Онлайн-школа с раздельными классами
“Дом Знаний” — уникальная аккредитованная школа, обучение в которой сочетает в себе религиозный подход к образованию и строгие академические стандарты, чтобы дать детям качественное образование с 1 по 11 класс. • Государственный аттестат • Бесплатная углубленная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ • Кружки по чтению Корана и Арабскому языку
Традиционные мусульманские ценности в современном формате!
Современная методика образования
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Максимум внимания вашему ребенку
Дом Знаний — это полноценная школа с 1 по 11 класс в формате онлайн:
Государственный аттестат
Мы аккредитованы, поэтому оформляем детей у себя и выдаем государственный аттестат после 9 и 11 класса. В отличие от конкурентов, с партнёрскими школами, мы полностью отвечаем за качество обучения.
Раздельные классы для мальчиков и девочек
Имеются классы с раздельным обучением мальчиков и девочек. Что соответствует исламским ценностям и способствует повышению их успеваемости.
Инновационные методики обучения
У нас бесплатная входная диагностика знаний. Благодаря ИИ-технологиям мы можем прогнозировать оценку, что позволяет вовремя корректировать обучение учеников.
Учителя как наставники
Учителя находят индивидуальный подход к каждому ученику, создавая условия для полного раскрытия потенциала, и всегда готовы помочь в освоении материала.
Программа полностью соответствует ФГОС
Наша школьная программа имеет самую полную базу уроков по школьным предметам. Качество материалов и количество часов соответствуют ФГОС.
Дополнительные занятия и кружки
Каждый ученик может выбрать дополнительные дисциплины: уроки Ислама, чтение Корана, а также курсы по программированию и разработке игр.
Личный кабинет ученика и родителей
Каждый ученик имеет личный кабинет, где доступны расписание, оценки, домашние задания и возможности для учебного прогресса. Родители также могут следить за успеваемостью и посещаемостью ребёнка через отчеты.
Поддержка и забота
У Бэтмена был Альфред, а у наших учеников — тьютор. Это помощник, мотиватор, друг и воспитатель в одном лице. Тьютор держит руку на пульсе процесса обучения и контролирует успеваемость. С таким подходом оценки растут до 5+.
Попробуйте неделю учёбы бесплатноДля начала занятий нужен только компьютер или планшет. Наставник поможет разобраться во всех деталях и начать заниматься в новом формате
90+ баллов ЕГЭ, ВУЗ, бизнес
Нацеливаем на достижение мечты
Проанализируем текущие навыки, таланты и западающие темы. Составим план для достижения необходимых результатов.
+1 балл к успеваемости уже через годУникальная интеллектуальная система анализирует более 286 параметров в процессе обучения — от успеваемости по каждому предмету до психофизического состояния и погоды за окном.Уникальная интеллектуальная система анализирует более 286 параметров в процессе обучения — от успеваемости по каждому предмету до психофизического состояния и погоды за окном.
Рост результатов наших учеников в 2024 году
по школьным предметам
Русский язык
Литература
Математика
Английский
История
Физика
Информатика
по результатам пробных экзаменов
Учим навыкам и профессиям будущего
Каждый ученик может выбрать дополнительные дисциплины. Уроки Арабского языка, Ислама и Корана по желанию можем включить в тариф школьной программы.
Арабский язык
Интерактивный курс арабского: алфавит, грамматика и разговорная практика.
Изучение Корана
Курс изучения Корана: чтение, запоминание аятов и понимание смысла.
Заучивание Сур
Курс заучивания сур: методика запоминания, чтение и понимание текста.
Исламоведение.
Основы Ислама и история его становления.
Наши учителя!
Тагирбек Асланов
- Кандидат технических наук
- Победитель конкурса молодых ученых на звание лучший молодой ученый РД 2021 года
- Свыше 100 научно-технических публикаций, 22 объекта интеллектуальной собственности, из которых 1 – патент на изобретение
Загра Шихшабекова
- Окончила Дагестанский государственный университет, факультет филологии
- Эксперт по ОГЭ по литературе
Мухаммад Магомедов
- Опыт работы 8 лет
- С отличием окончил бакалавриат и магистратуру ДГУ
- Диплом II степени на Всероссийском форуме молодых ученых «Шаг в будущее»
- Победитель международного конкурса «Interclover-2019»
Саида Ибрагимова
- Стаж работы 11 лет
- Автор пособий по методике преподавания и стилистики английского языка
- Опыт международного общения
- Работала 2 года в США, штат Пенсильвания
Впечатления ребят
Каждый ученик может выбрать дополнительные дисциплины.
Амина 10 класс
Марьям 3 класс
Адина 10 класс
Алина 10 класс
Родители говорят “Спасибо!”
Дарья Дисский
7 класс Лимассол, Кипр
Обучаясь в 'Доме Знаний' можно оставаться в уюте, не выходя из дома. Учителя очень добрые и классные. Видеоуроки очень интересные и легко даются. Советую всем
Мама Максима Л.
6 класс Москва, Россия
«Очень оригинально и актуально в современных условиях, а главное, реально качественное преподнесение учебного материала».
