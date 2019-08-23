Ответы на вопросы

Во-первых, солнечный свет состоит из волн разной длины. Во-вторых, атмосфера Земли состоит из частиц, которые по-разному рассеивают свет разной длины волн. В-третьих, наши глаза интересным образом реагируют на различные цвета. Весь диапазон светового спектра состоит из видимых лучей, инфракрасных лучей и ультрафиолетовых лучей. Энергия видимого света составляет приблизительно 50% энергии солнечного излучения. Видимый свет — это единственная область электромагнитного спектра, которую можно увидеть невооруженным глазом, в то время как ультрафиолетовые и инфракрасные лучи не воспринимаются человеческим глазом.

Видимый солнечный свет состоит из красного, оранжевого, жёлтого, зеленого, синего и фиолетового цветов.

Фиолетовый свет (как и синий) имеет самую короткую длину волны и, следовательно, самую высокую частоту колебаний в видимом спектре. Поскольку частота прямо пропорциональна энергии, то фиолетовый свет также обладает наибольшей энергией. С другой стороны, красный свет имеет самую длинную длину волны, самую низкую частоту колебаний и наименьшую энергию.