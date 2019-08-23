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Дом знаний

Онлайн-школа с раздельными классами

“Дом Знаний” — уникальная аккредитованная школа, обучение в которой сочетает в себе религиозный подход к образованию и строгие академические стандарты, чтобы дать детям качественное образование с 1 по 11 класс.

• Государственный аттестат
• Бесплатная углубленная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
• Кружки по чтению Корана и Арабскому языку

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Традиционные мусульманские ценности в современном формате!

В современном обществе школа и религия сочетаются не часто, но именно религия поднимала многие из вопросов современного научного знания. Мы светская школа, но наши педагоги уважительно относятся к культурным и духовным традициям семей наших учеников.

Современная методика образования

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Учёба с уважением к традициямНаши тьюторы и учителя с пониманием относятся к обычаям, нормам, культурным традициям семей учеников и потребности их духовного развития, также педагоги поддерживают учеников в течение всего учебного процесса

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Раздельное обучениеВ нашей школе можно обучаться по самым прогрессивным методикам, но при этом с соблюдением традиции раздельного обучения, когда мальчики и девочки занимаются в разных группах

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Вовлекающие видеоурокиЗанятие начинается с просмотра нового видео-урока от опытных методологов. Ученик может посмотреть его, даже если пришлось пропустить: все записи сохраняются. Материал дублируется в презентации и конспекте.
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Максимум внимания вашему ребенку

Обучение в классах от 2 до 8 человек или индивидуально. Чтобы помочь каждому в изучении темы урока и ответить на вопросы.

Такой подход намного увеличивает эффективность обучения по сравнению с обычными классами 20-30 человек.

В нашей школе ребенок будет обучаться в отдельных группах для мальчиков и девочек, что соответствует требованиям религии. К тому же, у наших учеников есть уникальная возможность по желанию пройти курс по изучению Корана! Опытные и внимательные педагоги помогут ученику достичь успеха, а тьюторы – следить за его прогрессом!
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Дом Знаний — это полноценная школа с 1 по 11 класс в формате онлайн:

Государственный аттестат

Государственный аттестат

Мы аккредитованы, поэтому оформляем детей у себя и выдаем государственный аттестат после 9 и 11 класса. В отличие от конкурентов, с партнёрскими школами, мы полностью отвечаем за качество обучения.

Раздельные классы для мальчиков и девочек

Раздельные классы для мальчиков и девочек

Имеются классы с раздельным обучением мальчиков и девочек. Что соответствует исламским ценностям и способствует повышению их успеваемости.

Инновационные методики обучения

Инновационные методики обучения

У нас бесплатная входная диагностика знаний. Благодаря ИИ-технологиям мы можем прогнозировать оценку, что позволяет вовремя корректировать обучение учеников.

Учителя как наставники

Учителя как наставники

Учителя находят индивидуальный подход к каждому ученику, создавая условия для полного раскрытия потенциала, и всегда готовы помочь в освоении материала.

Программа полностью соответствует ФГОС

Программа полностью соответствует ФГОС

Наша школьная программа имеет самую полную базу уроков по школьным предметам. Качество материалов и количество часов соответствуют ФГОС.

Дополнительные занятия и кружки

Дополнительные занятия и кружки

Каждый ученик может выбрать дополнительные дисциплины: уроки Ислама, чтение Корана, а также курсы по программированию и разработке игр.

Личный кабинет ученика и родителей

Личный кабинет ученика и родителей

Каждый ученик имеет личный кабинет, где доступны расписание, оценки, домашние задания и возможности для учебного прогресса. Родители также могут следить за успеваемостью и посещаемостью ребёнка через отчеты.

Поддержка и забота

Поддержка и забота

У Бэтмена был Альфред, а у наших учеников — тьютор. Это помощник, мотиватор, друг и воспитатель в одном лице. Тьютор держит руку на пульсе процесса обучения и контролирует успеваемость. С таким подходом оценки растут до 5+.

