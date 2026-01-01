Частые сборы → пропуски уроков
Совмещаем учёбу со спортивной карьерой
Совмещаем учёбу со спортивной карьеройВ «Доме Знаний» спортсмены учатся без стресса, успевают тренироваться, выезжать на сборы и готовиться к соревнованиям, сохраняя высокие результаты.
Совмещаем учёбу со спортивной карьеройВ «Доме Знаний» спортсмены учатся без стресса, успевают тренироваться, выезжать на сборы и готовиться к соревнованиям, сохраняя высокие результаты.
С какими трудностями сталкиваются спортсмены?
Учеба и спорт редко живут по одному графику:
Соревнования и переезды → трудности с текущими заданиями
Усталость после тренировок → сложно соблюдать жесткий школьный режим
Стресс и давление → падает мотивация и успеваемость
Страх не успеть получить аттестат
Как «Дом Знаний» помогает?
Как проходят занятия?
Процесс обучения в «Доме Знаний»Посмотрите, что ждет вашего ребенка в нашей школе!
Видеоуроки
Авторские уроки по ФГОС от опытных учителей
Изучение материала
Урок: презентации или подробный текст
Выполнение заданий
Применяем новые знания на практике
Тестирования
Ещё до встречи с учителем можно проверить, как ребёнок усвоил материал
Домашняя работа
Выполненная на компьютере или в тетради отправляется на проверку учителю
Обратная связь с учителем
Разбираем непонятные и учимся применять знания
Преимущества обучения для спортсменов
- Аттестация внутри школы
Всё обучение и оценка проходят у нас — без перевода в другие учреждения
- Прозрачные условия
Честная стоимость без скрытых платежей — всё необходимое включено в программу
- Государственная аккредитация
Выдаем государственный аттестат выпускникам 9 и 11 классов
- Лицензия
Работаем по закону — имеем право обучать школьников всех классов
- Оценки засчитываются сразу
Серьёзно подходим к результатам обучения, аттестация проходит внутри школы
- Родители больше не тратят время и нервы. Всё просто: учитесь — и получаете документы сразу у нас
Подтверждено документами:
Это гарантия законного и качественного обучения, одобренного государством
обучения бесплатноПройдите пробный период в онлайн-школе: мы проанализируем знания ребёнка и подберём подходящий план обучения.
или звоните
Причины учиться в «Доме Знаний»
Гибкость расписания под тренировки и соревнования
Учёба подстраивается под спорт, а не наоборот
Минимум стресса — максимум результативности
Без перегруза, авралов и конфликтов между школой и спортом
Онлайн-уроки и записи занятий
Можно пересматривать уроки в удобное время и не выпадать из программы
Индивидуальная программа для спортсменов
Учебный план учитывает нагрузки, сезоны и график стартов
Возможность учиться во время сборов и переездов
Не теряете учебный процесс даже в разъездах
Государственный аттестат
Полноценное школьное образование с официальным документом
Результаты, которыми мы гордимся
Алёна Г.
Родитель
Я сначала переживала, как сын (2 класс) освоится в дистанционной школе, но оказалось, что всё просто и понятно. Учителя находят подход к детям, задания не перегружают, но и не слишком лёгкие. Очень рада, что все хорошо, мне так проще, когда на руках еще и новорожденный. Я не переживаю, как сын доберется в школу и обратно. И ему так спокойнее. Он немного ревновал меня к малышу, а теперь, когда он не вынужден уходить в школу, он чувствует, что я рядом и не оставляю его.
Екатерина Н.
Родитель
Нам понравилось с вами проходить аттестацию по обоим детям (1 и 4 классы). Тьюторы решали оперативно все вопросы и учителя грамотно проводили аттестацию. Это очень хорошо, потому что они оба первый раз сдавали в онлайн формате и немного терялись по началу... Даже такой простой предмет как физкультура, было очень интересно сдавать! Спасибо вам за работу! Желаем вам успехов!
Дарья Л.