Малика Алибекова
5 класс Лондон, Великобритания
На уроках в 'Доме Знаний' мне всегда интересно, потому что учитель уделяет внимание только мне. Я могу задать вопрос и сразу получаю ответ. И мои домашние задания всегда готовы к проверке - я знаю, что одна и меня все равно спросят по предмету.
Давид Г.
6 класс о.Бали, Индонезия
Я побывал в разных городах и проучился в разных школах. На данный момент я учусь в «Дом Знаний». Это, наверное, лучшая школа, в которой я когда-либо учился. Здесь очень интересно и доступно преподносится материал. Больше всего люблю уроки рисования и английского.
Ашурилаева Рукият.
7 класс Избербаш, Россия
В онлайн школе «Дом Знаний» очень интересно и комфортно учиться! Учитель уделяет тебе особое внимание, видеоуроки можешь просматривать сколько тебе захочется, и, конечно же, своё личное расписание, которое ты составляешь вместе с куратором в начале года. Перейдя в Дом Знаний, вы поймёте, что учится это не так уж и сложно, а, наоборот, очень интересно!
мама Марии Н.
6 класс, Москва Россия
Очень оригинально и актуально в современных условиях, а главное, реально качественное преподнесение учебного материала, несмотря на отсутствие привычного контакта между преподавателем и учащимися.
Стоимость обучения
Предметный
Когда нужно подтянуть знания по отдельным предметам и восполнить пробел
От 5 449 ₽/мес
- >10 000 видеоуроков
- Интерактивные тестирования и игры
- Индивидуальные занятия
- Диагностика знаний
- Персональная траектория обучения
Заочный
Изучение школьной программы на нашей платформе с обратной связью от преподавателей и тьюторов
От 7 785 ₽/мес
Государственный аттестат
- Аттестат по завершению 9 и 11 класса
- >10 000 видеоуроков
- Классы 2-10 человек
- Онлайн-уроки с преподавателями (до 15 уроков в неделю)
- Интерактивные тестирования и игры
- Сопровождение тьютора
- Возможность запроса консультации с учителем
- Доступ к электронным версиям учебников
Без зачисления
Когда нет нужды в сдаче промежуточных и итоговых аттестаций (например, если вы остаетесь закреплены за традиционной школой)
17 126 ₽От 13 701 ₽/мес
- >10 000 видеоуроков
- Классы 2-10 человек
- Онлайн-уроки с преподавателями (до 35 уроков в неделю)
- Поддержка тьютора и психолога
- Интерактивные тестирования и игры
- Помощь с домашними заданиями
- Развернутая обратная связь
- Доступ к дополнительным курсам
- Подготовка к ОГЭ И ЕГЭ
- Возможность запроса консультации с учителем
- Возможность отработки пропущенных уроков и плохих оценок
С зачислением
Полноценная замена обычной школе. Вы обучаетесь и получаете аттестат в нашей школе.
17 904 ₽От 14 323 ₽/мес
Государственный аттестат
- Аттестат по завершению 9 и 11 класса
- >10 000 видеоуроков
- Классы 2-10 человек
- Онлайн-уроки с преподавателями
- Поддержка тьютора и психолога
- Помощь с домашними заданиями
- Интерактивные тестирования и игры
- Развернутая обратная связь
- Доступ к дополнительным курсам
- Подготовка к ОГЭ И ЕГЭ
- Возможность запроса консультации с учителем
- Возможность отработки пропущенных уроков и плохих оценок
- Доступ к электронным версиям учебников
Качественное образование доступно каждому
Мат капитал
Вы можете оплатить занятия с помощью материнского капитала.
Налоговый вычет
Ежегодно вы сможете возвращать до 13% стоимости с помощью возмещения НДФЛ.
Много скидок
При зачислении двух и более детей, оплате за год или специальным социальным группам.
ДошкольнаяЕщё мы готовим детей к школе. Бережно и играючи учим считать, писать и читать. Прокачиваем усидчивость и влюбляем в знания с первого взгляда. Занятия проводят опытные преподаватели нашей школы и детский психолог.Ещё мы готовим детей к школе. Бережно и играючи учим считать, писать и читать. Прокачиваем усидчивость и влюбляем в знания с первого взгляда. Занятия проводят опытные преподаватели нашей школы и детский психолог.
подготовка
«Дом Знаний» - первая полностью лицензированная и аккредитованная онлайн-школа
Лицензия и аккредитация позволяют оказывать образовательные услуги, сдавать государственные экзамены и выдавать аттестат.
Начните уже сегодня!
- Пройдите полноценную пробную неделю
- Зачисление в школу происходит в любое время года за 1 день
- Вливайтесь в процесс и открывайте новые возможности для будущего
Новости
Вопросы и ответы
Как проходят занятия?
Мы придерживаемся методики “Перевернутого класса”, где дети самостоятельно знакомятся с обучающими материалами, а после на встречах в режиме видеоконференцсвязи на нашей платформе педагоги подробно разбирают с ними тему урока и прорабатывают оставшиеся вопросы. Продолжительность одного такого педагогического сопровождения - 20-25 минут, а частота зависит от скорости усвоения тем, так, в день может быть от 2 до 6 занятий.