Попробуйте неделю учёбы бесплатно

tabletImagearrowImageДля начала занятий нужен только компьютер или планшет. Наставник поможет разобраться во всех деталях и начать заниматься в новом формате
Зачисление в Дом Знаний
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Анализ навыков
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Составление персональной траектории обучения
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Выбор специализации
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Профориентация
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Сдача экзаменов
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Составление портфолио
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Достижение мечты!
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90+ баллов ЕГЭ, ВУЗ, бизнес

Нацеливаем на достижение мечты

Проанализируем текущие навыки, таланты и западающие темы. Составим план для достижения необходимых результатов.

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+1 балл
к успеваемости
уже через год

Уникальная интеллектуальная система анализирует более 286 параметров в процессе обучения — от  успеваемости по каждому предмету до психофизического состояния и погоды за окном.Уникальная интеллектуальная система анализирует более 286 параметров в процессе обучения — от  успеваемости по каждому предмету до психофизического состояния и погоды за окном.
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93% точность прогноза оценки по предмету на следующий год
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Заблаговременно выявляем проблемы и корректируем программу
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+1 балл к успеваемости уже через год
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93% точность прогноза оценки по предмету на следующий год
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Заблаговременно выявляем проблемы и корректируем программу
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+1 балл к успеваемости уже через год

Рост результатов наших учеников в 2024 году

Результат после обучения в Доме Знаний
До обучения в Доме Знаний
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по школьным предметам

Русский язык

4.1
3.9

Литература

4
3.3

Математика

3.7
3.1

Английский

3.8
3.5

История

3.9
3.2

Физика

3.9
3

Информатика

3.6
3.5

по результатам пробных экзаменов

70.3
68.3
64
59.5
69.4
56.9
63.8
58
66.7
54.1
63.9
54.3
63.6
59.9

Учим навыкам и профессиям будущего

Каждый ученик может выбрать дополнительные дисциплины. Уроки Арабского языка, Ислама и Корана по желанию можем включить в тариф школьной программы.

Языки

Арабский язык

Интерактивный курс арабского: алфавит, грамматика и разговорная практика.

Арабский язык
Просвещение

Изучение Корана

Курс изучения Корана: чтение, запоминание аятов и понимание смысла.

Изучение Корана
Просвещение

Заучивание Сур

Курс заучивания сур: методика запоминания, чтение и понимание текста.

Заучивание Сур
Книги

Исламоведение.

Основы Ислама и история его становления.

Исламоведение.

Наши учителя!

Тагирбек Асланов
Тагирбек Асланов

Тагирбек Асланов

Физика
Преподаватель высшей категорииПреподаватель физики
  • Кандидат технических наук
  • Победитель конкурса молодых ученых на звание лучший молодой ученый РД 2021 года
  • Свыше 100 научно-технических публикаций, 22 объекта интеллектуальной собственности, из которых 1 – патент на изобретение
Загра Шихшабекова
Загра Шихшабекова

Загра Шихшабекова

Русский язык и литература
Преподаватель высшей категорииПреподаватель физики
  • Окончила Дагестанский государственный университет, факультет филологии
  • Эксперт по ОГЭ по литературе
Мухаммад Магомедов
Мухаммад Магомедов

Мухаммад Магомедов

Математика и информатика
Преподаватель высшей категорииПреподаватель физики
  • Опыт работы 8 лет
  • С отличием окончил бакалавриат и магистратуру ДГУ
  • Диплом II степени на Всероссийском форуме молодых ученых «Шаг в будущее»
  • Победитель международного конкурса «Interclover-2019»
Саида Ибрагимова
Саида Ибрагимова

Саида Ибрагимова

Английский язык
Преподаватель высшей категорииПреподаватель физики
  • Стаж работы 11 лет
  • Автор пособий по методике преподавания и стилистики английского языка
  • Опыт международного общения
  • Работала 2 года в США, штат Пенсильвания
И ещё 95 выдающихся преподавателей и методистов

Впечатления ребят

Каждый ученик может выбрать дополнительные дисциплины.