Родитель
Внук учится в «Доме Знаний» не из острой необходимости курсов для школы. Программа совершенно другая, и методики тоже. Преподаватели и психологи всегда на связи и готовы консультировать. А сейчас ребенок уже может самостоятельно выполнять большие проекты. Спасибо за возможность дать качественное образование!
Елена Г.
Родитель
Дочка сдавала аттестацию. Очень благодарны учителям и тьютору. Отличная школа. Материалы для подготовки предоставляют в полном объеме. Тьютор всегда на связи, готов помочь по всем вопросам. Аттестации я слышала, очень понравился корректный подход учителей, ребёнка не переюивают, относятся дружелюбно, даже если ребёнок ошибается, об ошибке сообщат после того, как ребёнок ответил на все вопросы полностью, благодаря такому подходу ребёнок остаётся спокойным и хорошо отвечает.
Ольга Д.
Родитель
Перешли в эту школу два года назад. Школа сыну очень понравилась. Успеваемость наконец-то улучшилась. Понравилось, что есть возможность делать уроки в удобное время. Четко составлена программа уроков, дополнительный материал. Уроки подаются в удобной форме + возможность почитать учебники и дополнительные материалы. Воспитывает организованность, дисциплину, ответственность.
Стоимость обучения
Если вашему ребенку нужно подтянуть оценки в школе – этот тариф подойдет идеально
От 7 440 ₽/мес
- >10 000 видеоуроков
- Диагностика знаний
- Доступ к дополнительным курсам
- Живые индивидуальные онлайн-уроки
- Поддержка тьютора и психолога в группе
- Персональная траектория обучения
Тариф для самостоятельных
От 4 650 ₽/мес
- Аттестат по завершению 9 и 11 класса
- >10 000 видеоуроков
- Доступ к дополнительным курсам
- Поддержка тьютора и психолога в группе
- Доступ к электронным версиям учебников
Изучить школьную программу с поддержкой преподавателей
От 10 230 ₽/мес
- Аттестат по завершению 9 и 11 класса
- >10 000 видеоуроков
- Доступ к дополнительным курсам
- Диагностика знаний
- Живые онлайн-уроки в мини-группе до 10 учеников
- Поддержка тьютора и психолога в группе
- Подготовка к ОГЭ И ЕГЭ
- Возможность запроса консультации с учителем
- Доступ к электронным версиям учебников
Пройти обучение без сдачи промежуточных и итоговых аттестаций (например, если вы сдаёте их в школе, к которой прикреплены).
От 19 530 ₽/мес
- >10 000 видеоуроков
- Живые онлайн-уроки в мини-группе до 10 учеников
- Поддержка тьютора и психолога в группе
- Доступ к дополнительным курсам
- Диагностика знаний
- Подготовка к ОГЭ И ЕГЭ
- Возможность запроса консультации с учителем
Получить государственный аттестат по окончании обучения
От 20 460 ₽/мес
- Аттестат по завершению 9 и 11 класса
- >10 000 видеоуроков
- Поддержка тьютора и психолога в группе
- Доступ к дополнительным курсам
- Подготовка к ОГЭ И ЕГЭ
- Возможность запроса консультации с учителем
- Живые онлайн-уроки в мини-группе до 10 учеников
- Возможность отработки пропущенных уроков и плохих оценок
- Диагностика знаний
- Доступ к электронным версиям учебников
Воспользоваться всеми преимуществами тарифа «С зачислением» и дополнительными возможностями для комфортного и эффективного обучения.
От 43 245 ₽/мес
- Аттестат по завершению 9 и 11 класса
- >10 000 видеоуроков
- Живые индивидуальные онлайн-уроки
- Персональная траектория обучения
- Экстернат
- Персональный психолог
- Персональный тьютор
- Диагностика знаний
- Подготовка к ОГЭ И ЕГЭ
- Возможность запроса консультации с учителем
- Доступ к дополнительным курсам
- Возможность отработки пропущенных уроков и плохих оценок
- Доступ к электронным версиям учебников
Первые в рейтингах
Максимум внимания вашему ребенкуОбучение в классах до 10 человек позволяет учителям уделить внимание каждому ученику. Ребенок понимает тему урока на все 100%.
