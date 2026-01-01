Старшая школа онлайн

Комфортный формат
Подростки живут в онлайне. Вместо того чтобы заставлять их переключаться в «режим школьника», мы просто переносим учебу в привычную им среду.
Старшая школа онлайн10–11 классы: подготовка к ЕГЭ, профориентация, экстернат и поддержка при поступлении в вуз. Государственный аттестат.
Старшая школа онлайн10–11 классы: подготовка к ЕГЭ, профориентация, экстернат и поддержка при поступлении в вуз. Государственный аттестат.
Подготовка к ЕГЭИнтенсивная подготовка с экспертами, пробные экзамены и персональные планы обучения.
ПрофориентацияПомощь в выборе профиля, специализации и поступлении в колледж или вуз.
Экстернат 10–11 классУскоренное освоение программы с фокусом на экзамены и поступление.
Комфортный формат
Подростки живут в онлайне. Вместо того чтобы заставлять их переключаться в «режим школьника», мы просто переносим учебу в привычную им среду.
Индивидуальное расписание
Возможность учиться в своем ритме, а не пытаться проснуться и сосредоточиться ко второму уроку.
Мини-класс до 10 человек
Мини-классы снижают чувство тревоги и позволяют не стесняться задавать вопросы по теме и выступать с ответами.
Больше времени на жизнь, хобби и саморазвитие
При грамотном составлении расписания, появляется несколько часов в день на спорт, творчество, друзей, сон или профильные проекты.
Мы не просто готовим к ЕГЭ. Мы готовим к жизни студента:
Ученик уже умеет работать в современной LMS (как в любом вузе)
Ранняя профориентация и тесты помогают осознанно выбрать направление
Понимание, сколько реально времени нужно на самостоятельную работу
Навык учиться удаленно. Многие вузы в 2026 году всё ещё гибридные
Видеоуроки
Авторские уроки, по ФГОС, от наших учителей
Изучение материала
Уроки: презентации или подробный текст
Выполнение заданий
Применяем новые знания на практике
Тестирования
Ещё до встречи с учителем можно проверить, как ребенок усвоил материал
Домашняя работа
Компьютер или тетрадь, отправка учителю
Живые уроки онлайн
Уделяем внимание каждому ученику и учимся применять знания
Алёна Г.
Родитель
Я сначала переживала, как сын (2 класс) освоится в дистанционной школе, но оказалось, что всё просто и понятно. Учителя находят подход к детям, задания не перегружают, но и не слишком лёгкие. Очень рада, что все хорошо, мне так проще, когда на руках еще и новорожденный. Я не переживаю, как сын доберется в школу и обратно. И ему так спокойнее. Он немного ревновал меня к малышу, а теперь, когда он не вынужден уходить в школу, он чувствует, что я рядом и не оставляю его.
Екатерина Н.
Родитель
Нам понравилось с вами проходить аттестацию по обоим детям (1 и 4 классы). Тьюторы решали оперативно все вопросы и учителя грамотно проводили аттестацию. Это очень хорошо, потому что они оба первый раз сдавали в онлайн формате и немного терялись по началу... Даже такой простой предмет как физкультура, было очень интересно сдавать! Спасибо вам за работу! Желаем вам успехов!
Дарья Л.
Родитель
Внук учится в «Доме Знаний» не из острой необходимости курсов для школы. Программа совершенно другая, и методики тоже. Преподаватели и психологи всегда на связи и готовы консультировать. А сейчас ребенок уже может самостоятельно выполнять большие проекты. Спасибо за возможность дать качественное образование!
Елена Г.
Родитель
Дочка сдавала аттестацию. Очень благодарны учителям и тьютору. Отличная школа. Материалы для подготовки предоставляют в полном объеме. Тьютор всегда на связи, готов помочь по всем вопросам. Аттестации я слышала, очень понравился корректный подход учителей, ребёнка не переюивают, относятся дружелюбно, даже если ребёнок ошибается, об ошибке сообщат после того, как ребёнок ответил на все вопросы полностью, благодаря такому подходу ребёнок остаётся спокойным и хорошо отвечает.
Ольга Д.
Родитель
Перешли в эту школу два года назад. Школа сыну очень понравилась. Успеваемость наконец-то улучшилась. Понравилось, что есть возможность делать уроки в удобное время. Четко составлена программа уроков, дополнительный материал. Уроки подаются в удобной форме + возможность почитать учебники и дополнительные материалы. Воспитывает организованность, дисциплину, ответственность.
Или звоните
Согласно установленным правилам, для получения доступа к урокам на нашей платформе необходимо предоставить следующие варианты документов установленного образца:
1. Заявление родителя (законного представителя) о приеме ребенка в первый класс.
2. Согласие на обработку персональных данных.
3. Свидетельство о рождении ребенка (копия) или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка).
4. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания (оригинал) или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства.
5. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) (копия).
Время зачисления в школу - 1 день!
Время может варьироваться в зависимости от работы почты и быстродействия самого родителя*
Прием осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей). Прием официально начинается с сентября.
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Договор с АНОО Дом Знаний.docx
Заявление о приеме в 1 класс
Заявление о приеме во 2-11 классы
Согласие родителей на обработку персональных данных учащегося
Если Ваш ребёнок относится к числу иностранных граждан или лиц без гражданства, Вам необходимо дополнительно предоставить: документ, подтверждающий право на пребывание в РФ (миграционная карта, удостоверение беженца и др.). Все документы необходимо предоставить на русском языке или с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Обучение в нашей школе подходит тем, кто живет за границей и хочет совмещать учебу с увлечениями, спортом или путешествиями. Мы способны обеспечить обучение даже в период пандемии или иных ограничений. Вы сможете спокойно перевестись на онлайн-обучение в рамках учебного года.
Тестирование и устное собеседование, проводимое дистанционно, позволяет нам понять начальный уровень знаний ребёнка и его психологическую устойчивость. Результаты входного тестирования позволяют определить школе и ученику проблемные зоны, над которыми необходимо провести работу для прохождения дальнейшей программы. При наличии пробелов в знаниях за предыдущий период обучения, на основе результатов входных тестирований школа предлагает несколько вариантов их ликвидации.
Адаптация к онлайн-формату обучения начинается ещё на этапе бесплатной пробной недели, где ребёнок знакомится с тьютором, учителями, платформой, интерактивными уроками и тестами. Обучение проходит в небольших группах до 10 учеников, поэтому учитель организовывает индивидуальный подход к каждому. За процессом адаптации и социализации обязательно наблюдает наш психолог, который всегда готов прийти на помощь ребенку и проконсультировать родителей. У каждого класса есть персональный тьютор, который отвечает на вопросы. Он помогает ребенку стать другом себе и остальным ученикам. Важно поддерживать ребенка в этот период и обсуждать его впечатления и ощущения, чтобы он мог чувствовать себя спокойно, сразу прорабатывать появившиеся трудности и избегать стресса.
Попробуйте любую программу — бесплатно! Узнайте, что подойдёт именно вашему ребёнку.
Живые уроки с учителями в формате онлайн
Доступ к учебным материалам до конца учебного года*
Интерактивные тесты и курсы для вашего обучения
Расписание уроков в пробный период, адаптированное под вас
*Уточняйте у менеджера