Иконка сердецИконка сердец

Амина 10 класс

Амина 10 класс рассказывает о своих впечатлениях

Марьям 3 класс

Марьям 3 класс рассказывает о своих впечатлениях

Адина 10 класс

Адина 10 класс рассказывает о своих впечатлениях

Алина 10 класс

Алина 10 класс рассказывает о своих впечатлениях

Родители говорят “Спасибо!”

Дарья Дисский

Дарья Дисский

7 класс Лимассол, Кипр

Обучаясь в 'Доме Знаний' можно оставаться в уюте, не выходя из дома. Учителя очень добрые и классные. Видеоуроки очень интересные и легко даются. Советую всем

Мама Максима Л.

Мама Максима Л.

6 класс Москва, Россия

«Очень оригинально и актуально в современных условиях, а главное, реально качественное преподнесение учебного материала».

Малика Алибекова

Малика Алибекова

5 класс Лондон, Великобритания

На уроках в 'Доме Знаний' мне всегда интересно, потому что учитель уделяет внимание только мне. Я могу задать вопрос и сразу получаю ответ. И мои домашние задания всегда готовы к проверке - я знаю, что одна и меня все равно спросят по предмету.

Давид Г.

Давид Г.

6 класс о.Бали, Индонезия

Я побывал в разных городах и проучился в разных школах. На данный момент я учусь в «Дом Знаний». Это, наверное, лучшая школа, в которой я когда-либо учился. Здесь очень интересно и доступно преподносится материал. Больше всего люблю уроки рисования и английского.

Ашурилаева Рукият.

Ашурилаева Рукият.

7 класс Избербаш, Россия

В онлайн школе «Дом Знаний» очень интересно и комфортно учиться! Учитель уделяет тебе особое внимание, видеоуроки можешь просматривать сколько тебе захочется, и, конечно же, своё личное расписание, которое ты составляешь вместе с куратором в начале года. Перейдя в Дом Знаний, вы поймёте, что учится это не так уж и сложно, а, наоборот, очень интересно!

мама Марии Н.

мама Марии Н.

6 класс, Москва Россия

Очень оригинально и актуально в современных условиях, а главное, реально качественное преподнесение учебного материала, несмотря на отсутствие привычного контакта между преподавателем и учащимися.

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Стоимость обучения

Предметный

Когда нужно подтянуть знания по отдельным предметам и восполнить пробел

От 5 449 ₽/мес

  • >10 000 видеоуроков
  • Интерактивные тестирования и игры
  • Индивидуальные занятия
  • Диагностика знаний
  • Персональная траектория обучения
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Заочный

Изучение школьной программы на нашей платформе с обратной связью от преподавателей и тьюторов

От 7 785 ₽/мес

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Государственный аттестат

    • Аттестат по завершению 9 и 11 класса
    • >10 000 видеоуроков
    • Классы 2-10 человек
    • Онлайн-уроки с преподавателями (до 15 уроков в неделю)
    • Интерактивные тестирования и игры
    • Сопровождение тьютора
    • Возможность запроса консультации с учителем
    • Доступ к электронным версиям учебников
    Скидка - 20%

    Без зачисления

    Когда нет нужды в сдаче промежуточных и итоговых аттестаций (например, если вы остаетесь закреплены за традиционной школой)

    17 126От 13 701 ₽/мес

    • >10 000 видеоуроков
    • Классы 2-10 человек
    • Онлайн-уроки с преподавателями (до 35 уроков в неделю)
    • Поддержка тьютора и психолога
    • Интерактивные тестирования и игры
    • Помощь с домашними заданиями
    • Развернутая обратная связь
    • Доступ к дополнительным курсам
    • Подготовка к ОГЭ И ЕГЭ
    • Возможность запроса консультации с учителем
    • Возможность отработки пропущенных уроков и плохих оценок
    Скидка - 20%

    С зачислением

    Полноценная замена обычной школе. Вы обучаетесь и получаете аттестат в нашей школе.