Благодаря такому методу обучения дети лучше усваивают материал и запоминают информацию. Это воспитывает ответственность, пунктуальность и организованность, что является необходимыми навыками для будущей жизни.
Основной образовательный элемент – вебинары с динамичной анимацией, которые сопровождаются презентацией и проверочными тестами.
Оценки выставляются в журнал, доступ к которому открыт для родителей в личном кабинете. Кроме того, большой акцент делается на индивидуальную работу с ребенком.
Кто выполняет роль классного руководителя?
В нашей школе за каждым сотрудником закреплены свои задачи. Так мы обеспечиваем наибольшую погруженность в работу, а это, соответственно, сказывается на качестве нашего продукта. Именно поэтому обязанности классного руководителя и составителя расписания мы не закрепляем за педагогами, как это происходит в обычных школах. С этими задачами справляются наставники. Расскажем о них подробнее.
Наставник - это первый помощник школьника. Основная задача тьютора - содействие созданию благоприятных условий для индивидуального развития, духовно-нравственного формирования и развития личности. Так же он занимается проверкой и контролем психологического состояния школьника.
Основные направления работы тьютора:
- мониторинг учебной деятельности;
- проведение классных часов;
- адаптация школьника;
- работа с родителями -дает рекомендации для эффективного обучения;
- изучение интересов, симпатий и запросов учащихся для помощи в их реализации;
- ведение личного дела;
- формирование и развитие различных интересов;
- формирование портфолио.
Если есть тьютор, для чего нужен куратор?
Куратор взаимодействует с вами в самом начале, при вашем поступлении - на пробной неделе. Куратор вас консультирует, рассказывает про процесс обучения, помогает составить расписание, знакомит с этапами работы и отвечает на возникающие вопросы. В общем, ведет вас в начале вашего пути в нашей школе. После того как обучающийся попадает в класс с ним продолжает работу тьютор.
Как родитель принимает участие в школьной жизни ребенка?
Во время обучения мы работаем и с родителями, они также принимают активное участие в школьной жизни своего ребенка - посещают родительские собрания, имеют возможность контролировать успеваемость ребенка в своём личном кабинете, по всем вопросам, касающихся изменений в расписании, смены преподавателя или уклона обучения, могут обращаться напрямую к тьюторам с помощью мессенджеров или по мобильному телефону.
Можно ли учиться один-на-один с учителем?
Да, при этом можно учиться один на один с учителем по двум форматам:
1. Индивидуальное обучение - расписание видеовстреч с педагогом формируется по степени просмотра видеоуроков. На видеовстречах ученик может задать вопрос по теме видеоурока, в среднем продолжительность такой встречи - 15 минут.
2. Постоянное расписание - данное обучение предусматривает занятия с педагогом, без просмотра видеоуроков, то есть все темы учитель объясняет лично ученику на видео-встрече, продолжительность которой 25 минут.
Эти тарифы можно найти на нашем сайте и выбрать при регистрации на платформе или запросить их у менеджера.
Как формируется расписание?
Для этого у нас работают нашими замечательные кураторы. Расписание школьника постоянное, и его формируют кураторы с учетом всех пожеланий ученика и его родителей. Постоянное расписание введено для того, чтобы воспитывать в учениках ответственность, пунктуальность и обязательность, без дисциплины ребята, к сожалению, склонны забывать решать вовремя домашние задания, просматривать видеоуроки и выполнять задания по проектам. Но при форс-мажорных обстоятельствах вы всегда можете сообщить наставнику о необходимости внести изменения в расписание.
Вдруг ребенку не понравится?
Именно для таких случаев в “Доме знаний” предусмотрена БЕСПЛАТНАЯ ПРОБНАЯ НЕДЕЛЯ. Сначала вы ознакамливаетесь со школой, её правилами и форматом работы, в сопровождении наших кураторов, и если всё в порядке, всё устраивает вас и в первую очередь вашего ребенка, то только тогда, вы оплачиваете обучение по тому или иному тарифу, переходите в заботливые руки тьютора и начинаете полноценную учебу!
Мой сын любит учиться, но нагрузка в школе лишила его возможности посещать дополнительные занятия. Смог бы он посещать их, обучаясь у вас?
Разумеется. Мы организуем онлайн-занятия для вашего ребенка, которые полностью соответствуют требованиям российской образовательной системы. При этом он сможет посещать секции. Наши профессиональные преподаватели предоставляют онлайн-уроки в гибком формате, что бы ваш сын мог заниматься в любое удобное время. Мы делаем уроки интересными и развивающими, что бы учеба не вызывала скуку, а приносила удовольствие. Ваш сын может познакомиться с основами предмета, задать вопросы преподавателю и получить полный ответ на любой вопрос. Мы проводим промежуточные контрольные работы, что бы отслеживать успехи и корректировать план занятий. А итоговая работа покажет, насколько хорошо он усвоил материал