в 1 класс
- 1) Заявление о зачислении обучающегося в 1 класс
- 2) Согласие на обработку персональных данных
- 3) Анкета
- 4) Копия свидетельства о рождении ребенка
- 5) Копии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания
- 6) Копия полиса обязательного медицинского страхования
- 7) Копия СНИЛСа
- 8) Обходной лист медицинского осмотра
- 9) Копия паспорта одного из родителей (законных представителей)
- 10) Фотографии в количестве 2 шт., размером 3х4
- 11) Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)
- 12) Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при наличии)
- 13) Иные документы, представляемые по усмотрению родителей (законных представителей) ребенка
Перечень необходимых документов для зачисления ребенка в порядке перевода
- 1) Заявление о зачислении обучающегося в порядке перевода
- 2) Согласие на обработку персональных данных
- 3) Анкета
- 4) Копия свидетельства о рождении ребенка
- 5) Копия паспорта поступающего (при наличии)
- 6) Копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту пребывания
- 7) Личное дело обучающегося, заверенное печатью организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой он обучался ранее
- 8) Медицинская карта, заверенная печатью поликлиники
- 9) Копия полиса обязательного медицинского страхования
- 10) Копия СНИЛСа
- 11) Документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью другой организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица)
- 12) Копия паспорта одного из родителей (законных представителей)
- 13) Фотографии в количестве 2 шт., размером 3х4
- 14) Аттестат об основном общем образовании (при наличии)
- 15) Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при наличии)
- 16) Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)
- 17) Иные документы, представляемые по усмотрению родителей (законных представителей) ребенка