    17 904От 14 323 ₽/мес

    extraFeatureImg

    Государственный аттестат

      • Аттестат по завершению 9 и 11 класса
      • >10 000 видеоуроков
      • Классы 2-10 человек
      • Онлайн-уроки с преподавателями
      • Поддержка тьютора и психолога
      • Помощь с домашними заданиями
      • Интерактивные тестирования и игры
      • Развернутая обратная связь
      • Доступ к дополнительным курсам
      • Подготовка к ОГЭ И ЕГЭ
      • Возможность запроса консультации с учителем
      • Возможность отработки пропущенных уроков и плохих оценок
      • Доступ к электронным версиям учебников

      Качественное образование доступно каждому

      Мат капитал

      Мат капитал

      Вы можете оплатить занятия с помощью материнского капитала.

      Налоговый вычет

      Налоговый вычет

      Ежегодно вы сможете возвращать до 13% стоимости с помощью возмещения НДФЛ.

      Много скидок

      Много скидок

      При зачислении двух и более детей, оплате за год или специальным социальным группам.

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      Дошкольная
      подготовка

      Ещё мы готовим детей к школе. Бережно и играючи учим считать, писать и читать. Прокачиваем усидчивость и влюбляем в знания с первого взгляда. Занятия проводят опытные преподаватели нашей школы и детский психолог.Ещё мы готовим детей к школе. Бережно и играючи учим считать, писать и читать. Прокачиваем усидчивость и влюбляем в знания с первого взгляда. Занятия проводят опытные преподаватели нашей школы и детский психолог.
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      Научим соблюдать социальные нормы и правила общения
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      Прокачаем навыки коммуникации и активного слушания
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      Поможем ощущать себя частью коллектива и легко пойти в 1 класс
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      Станем друзьями и наставниками, которые всегда придут на помощь
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      icon
      Научим соблюдать социальные нормы и правила общения
      icon
      Прокачаем навыки коммуникации и активного слушания
      icon
      Поможем ощущать себя частью коллектива и легко пойти в 1 класс
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      Станем друзьями и наставниками, которые всегда придут на помощь

      «Дом Знаний» - первая полностью лицензированная и аккредитованная онлайн-школа

      Лицензия и аккредитация позволяют оказывать образовательные услуги, сдавать государственные экзамены и выдавать аттестат.

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      Начните уже сегодня!

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      1. Пройдите полноценную пробную неделю
      2. Зачисление в школу происходит в любое время года за 1 день
      3. Вливайтесь в процесс и открывайте новые возможности для будущего

      Новости

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      Вопросы и ответы

      Как проходят занятия?

      Мы придерживаемся методики “Перевернутого класса”, где дети самостоятельно знакомятся с обучающими материалами, а после на встречах в режиме видеоконференцсвязи на нашей платформе педагоги подробно разбирают с ними тему урока и прорабатывают оставшиеся вопросы. Продолжительность одного такого педагогического сопровождения - 20-25 минут, а частота зависит от скорости усвоения тем, так, в день может быть от 2 до 6 занятий.

      Благодаря такому методу обучения дети лучше усваивают материал и запоминают информацию. Это воспитывает ответственность, пунктуальность и организованность, что является необходимыми навыками для будущей жизни.

      Основной образовательный элемент – вебинары с динамичной анимацией, которые сопровождаются презентацией и проверочными тестами.

      Оценки выставляются в журнал, доступ к которому открыт для родителей в личном кабинете. Кроме того, большой акцент делается на индивидуальную работу с ребенком.

