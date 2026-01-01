Старшая школа онлайн

Алёна Г.

Родитель

Я сначала переживала, как сын (2 класс) освоится в дистанционной школе, но оказалось, что всё просто и понятно. Учителя находят подход к детям, задания не перегружают, но и не слишком лёгкие. Очень рада, что все хорошо, мне так проще, когда на руках еще и новорожденный. Я не переживаю, как сын доберется в школу и обратно. И ему так спокойнее. Он немного ревновал меня к малышу, а теперь, когда он не вынужден уходить в школу, он чувствует, что я рядом и не оставляю его.