Забота от персональных тьюторовТьюторы обеспечивают постоянную поддержку ученика на протяжении всего обучения и готовы ответить на любые вопросы родителей.
Поддержка психологаОпытный психолог оказывает психологическую помощь при любых трудностях, с которыми сталкивается ученик, даже личных.
Попробуйте любую программу — бесплатно! Узнайте, что подойдёт именно вашему ребёнку.
Живые уроки с учителями в формате онлайн
Доступ к учебным материалам до конца учебного года*
Интерактивные тесты и курсы для вашего обучения
Расписание уроков в пробный период, адаптированное под вас
*Уточняйте у менеджера
Вопросы и ответы
- Видеоуроки - помогают наглядно усвоить темы и предметы, не отвлекая от плотного графика тренировок.
- Изучение материала - в игровой, понятной и увлекательной форме поможет сохранить силы на спортивные достижения.
- Выполнение заданий - оттачивание изученного материала на практике.
- Тестирование - проверка знаний в удобном тестовом формате.
- Домашняя работа - такая же, как в обычной школе, только с поддержкой и подробным объяснением.
- Обратная связь с учителем - для того, чтобы задать вопросы по теме или обсудить ее.
- Удобная платформа - интуитивно понятная образовательная система, которая позволяет не отвлекаться и качественно обучаться.
Согласно установленным правилам, для получения доступа к урокам на нашей платформе необходимо предоставить следующие варианты документов установленного образца:
1. Заявление родителя (законного представителя) о приеме ребенка в первый класс.
2. Согласие на обработку персональных данных.
3. Свидетельство о рождении ребенка (копия) или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка).
4. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания (оригинал) или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства.
5. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) (копия).
Время зачисления в школу - 1 день!
Время может варьироваться в зависимости от работы почты и быстродействия самого родителя*
Прием осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей). Прием официально начинается с сентября.
Скачать анкету
Договор с АНОО Дом Знаний.docx
Заявление о приеме в 1 класс
Заявление о приеме во 2-11 классы
Согласие родителей на обработку персональных данных учащегося
Если Ваш ребёнок относится к числу иностранных граждан или лиц без гражданства, Вам необходимо дополнительно предоставить: документ, подтверждающий право на пребывание в РФ (миграционная карта, удостоверение беженца и др.). Все документы необходимо предоставить на русском языке или с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Обучение в нашей школе подходит тем, кто живет за границей и хочет совмещать учебу с увлечениями, спортом или путешествиями. Мы способны обеспечить обучение даже в период пандемии или иных ограничений. Вы сможете спокойно перевестись на онлайн-обучение в рамках учебного года.
Тестирование и устное собеседование, проводимое дистанционно, позволяет нам понять начальный уровень знаний ребёнка и его психологическую устойчивость. Результаты входного тестирования позволяют определить школе и ученику проблемные зоны, над которыми необходимо провести работу для прохождения дальнейшей программы. При наличии пробелов в знаниях за предыдущий период обучения, на основе результатов входных тестирований школа предлагает несколько вариантов их ликвидации.
Адаптация к онлайн-формату обучения начинается ещё на этапе бесплатной пробной недели, где ребёнок знакомится с тьютором, учителями, платформой, интерактивными уроками и тестами. Обучение проходит в небольших группах до 10 учеников, поэтому учитель организовывает индивидуальный подход к каждому. За процессом адаптации и социализации обязательно наблюдает наш психолог, который всегда готов прийти на помощь ребенку и проконсультировать родителей. У каждого класса есть персональный тьютор, который отвечает на вопросы. Он помогает ребенку стать другом себе и остальным ученикам. Важно поддерживать ребенка в этот период и обсуждать его впечатления и ощущения, чтобы он мог чувствовать себя спокойно, сразу прорабатывать появившиеся трудности и избегать стресса.