      В нашей школе за каждым сотрудником закреплены свои задачи. Так мы обеспечиваем наибольшую погруженность в работу, а это, соответственно, сказывается на качестве нашего продукта. Именно поэтому обязанности классного руководителя и составителя расписания мы не закрепляем за педагогами, как это происходит в обычных школах. С этими задачами справляются наставники. Расскажем о них подробнее.

      Наставник - это первый помощник школьника. Основная задача тьютора - содействие созданию благоприятных условий для индивидуального развития, духовно-нравственного формирования и развития личности. Так же он занимается проверкой и контролем психологического состояния школьника.

      Основные направления работы тьютора:

      - мониторинг учебной деятельности;
      - проведение классных часов;
      - адаптация школьника;
      - работа с родителями -дает рекомендации для эффективного обучения;
      - изучение интересов, симпатий и запросов учащихся для помощи в их реализации;
      - ведение личного дела;
      - формирование и развитие различных интересов;
      - формирование портфолио.

      Куратор взаимодействует с вами в самом начале, при вашем поступлении - на пробной неделе. Куратор вас консультирует, рассказывает про процесс обучения, помогает составить расписание, знакомит с этапами работы и отвечает на возникающие вопросы. В общем, ведет вас в начале вашего пути в нашей школе. После того как обучающийся попадает в класс с ним продолжает работу тьютор.

      Во время обучения мы работаем и с родителями, они также принимают активное участие в школьной жизни своего ребенка - посещают родительские собрания, имеют возможность контролировать успеваемость ребенка в своём личном кабинете, по всем вопросам, касающихся изменений в расписании, смены преподавателя или уклона обучения, могут обращаться напрямую к тьюторам с помощью мессенджеров или по мобильному телефону.

      Да, при этом можно учиться один на один с учителем по двум форматам:

      1. Индивидуальное обучение - расписание видеовстреч с педагогом формируется по степени просмотра видеоуроков. На видеовстречах ученик может задать вопрос по теме видеоурока, в среднем продолжительность такой встречи - 15 минут.
      2. Постоянное расписание - данное обучение предусматривает занятия с педагогом, без просмотра видеоуроков, то есть все темы учитель объясняет лично ученику на видео-встрече, продолжительность которой 25 минут.

      Эти тарифы можно найти на нашем сайте и выбрать при регистрации на платформе или запросить их у менеджера.

      Для этого у нас работают нашими замечательные кураторы. Расписание школьника постоянное, и его формируют кураторы с учетом всех пожеланий ученика и его родителей. Постоянное расписание введено для того, чтобы воспитывать в учениках ответственность, пунктуальность и обязательность, без дисциплины ребята, к сожалению, склонны забывать решать вовремя домашние задания, просматривать видеоуроки и выполнять задания по проектам. Но при форс-мажорных обстоятельствах вы всегда можете сообщить наставнику о необходимости внести изменения в расписание.

      Именно для таких случаев в “Доме знаний” предусмотрена БЕСПЛАТНАЯ ПРОБНАЯ НЕДЕЛЯ. Сначала вы ознакамливаетесь со школой, её правилами и форматом работы, в сопровождении наших кураторов, и если всё в порядке, всё устраивает вас и в первую очередь вашего ребенка, то только тогда, вы оплачиваете обучение по тому или иному тарифу, переходите в заботливые руки тьютора и начинаете полноценную учебу!

      Разумеется. Мы организуем онлайн-занятия для вашего ребенка, которые полностью соответствуют требованиям российской образовательной системы. При этом он сможет посещать секции.

      Наши профессиональные преподаватели предоставляют онлайн-уроки в гибком формате, что бы ваш сын мог заниматься в любое удобное время. Мы делаем уроки интересными и развивающими, что бы учеба не вызывала скуку, а приносила удовольствие.

      Ваш сын может познакомиться с основами предмета, задать вопросы преподавателю и получить полный ответ на любой вопрос. Мы проводим промежуточные контрольные работы, что бы отслеживать успехи и корректировать план занятий. А итоговая работа покажет, насколько хорошо он усвоил материал