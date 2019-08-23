Дом знаний

+1 балл к успеваемости уже через год

Уникальная интеллектуальная система анализирует более 286 параметров в процессе обучения — от успеваемости по каждому предмету до психофизического состояния и погоды за окном.

Уникальная интеллектуальная система анализирует более 286 параметров в процессе обучения — от успеваемости по каждому предмету до психофизического состояния и погоды за окном.